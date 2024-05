BGRIM ทุ่ม 3.39 ล้านดอลล์ลงทุนโซลาร์รูฟท็อป 33.7 MW ในตะวันออกกลาง

BGRIM ทุ่ม 3.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือหุ้น 40% ใน Three EightSix Holdings Ltd ที่มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา 33.7 เมกะวัตต์ใน UAE ซาอุดีอาระเบีย และบาห์เรนนายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น 40% ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน Three EightSix Holdings Ltd. ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 3.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐThree EightSix Holdings Ltd. มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่มีกำลังการผลิตรวมจำนวน 33.7 เมกะวัตต์ (MW) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประเทศซาอุดีอาระเบีย และประเทศบาห์เรน โดยแบ่งออกเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 5 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 4.1 เมกะวัตต์ และโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก 10 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 29.6 เมกะวัตต์โดยมีเป้าหมายเปิดเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ (COD) ในช่วงปี 2567 - 2568 อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของตะวันออกกลางได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญ อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีนโยบายเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนจาก 3.7 กิกะวัตต์ในปี 2566 เป็น 19.8 กิกะวัตต์ในปี 2573 (ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เช่นเดียวกับประเทศซาอุดิอาระเบียที่มีนโยบายเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากต่ำกว่า 1 กิกะวัตต์ในปี 2565 เป็น 58 กิกะวัตต์ในปี2573 (อ้างอิงจากสำนักงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานของประเทศซาอุดีอาระเบีย)สำหรับประเทศบาห์เรนมีนโยบายพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น 710 เมกะวัตต์ในปี 2578 (ข้อมูลจากหน่วยงานพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศบาห์เรน)