“สก๊อต รังนกแท้” ฉีกกรอบเดิม เมื่อรังนกไม่ได้อยู่แค่ในขวด ครั้งแรก! ของรังนกแท้สีเหลืองทองเต็มรังจากถ้ำธรรมชาติ 100% สู่ความโมเดิร์นในรูปแบบ “ไฟน์ไดนิ่ง”

สก๊อต รังนกแท้ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกแท้ของไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มรังนกแท้ในประเทศไทย ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าไปอีกระดับ เปิดประสบการณ์จากรังนก สู่แคมเปญ Fine Dining Experience with Scotch Real Bird’ Nest Royale Supreme “SCOTCH x Cross” ครั้งแรกของการรังสรรค์คอร์สเมนูสุดพิเศษ จาก สก๊อต รังนกแท้ รอเยล สุพรีม รังนกแท้สีเหลืองทองเต็มรังจากถ้ำธรรมชาติ 100% คุณภาพระดับพรีเมียม ในรูปแบบ ไฟน์ไดนิ่ง พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่สู่ผู้บริโภค ขยายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ตอบทุกโจทย์ไลฟ์สไตล์ และเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพและการกินเพื่อสุขภาพมากขึ้น พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆคุณอรวดี สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สก๊อต รังนกแท้ เป็นเครื่องดื่มรังนกแท้ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพสินค้ามาอย่างยาวนาน สก๊อตไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น พร้อมสร้างการรับรู้ และสร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดรังนกอยู่เสมอ จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในตราสินค้าและเชื่อมั่นในความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกของประเทศไทย พร้อมตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทยในทุกวัน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการบริโภคที่หลากหลาย ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ สก๊อต รังนกแท้ แบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์หลักด้วยกัน โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอีคอมเมิร์ซต่างๆ ที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การซื้อสินค้าของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย”กลุ่มผลิตภัณฑ์ สก๊อต รังนกแท้1.เครื่องดื่มรังนกแท้เต็มรัง (สก๊อต รังนกแท้ รอเยล สุพรีม)ผลิตจากรังนกแท้สีเหลืองทองเต็มรังเกรดพิเศษในรูปแบบบรรจุขวดสะดวกพร้อมรับประทาน โดยใช้รังนกเต็มรังมาผ่านกระบวนการผลิตเทคนิคพิเศษเฉพาะของ สก๊อต เพื่อให้รังนกมีความอ่อนนุ่ม สามารถรับประทานได้ทันทีหรือนำไปปรุงต่อได้ทั้งเมนูคาวและหวาน ตามความต้องการ2.เครื่องดื่มรังนกแท้เส้นยาว (สก๊อต รังนกแท้ โกลด์ ซีเล็คชั่น)ผลิตจากรังนกแท้สีเหลืองทองเส้นยาวคุณภาพดี คัดสรรอย่างพิถีพิถันและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้รังนกเส้นยาวคุณภาพสูงที่พร้อมรับประทานได้ทันที หรือนำไปปรุงเป็นเมนูตามต้องการได้3.เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปพร้อมดื่มคัดสรรเฉพาะรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จนได้รสสัมผัสที่มีความอ่อนนุ่ม ละมุนลิ้น รสชาติหอม อร่อย กลมกล่อม เหมาะสำหรับดื่มเพื่อการดูแลตัวเองใน ทุกๆวัน4.รังนกแท้อบแห้ง คัดสรรเฉพาะรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เกรดพรีเมียม ชิ้นใหญ่ เนื้อหนา เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากสำหรับคนพิเศษสำหรับ เครื่องดื่มรังนกแท้เต็มรัง (สก๊อต รังนกแท้ รอเยล สุพรีม) และ เครื่องดื่มรังนกแท้เส้นยาว (สก๊อต รังนกแท้ โกลด์ ซีเล็คชั่น) ปัจจุบันมีเพียง สก๊อต รังนกแท้ ที่สามารถผลิตได้ และเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การรับประทานแก่ผู้บริโภคให้ได้ลิ้มลองและเข้าถึงง่าย จึงเป็นที่มาของแคมเปญ Fine Dining Experience with Scotch Real Bird’ Nest Royale Supreme โดย สก๊อต ร่วมกับ Cross ร้านอาหารจีนไฟน์ไดนิ่งเทคนิคแบบฝรั่งเศสร้านเดียวในประเทศไทย ที่คิวจองยาวข้ามปี โดย เชฟไอซ์ และ เชฟกุณ ปลื้มธีรวงศ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมมารังสรรค์เป็นเมนูแปลกใหม่ ในรสชาติที่ไม่เหมือนใคร แต่อร่อยและลงตัวทั้ง 11 คอร์สเมนู อย่างเช่น การนำรังนกมาเป็นไส้พายฝรั่งเศส แถมอยู่ร่วมกับฟัวกราส์ได้อร่อยอย่างคาดไม่ถึง เพิ่มความสนุกของรสชาติด้วยซอสเบอร์รี่ และเกี่ยมฉ่ายเบอร์รี่ หรือเมนูไฮไลต์อย่างซุปไก่สุดกลมกล่อม เสิร์ฟมาในฟักทั้งลูก เมื่อตักลงไปจะพบกับรังนกแท้สีเหลืองทองเต็มรัง เป็นเมนูไฮไลท์ที่พรีเมียมแบบสุดๆ ซึ่งทุกเมนูผ่านการทดลองและรังสรรค์มาเป็นอย่างดี โดยมี สก๊อต รังนกแท้ เกรดพรีเมียมเป็นตัวชูโรงในทุกจานแคมเปญ Fine Dining Experience with Scotch Real Bird’ Nest Royale Supreme “SCOTCH x Cross” เปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย 4 รอบพิเศษ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 นอกจากนี้ สก๊อต ยังมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยกิจกรรมและแคมเปญพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมมั่นใจว่าจะเพิ่มการรับรู้ และสร้างประสบการณ์ในการทดลองแก่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มความหลากหลายในการบริโภครังนกในหลายมิติ ตอบรับเทรนด์ในการดูแลสุขภาพและวัตถุประสงค์การบริโภค รังนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ผิวพรรณและความงาม รวมไปถึงรสชาติที่อร่อยถูกปาก พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของสินค้า และผลิตภัณฑ์ในระดับพรีเมียมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @Scotch, Facebook : Scotch Family , Website : www.scotchthailand.co.th