EV Girls จับมือ CIRCULAR ออกเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชัน Charge Your Life, Ready for The New Journey

พบกับการเดินทางครั้งใหม่ของ EV Girls (อีวี เกิร์ลส์) ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ EV ในแบบฉบับเข้าใจง่าย แบรนด์ในเครือ บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ปันโปร) จับมือ CIRCULAR แบรนด์เสื้อสัญชาติไทยผู้นำผ้าเหลือใช้จากอุตสาหกรรมสิ่งทอมารีไซเคิล ร่วมออกแบบคอลเลกชันจากเส้นใยรักโลก พร้อมเปิดตัวในคอนเซ็ปต์ “Charge Your Life, Ready for The New Journey ชาร์จแบตให้พร้อม แล้วออกเดินทางไปด้วยกัน” ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการแต่งตัว ผสานกับไลฟ์สไตล์แบบฉบับอีวี (EV Lifestyle) ที่นอกเหนือจากการขับรถไฟฟ้าจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว การเลือกใช้ของก็สามารถปรับไลฟ์สไตล์เราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน โดยคอลเลกชันนี้เอ็กซ์คลูซีฟแบบสุดๆ เพราะสองสาว ปัง-อาย EV Girls เป็นผู้ออกแบบคอลเลกชันทั้งหมด เปิดตัวด้วย เสื้อเชิ้ตแขนสั้นที่มิกซ์แอนด์แมตช์การแต่งตัวได้หลากหลาย ไม่ว่าใครก็สามารถสวมใส่ได้ หมวกแก๊ปเสริมลุคสุดเท่ และหมอนพกพาสำหรับการเดินทางในรถยนต์ ซึ่งถูกออกแบบมาจากการคำนึงถึงการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการนำวัสดุจากผ้ารีไซเคิลในอุตสาหกรรมสิ่งทอมาใช้ ช่วยลดปริมาณขยะในอุตสาหกรรมแฟชั่น นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เป็นตัวเร่งสภาวะโลกร้อน แต่ทุกชิ้นยังคงไว้ทั้งความสบายและฟังก์ชันที่เหมาะกับชีวิตประจำวัน แสดงถึงความมุ่งมั่นของ EV Girls ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจและไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนทั้งนี้ ผู้ที่สนใจคอลเลกชันนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TikTok Shop EV Girls https://www.tiktok.com/@evgirls.th CIRCULAR Siam Square Soi 2 สามารถติดตาม EV Girls ได้ที่ Facebook, Instagram, TikTok, Youtube - EV Girls