​“วอริกซ์” ลุยเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ “วอริกซ์ ยีนส์” พร้อมควง “นนท์ ธนนท์” พรีเซ็นเตอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำในไทย และบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบวงจร กล่าวว่า “จากการที่ตลาดเสื้อผ้าในประเทศยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ที่เราให้ความสนใจกับตลาดนี้มาโดยตลอด จึงทำให้วอริกซ์ตัดสินใจรุกตลาดเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์อย่างเต็มตัวในปีนี้มีผลิตภัณฑ์แรกสำหรับสินค้าในไลน์นี้เป็นกางเกงยีนส์ “วอริกซ์ ยีนส์” เพื่อที่จะตอบโจทย์การเป็น Life Wear ของคนรุ่นใหม่และลูกค้าปัจจุบันของเราได้อย่างครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ดีไซน์แรงบันดาลใจจาก “KODAWARI” ปรัชญาญี่ปุ่นที่ว่าด้วยการพัฒนาตนเอง อันเป็นปรัชญาที่สอดคล้องกับความตั้งใจแน่วแน่ของแบรนด์วอริกซ์ โดยคอนเซ็ปต์ดีไซน์ดังกล่าวจะถูกสื่อสารด้วย Key Message “Let Your Inner Spirit Speaks” ข้อความที่ตั้งใจสื่อสารถึงการนำตัวตนของแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดผ่านผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ที่มีการออกแบบดีไซน์จากลักษณะเด่นอันสง่างามของสัตว์ในตำนานของประเทศญี่ปุ่นโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยออกสู่ท้องตลาดตอนนี้ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่• กางเกงยีนส์วอริกซ์ รุ่น PANSA-เสือดำญี่ปุ่น W103 เป็นกางเกงยีนส์รูปทรงขาสอบ ที่เพิ่มดีเทลเฉพาะให้ช่วงต้นขากว้างและปลายขาค่อยๆ แคบและสอบลง ด้วยดีไซน์ที่สะท้อนถึงบุคลิกที่มีเอกลักษณ์ สุขุม แข็งแกร่งและน่าค้นหา แสดงให้เห็นถึงความปราดเปรียว ความสง่าทุกการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้สวมใส่ดูหุ่นเพรียวและสูงขึ้น ด้วยวัสดุผ้ายีนส์ที่ให้สัมผัสความยืดและนุ่มสบาย เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว มีให้เลือก 3 สี คือ Fade Denim / Denim และ Black ราคาจำหน่าย 2,490 บาท• กางเกงยีนส์วอริกซ์ รุ่น WASHI-นกอินทรี W251 กางเกงยีนส์ขาสั้น สมส่วน รูปทรงกระบอก ขาตรง ทิ้งตัวสบายๆ ไม่รัดจนเกินไป ช่วยให้ผู้สวมใส่มีช่วงขาที่ดูยาวขึ้น แมตช์ลุคให้สนุกได้หลายแนว ด้วยดีไซน์ที่สะท้อนให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระ สื่อถึงบุคลิกนอกกรอบ โฉบเฉี่ยว คล่องตัว ตัดเย็บด้วยผ้ายีนส์ที่ให้สัมผัสความยืด นุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับช่วงหน้าร้อนและวันสบายๆ มีให้เลือก 2 สี Fade Denim และ Black ราคาจำหน่าย 1,490 บาท• กางเกงยีนส์วอริกซ์ รุ่น KUMA-หมี W901 ยีนส์ทรงโคร่งที่ดีไซน์ให้ใหญ่กว่าสรีระของผู้สวมใส่อย่างเห็นได้ชัด สามารถหยิบแมตช์กับเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด ให้ลุคที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ ด้วยแรงบันดาลใจจากหมี สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณความกล้าหาญแต่ยังคงความอบอุ่น ตัดเย็บจากวัสดุผ้ายีนส์ที่ให้สัมผัสนุ่มสบาย เพื่อให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัว อีกหนึ่งไอเท็มที่ควรต้องมีติดตู้ มีให้เลือก 2 สี Denim และ Black ราคาจำหน่าย 2,290 บาท• กางเกงยีนส์วอริกซ์ รุ่น RAION-สิงโต Series13.5 Oz. W101 กางเกงยีนส์ขายาว ทรงกระบอกสุดคลาสสิก นำเสนอความประณีต และความมีองค์ประกอบละเอียด อย่างแบบฉบับของกางเกงยีนส์คราฟต์ของญี่ปุ่น ตัวยีนส์ที่ประกอบไปด้วยดีเทลสุดพรีเมียม เนื้อผ้า Cotton 98% ผสม Elastane 2% เนื้อยีนส์ผ้าดิบ 13.5 ออนซ์ มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น เสริมเอกลักษณ์ความโดดเด่นด้วยการคัตติ้งลวดลายลงบนเนื้อผ้าซับในกระเป๋ายีนส์ เพิ่มมิติความมีระดับอีกขั้น มีให้เลือก 1 สี Denim ราคาจำหน่าย 5,990 บาทในโอกาสเดียวกันนี้ วอริกซ์ยังได้แต่งตั้ง “นนท์ ธนนท์ จำเริญ” ศิลปินนักร้องเสียงคุณภาพที่เข้าสู่วงการเสียงเพลงจากเวทีเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซันที่ 1 เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ของวอริกซ์อีกด้วย โดย “นนท์ ธนนท์ จำเริญ” จะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยสื่อสารและสะท้อนภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์แบรนด์วอริกซ์ Let Your Inner Spirit Speak ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของวอริกซ์ โดยกิจกรรมที่นนท์จะร่วมกับวอริกซ์มีทั้งการถ่ายแบบเพื่อโปรโมตวอริกซ์ยีนส์ การร่วมโปรโมตวอริกซ์ยีนส์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการโปรโมตวอริกซ์ยีนส์ผ่านสื่อต่างๆ”“วอริกซ์ได้นำปรัชญาญี่ปุ่น ‘โคดาวาริ’ ว่าด้วยเรื่องวิถีการพัฒนาตนเองมาต่อยอดการดีไซน์ พัฒนาสินค้าอย่างพิถีพิถัน มุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวที่เต็มไปด้วย Passion ผสานกับความตั้งใจแน่วแน่ เติมเต็มด้วยปรัชญา “ศาสตร์แห่งการทำให้ดีที่สุด” สู่ยีนส์ที่สมบูรณ์แบบจากวอริกซ์ WARRIX JEANS ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต ประณีตในทุกการตัดเย็บ ยกระดับดีเทลความพรีเมี่ยมไปอีกขั้น สัมผัสสู่มิติใหม่แห่งวงการยีนส์” นายวิศัลย์ กล่าวทั้งนี้ วอริกซ์คาดว่ากางเกงยีนส์วอริกซ์จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วอริกซ์ที่ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้บริโภค และผู้ที่ชื่นชอบการสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงยีนส์วอริกซ์ มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้าน Fort Warrix โครงการสเตเดี้ยมวัน จุฬา ซอย 4 (บีทีเอส สนามกีฬาฯ) ร้าน Warrix Lifestyle สยามสแควร์ BLOCK และร้านค้าตัวแทนทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ได้ทางWarrix Official Website: https://www.warrix.co.th/th/series/warrix-jeans-1st-collection.html?utm_source=phoojadkarn&utm_medium=link-press-release Inbox FB: https://m.me/warrixthailand Line OA: https://bit.ly/2TgFGKz