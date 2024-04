เป๊ปซี่® แท็กทีม PROXIE X NENE แคมเปญ “ถ้าใจว่าใช่ ต้องเป๊ปซี่ ซ่าหน่อยมั้ย?”

ผู้จัดการรายวัย 360 – เครื่องดื่มเป๊ปซี่ โดยบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางลัดดาวรรณ เลิศวศิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเป๊ปซี่ เดินหน้าเสิร์ฟความสดชื่น ท้าทายแสงแดดอันร้อนแรงของเมืองไทย ผ่านกลยุทธ์ มิวสิกมาร์เก็ตติ้งเต็มกำลัง ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์สุดซ่าขวัญใจวัยรุ่นเมืองไทย พร้อมครีเอตความสนุกจัดเต็มแบบทำถึง ต่อยอดคอนเซปต์ Thirsty For More “ซ่าหน่อยมั้ย” ด้วยการเปิดตัวซัมเมอร์แคมเปญสุดฮอต “ถ้าใจว่าใช่ก็ต้องซ่าหน่อยมั้ย” ที่ขอชวนเหล่า Gen Z ออกมาระเบิดพลังความซ่า ปล่อยจอยความสนุกไปกับทุกจังหวะที่ใจว่าใช่! รับซัมเมอร์กันแบบยกแก๊ง กับกิจกรรมสุดซ่าที่เตรียมยกขบวนมาสร้างสีสันให้ใจฟูอย่างต่อเนื่อง นำทีมโดย 6 หนุ่มสุดฮอตวง PROXIE ซึ่งร่วมงานกับแบรนด์เป็นปีที่ 2 และเพิ่มความซ่า สดใสกับ อีก 1 ศิลปินสาวชื่อดังระดับเอเชีย NENE (เนเน่ พรนับพัน) ในฐานะพรีเซนเตอร์ของแคมเปญอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมทีมปลุกความซ่าให้ทุกโมเมนต์ฮอตรับหน้าร้อน ประเดิมจังหวะซ่าเซอร์ไพรส์แรกด้วยซิงเกิลพิเศษรับซัมเมอร์ “ใจว่าใช่ (100% You)” ที่รับประกันความฟินฉ่ำถึงใจแน่นอน ดู MV ฉบับเต็ม ที่ทำถึงแบบสุด ๆ ได้ทาง YouTube: Pepsi Thailand แล้วมาออกสตาร์ตจังหวะซ่าแบบจัดเต็มไปกับเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลพร้อมกันในเดือนเมษายน 2567 นี้นางลัดดาวรรณ เลิศวศิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเป๊ปซี่ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ เป๊ปซี่ เตรียมพาทุกคนเปิดประตูความซ่า พร้อมรีเฟรชความ สดชื่น เพื่อก้าวสู่โลกใบใหม่ของเป๊ปซี่นิวลุค ภายใต้คอนเซปต์ ‘ซ่าหน่อยมั้ย’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของทั้งเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลที่เต็มไปด้วยความอร่อย ซ่า สดชื่น ไม่หยุดทำตามแพสชันที่ฝันไว้ และเข้ากับทุกกิจกรรมที่ชื่นชอบได้เป็นอย่างดีล่าสุดเราเปิดตัวซัมเมอร์แคมเปญ ‘ถ้าใจว่าใช่ก็ต้องซ่าหน่อยมั้ย’ เพื่อสร้างสีสันในช่วงหน้าร้อนของเมืองไทยอย่างยิ่งใหญ่ โดยในปีนี้เราได้หนุ่ม ๆ วง PROXIE มารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแคมเปญเป็นปีที่ 2 ร่วมด้วย NENE (เนเน่ พรนับพัน) ที่จะมาช่วยเพิ่มความสนุก ความสดใส ปล่อยจอยความซ่า และชวนแฟน ๆ มาสนุกไปกับการคอลแลบเพลงสุดพิเศษ ‘ใจว่าใช่ (100% You)’ ที่พร้อมปล่อยให้ฟังกันในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และสานต่อความสนุกสุดมันส์ด้วยกิจกรรมทางการตลาดที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ทั้งดิจิทัลแคมเปญ กิจกรรมออนกราวน์ สื่อ ณ จุดขาย อินฟลูเอนเซอร์ ทั่วประเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะมีมาให้ได้กรี๊ดกันตลอดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน ซึ่งแฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทุกกิจกรรมซ่ากับทางเป๊ปซี่ได้เพิ่มเติมทาง Facebook: PepsiThai ตลอดหน้าร้อนนี้โดยเพลงพิเศษ ใจว่าใช่ (100% You) เป็นการคอลแลบกันระหว่าง 6 หนุ่มวง PROXIE อย่าง กัน, คิม, โชกุน, อองรี, กร และวิคเตอร์ กับ NENE (เนเน่ พรนับพัน) ที่โดดมาร่วมปล่อยพลังความซ่ารับซัมเมอร์กับเครื่องดื่มเป๊ปซี่แบบเต็มตัวเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดความน่ารัก สดใส ของเหล่าวัยซนที่มุ่งมั่นและเต็มที่กับทุกแพสชันที่เลือกในทุกบทบาทกับคอนเซปต์ Thirsty For More “ซ่าหน่อยมั้ย” ที่ถ้าใจว่าใช่ อย่าลังเล หรือกลัวอะไร งานนี้ถ้าชัวร์แล้วก็ลุยเลย เพราะเป๊ปซี่พร้อมซัปพอร์ตอยู่ข้าง ๆ ทุกคนเสมอ พร้อมเดินหน้าเชียร์อัพ ส่งต่อ เอนเนอร์จีความมั่นใจให้แก่คนรอบข้างด้วยเสียงเพลงเพราะ ๆ ในบรรยากาศสนุกสนานของซัมเมอร์ที่ทุกคน รอคอย ซึ่งเรียกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ อย่างล้นหลามในทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา เล่นเอาทั้ง 7 คนปลื้มปริ่มและใจฟู หายเหนื่อยกันแบบสุด ๆ พร้อมการันตีด้วยว่าเพลงนี้น่ารัก สดใส สนุก ซ่า แสบ ซน และมั่นใจว่าติดหูแฟน ๆ อย่างแน่นอน ซึ่งแฟน ๆ สามารถรับฟังได้จากทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มชั้นนำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป