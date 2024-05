PANACEE ดัน PANAPRO ลุยตลาดจีน ผนึก2ค่ายใหญ่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ผู้จัดการรายวัน360 - PANAPRO ผลิตภัณฑ์ในเครือของ PANACEE จับมือ 2 บริษัทใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในจีนใช้กลยุทธ์ e -Commerce Platform ผลักดันสินค้าคุณภาพจากไทย ไปตีตลาดจีนนางศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พานาซี เมดิคอล กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท พีเอ็นซี พลัส จำกัด โดย นายเกรียงยศ อุยเหินนภา กรรมการบริหาร เจ้าของ แบรนด์ PANAPRO ผลิตภัณฑ์ในเครือของ PANACEE ร่วมทำบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท My KOS Co.,LTD โดย นายพงษ์ธร คงสกุล Chief Executive officer และ My KOS 1 Group Co.,LTD นายธรรมนูญ เรือนรัศมีประชา Operation Director และนายธนดล ยิ่งศิรีวรกุล China Market Director เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลัก ในการนำแบรนด์ PANAPRO ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าไทยที่มีคุณภาพและให้คุณประโยชน์แก่ผู้บริโภคไปทำการตลาดและจัดจำหน่ายในประเทศจีน รวมถึงมีการวางแผนในอนาคต ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกัน เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวจีนที่จะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจากแบรนด์ของไทยไปใช้บริษัท My KOS Co.,LTD และ บริษัท My KOS 1 Group Co.,LTD เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์การทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยในประเทศไทยจีนมากว่า 10 ปี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดและการจัดการสินค้าแบรนด์จากประเทศไทยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และหนึ่งในทีมบริหาร คือ นายธนดล ยิ่งศิรีวรกุล ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ไทยที่ขายดีเป็นอันดับ 1 ในประเทศจีน คือ แบรนด์ Anjeri ผลิตภัณฑ์มาร์คหน้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทางทีมบริหารมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มพันธมิตรคู่ค้าจีน ในมณฑลหลักของประเทศจีน อาทิ มณฑลหางโจ ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของการทำการตลาด และการจัดจำหน่ายที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน รูปแบบ e -Commerce Platform และ ในมณฑล หนิงโป เขตพื้นที่การค้าเสรี Free Tade Area (FTA) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นก้าวแรกในการส่งผลิตภัณฑ์ แบรนด์ PANAPRO ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของ PANACEE ที่เป็นสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยไปเปิดตลาดที่ประเทศจีนนายพงษ์ธร คงสกุล Chief Executive officer บริษัท My KOS Co.,LTD ได้กล่าวว่า “ทีมเราบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ จนไปถึงปลายน้ำ ในกระบวนการตรวจสอบเรื่องเครื่องหมายการค้า , อย.จีน China Food and Frung Administration (CFDA) แบรนด์ไทย ที่เราจะส่งออกไปขาย เราจะมีการวางแผนการตลาด , การจัดจำหน่าย ,การขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน รวมถึง การขนส่งจากคลังสินค้า ณ ประเทศจีน ที่จะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคหรือผู้สั่งซื้อชาวจีนโดยจัดส่งถึงหน้าบ้านและสำคัญที่สุดเราเป็นบริษัทคนไทยที่จดทะเบียนประกอบกิจการค้าในประเทศไทย ธุรกรรมทางการเงินกับคู่ค้าแบรนด์ไทย ก็จะเจรจาจนจบในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจในให้กับคู่ค้าในประเทศไทย”