“เมิร์ซฯ” เดินเกมรุกตลาดยกกระชับ งัดกลยุทธ์ Celebration marketing

เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย (Merz Aesthetics Thailand) จัดงาน “Ultherapy Seenomenon Fest” (อัลเทอราปี ซีโนมีน่อน เฟส) ครั้งแรกกับปรากฏการณ์ความสวยที่สัมผัสได้ด้วยตาที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ตอกย้ำความสำเร็จ Ultherapy นวัตกรรมเครื่องยกกระชับผิวครบ 2.6 ล้าน ทรีตเมนต์ทั่วโลก และติดตั้ง 600 เครื่อง ครอบคลุม 46 จังหวัดทุกภูมิภาคของไทย เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร์ ผู้บริหารสูงสุด เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย และสิงคโปร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของเมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง ภายใต้ปณิธาน “Confidence To Be” อยู่คู่ทุกความมั่นใจคุณ สนับสนุนให้ทุกคนดูดีขึ้น รู้สึกดีขึ้น และ ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนล้วนมีความมั่นใจได้ในแบบของตัวเองสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นผู้นำตลาดความงามเชิงการแพทย์ ระดับโลก ซึ่งหนึ่ง ในบทพิสูจน์ความสำเร็จคือ เราเป็นผู้นำด้านการยกกระชับใบหน้า ผ่านแบรนด์ Ultherapy® นวัตกรรมเครื่องยกกระชับเดียวที่มีหน้าจอเห็นชั้นผิวจริงตอบโจทย์หัตถการที่เหมาะกับแต่ละบุคคลจริงๆ โดยมองจากความดูดีแบบองค์รวมและบุคลิกที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ทำให้ได้รับความนิยมและสามารถขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเจน Y และเจน Zสำหรับประเทศไทย ภาพรวมตลาดเวชศาสตร์ความงามของไทยปี 2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16.6% ทุกๆ ปีจนถึงปี 2570 และธุรกิจการแพทย์และความงามนี้ยังคงติด 1 ใน 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยปีนี้มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 2 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย นำโดยเครื่องอัลเทอราปี ที่ครองความเป็นผู้นำตลาดยกกระชับมาโดยตลอด และยืนยันความสำเร็จของการขยายยอดการติดตั้งเครื่องอัลเทอราปีได้มากถึง 600 เครื่อง ครอบคลุม 46 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยนับเป็นตลาดที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นลำดับ 2 รองจากเกาหลีใต้ ทั้งในเรื่องกำลังซื้อ ขนาดของตลาด และการตอบรับเทรนด์ความงามและการดูแลตัวเองด้วยการทำหัตถการ“เพื่อขอบคุณคนไทยที่ให้ความไว้วางใจแบรนด์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัลเทอราปีประสบความสำเร็จเป็นผู้นำด้านการยกกระชับใบหน้า จึงจัดงาน “Ultherapy Seenomenon Fest” ปรากฏการณ์ความสวย ที่สัมผัสได้ด้วยตา ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 เวลา 11.00 - 20.00 ณ บล็อกไอ สยามสแควร์ และที่ภาคเหนือในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อให้ทุกคนฉลองความสำเร็จร่วมกัน พร้อมสร้างการรับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอได้สัมผัสความพิเศษของ Ultherapy®โดยกิจกรรมภายในงานยังเน้นสร้างประสบการณ์ร่วมให้กลุ่มเป้าหมายผ่านบูทกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ "SEE" concept หรือ การมองเห็น เพื่อตอกย้ำจุดแข็งของ Ultherapy® นวัตกรรมเครื่องยกกระชับเดียวที่มีหน้าจอเห็นชั้นผิวจริง ได้แก่ 1.บูทลงทะเบียน แสกนคิวอาร์โค้ด Add LINE @MerzBeautyConnect พร้อมรับป๊อปคอร์นฟรี 2.บูทเกม SEE & TOUCH จับคู่ภาพภายในเวลาที่กำหนด 3. บูทเกม SEE STEP โชว์สเต็ปแดนซ์ เต้นตามเพลง 4.บูท SEE YOURSELF โพสต์ท่าถ่ายภาพในสไตล์ตัวเอง เมื่อร่วมกิจกรรมครบและโพสต์ภาพภายในงาน ติดแฮชแท็ก #UltherapySEENOMENON ลงบนโซเซียลมีเดียของตัวเอง และเปิดเป็นสาธารณะ รับเครื่องดื่มสุดพิเศษ Lemon Fizz ทันที พร้อมลุ้นรับส่วนลด Ultherapy มูลค่า 3,000 บาท ภายในงาน (จำนวนจำกัด) นอกจากนี้ยังดึงดารา นักร้อง อาทิ มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, ตุลย์ - ภากร ธนศรีวนิชชัย, นนท์-ธนนท์ จำเริญ, วงไอดอลสาว Pretzelle ร่วมสร้างสีสันในงานที่กรุงเทพฯ ในส่วนของเชียงใหม่พบกับ ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล และ 6 ไอดอลหนุ่ม PROXIE