เป๊ปซี่ ควงคู่ กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ เปิดแคมเปญเด็ด

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมฉลองโอกาสพิเศษครบรอบ 4 ปี ของ กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ (GUGU Chicken) แบรนด์ไก่ทอดเกาหลีสุดฮิต ด้วยแคมเปญ “GUGU x Pepsi Zazap ซ่าไปกับเป๊ปซี่ แซ่บไปกับ กูร์กูร์” ชวนจับคู่ไก่ทอด กูร์กูร์ กับเครื่องดื่มเป๊ปซี่ เพิ่มความอร่อยคูณสองเพียงเลือกซื้อเซตโปรโมชัน รับไปเลยไก่ทอด 5 ชิ้น ที่มีให้เลือกถึง 8 รสชาติ พร้อมซ่าสดชื่นไปกับเครื่องดื่มเป๊ปซี่ในแก้วคอลเล็กชันพิเศษขนาด 22 ออนซ์ โดยเลือกได้ทั้งเครื่องดื่มเป๊ปซี่ หรือเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล ในราคาสุดคุ้มเพียง 199 บาท เท่านั้น อร่อยฟินได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ที่ กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ (GUGU Chicken) ทุกสาขาซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งสร้างความสำเร็จร่วมกับคู่ค้าภายใต้แนวคิด Win With Customers โดยวางกลยุทธ์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำมากมาย พร้อมเดินหน้าขยายฐานคู่ค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เครือข่ายร้านอาหาร และช่องทาง E-commerce เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวสู่การเป็น “บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (the Most Beloved Beverage Company in Thailand with True Gemba Centricity)