“ไทย ลอตเต้” เดินเกมกลยุทธ์ “เวรี่มาร์ช” สบโอกาสตลาดช็อกโกแลตโตต่อเนื่อง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยลอตเต้ ผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง บิสกิต และเวเฟอร์ ภายใต้ ตรา “LOTTE” เดินหน้ากลยุทธ์การตลาด เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค ด้วยการส่งมอบความสุขความสนุกแบบเวรี่มาร์ชผ่าน “โคอะลา มาร์ช” หลังพบเทรนด์บริโภคช็อกโกแลตเพื่อรับประทานและซื้อเป็นของฝากโตต่อเนื่อง พร้อมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่จัดกิจกรรมในธีม “Thank you SO MARCH 40 Years Anniversary: เปิดประตูความสนุกสู่โคอะลา มาร์ชวิลเลจ” วันนี้ – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต แอน สเปลล์โดยปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อขนมหวานจากน้ำตาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขนมหวาน ‘รสช็อกโกแลต’ ความอร่อยยืนหนึ่งของคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานเองเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ยังสามารถมอบเป็นของฝากในโอกาสสำคัญๆ สะท้อนจากมูลค่าตลาดช็อกโกแลตในประเทศไทยอยู่ที่ 7,500 ล้านบาท (ข้อมูล: นีลเส็น,พ.ศ. 2566)นายซาดาฟูมิ มัตซึชิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด เผยว่า “ในฐานะที่ ‘ลอตเต้’ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมหมากฝรั่งและขนมขบเคี้ยว เราได้เดินหน้าพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค ผ่านการส่งมอบความสุขความสนุกแบบเวรี่มาร์ชในทุกโมเมนต์ ด้วยขนมบิสกิตสอดไส้เนื้อครีมช็อกโกแลตเข้มข้นอย่าง ‘โคอะลา มาร์ช’ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ผ่านลวดลายพี่หมีโคอะลา มาร์ชที่ชวนให้ลุ้นกว่า 214 คาแรกเตอร์จนสามารถครองใจผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่นได้ยาวนานถึง 40 ปี” เพื่อเป็นการขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี เราจึงได้จัดกิจกรรมฉลองรับ 40 ปีสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “Thank you SO MARCH 40 Years Anniversary: เปิดประตูความสนุกสู่โคอะลา มาร์ชวิลเลจ” ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต แอน สเปลล์ (Future Park and Zpell) โดยภายในงานมีไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจ มีดังนี้”• โซน Koala’s March Story เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของคาแรกเตอร์หลักของโคอะลา มาร์ช ทั้ง ‘มาร์ชคุง-วอลซ์จัง’ เสริมทัพด้วย ‘โดเรมีคุง’ และอีกหนึ่งคาแรกเตอร์ลับที่ชวนติดตามในงาน• โซน Happiness Celebration Slider (Giant Cake Slider) สนุกไปกับการสไลด์ตัวลงมาจากเค้กไซส์ยักษ์จำนวน 2 ชั้นในความสูงกว่า 7 เมตร• Kids Zone ที่มีหลายกิจกรรมเอาใจคุณหนูๆอย่างเช่น Cooking Class ตามหาขนมบิสกิตโคอะลา มาร์ช ที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องครัว,Maze Runner เขาวงกตบังคับพวงมาลัยพามาร์ชคุงมาหาวอลซ์จัง, Shooting Ball ฝึกความแม่นยำด้วยการโยนลูกบอลให้ลงหลุมพร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ• โซน Uji Matcha House ตกแต่งไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ รสชาเขียวในบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ• โซน Waltz-chan Café บรรยากาศตีมทะเลสุดชิลล์ ให้ทุกคนได้ฟินกับรสชาติความอร่อยจากเมนูของหวานสุดพิเศษ อาทิ ไอศกรีม, แพนเค้ก, โกโก้รูปพี่มาร์ชคุง• โซน Koala’s March Shop เลือกช้อปฯสินค้า โคอะลา มาร์ชหลากรสชาติพร้อมเลือกรับของสมนาคุณสุดน่ารักที่ออกแบบมาเฉพาะในงานนี้เท่านั้น“อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ลอตเต้ ผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง บิสกิต และเวเฟอร์ ภายใต้ตรา “LOTTE” ได้เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 36 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 โดยปัจจุบัน ‘LOTTE’ มีสินค้าในเครือรวมทั้งสิ้น 6 แบรนด์ ได้แก่ ขนมบิสกิตโคอะลา มาร์ช ท็อปโป ป๊อปนาว หมากฝรั่งไซลิทอล ลอตเต้สติ๊กกัม และหมากฝรั่งฟูเซ็นโนมิ” นายซาดาฟูมิ กล่าว