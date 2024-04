The Parents เปิดคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูผู้สูงอายุ แบบผสมผสาน “แผนจีน-ไทย-กายภาพบำบัด”

ผู้จัดการรายวัน 360 - สถานดูแลผู้สูงอายุ “The Parents Wellness and Rehabilitation” เปิดบริการคลินิกเวชกรรม ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบผสมผสานครบวงจร ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริการแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และนวดแผนไทยนายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ “The Parents Wellness and Rehabilitation” เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกเวชกรรมที่ชั้น 4 อาคาร The Parents สำหรับตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพเฉพาะโรค ตรวจทางพันธุกรรม(Genomic Lab) ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ The Parents มุ่งเน้นให้การฟื้นฟูสุขภาพแบบผสมผสานทั้งทางด้านสภาวะร่างกาย พัฒนาการทางด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสังคมแวดล้อม และด้านการดำรงไว้ซึ่งสายใยครอบครัว โดยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลในแต่ละด้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย เช่น การฟื้นฟูด้านสภาวะร่างกาย ได้เน้นเรื่องการบริหารจัดการยาเพื่อควบคุมโรคที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือการลุกลามของโรคของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยทีมพยาบาลนอกจากนี้แล้วยังให้ความสำคัญการดูแลและควบคุมอาหารของผู้สูงอายุโดยนักกำหนดอาหาร และยังจัดโปรแกรมกายภาพบำบัดเฉพาะรายบุคคล เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้เครื่องออกกำลังกาย Smart Medical Gymสำหรับการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางด้านปัญญาและความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุนั้น จะเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมบำบัด ส่วนการพื้นฟูด้านสุขภาพจิตใจ จะเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงการแบ่งปันความรัก ความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุในทุกเทศกาลและวันสำคัญ เช่น วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น การร้องเพลงคาราโอเกะ การเต้นรำ ชมการแสดงและฟังเปียโน ฯลฯนอกจากนี้แล้ว The Parents ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการฟื้นฟูด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างร่วมกัน เช่น กิจกรรมหัตถกรรมเพื่อสร้างสรรประดิษฐ์ประดอยของ Handmade หรือแม้แต่การล้อมวงรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และสายใยครอบครัว ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ ที่ครอบครัวผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลวันแม่ และวันพ่อ ฯลฯ​ นายแพทย์นพดล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากการฟื้นฟูแบบผสมผสานแล้ว The Parents ยังมีคลินิก “ซานเป่า เฮลท์ @เดอะ พาเร้นท์ส” ซึ่งเป็นบริการแพทย์แผนจีนที่ให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลภายในสู่ภายนอก ฟื้นฟูระบบอวัยวะภายใน และระบบประสาทด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งการฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว และยาสมุนไพรจีนร่วมกับการใช้กายภาพบำบัดในการฝึกเพื่อพัฒนาการใช้งานของร่างกายให้กลับมาเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้แล้วยังเน้นการฟื้นฟูแบบผสมผสาน นวดพลังลมชี่ นวดแผนไทย นวดผสานพลังลมชี่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการนวดจากผลการวิจัยของ อ.มงคล ศริวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)