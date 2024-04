KFC Thailand ครบรอบ 40 ปี เปิดตัว “แบมแบม กันต์พิมุกต์” Friend of KFC คนแรกของไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 – ฉลองครบรอบ 40 ปี KFC ประเทศไทย จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่เปิดตัว “Friend of KFC” คนแรกของประเทศไทย “แบมแบม กันต์พิมุกต์” ศิลปินไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลกที่มีคาแรคเตอร์ขี้เล่น สนุกสนาน เป็นกันเอง แบบฉบับเพื่อนรักผู้พัน ซึ่งมีความผูกพันกับ “เคเอฟซี” มาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่าเติบโตมาพร้อมกับ KFC เลยก็ว่าได้ เพราะเคยมีความทรงจำที่ดีร่วมกับ KFC มาตั้งแต่ปี 2010 ที่ได้ร่วมเล่นโฆษณาตัวแรกกับ KFC และตอนนี้ในปี 2024 ก็ได้กลับมาร่วมงานกับ KFC ประเทศไทย อีกครั้ง แต่รอบนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่และพิเศษมากกว่าครั้งไหน ๆ เพราะกลับมาในฐานะ “Friend of KFC คนแรกของประเทศไทย” ที่พร้อมเสิร์ฟความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟน ๆ KFC ทุกคนซูเฮล ลิมบาดะ (Suhayl Limbada) ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เคเอฟซี ประเทศไทย กล่าวว่า “การคอลแลบร่วมกันระหว่าง KFC x BamBam ครั้งใหญ่นี้ ถือเป็นของขวัญสุดพิเศษที่เราตั้งใจมอบให้กับแฟน ๆ KFC ทุกคน ในโอกาสที่ KFC ครบรอบ 40 ปี ผ่าน KFC APP เวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้งานง่าย สะดวกและคุ้มค่ามากกว่าเดิม”KFC x BamBam เปิดตัวเมนูเดอะบอกซ์สุดพิเศษ "BamBam Box" ที่แบมแบมร่วมออกแบบเมนูและแพคเกจจิ้งดีไซน์ด้วยตัวเอง แซ่บเกินต้านกับวิงซ์แซ่บของโปรด 4 ชิ้น ไก่ทอด 1 ชิ้น นักเก็ตส์ 2 ชิ้น เฟรนช์ฟรายส์ (ปกติ) 1 ชุด และ เป๊ปซี่ พร้อมกับดีไซน์กล่องเดอะบอกซ์ลิมิเต็ด ด้วยโทนสีดำพรีเมียมสุดคูล ตัดกับลายกราฟิกโลโก้สีแดงเท่ ๆ ของ BamBam Official ที่ไม่เหมือนที่ไหน ทั้งหมดนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง 159.- อร่อยและคุ้มค่าสุด ๆ มาพร้อมดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะแฟน ๆ KFC เท่านั้น เพียงสั่งซื้อ BamBam Box หรือเดอะบอกซ์ชุดใดก็ได้ผ่าน KFC APP ได้รับฟรีทันที! โฟโต้การ์ดแบมแบม สุดลิมิเต็ด ทั้งหมด 4 แบบ ให้ชาวอากาเซ่ได้ไปสะสมกันฟิน ๆ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมดความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ ถ้าใครอยากเจอแบมแบม ห้ามพลาดสั่งซื้อ BamBam Box หรือเดอะบอกซ์ชุดใดก็ได้ผ่าน KFC APP ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม 2567 รับสิทธิ์ลุ้นเป็น Lucky Fan 475 ท่าน และ Super Fan 25 ท่านร่วม Meet & Greet กับแบมแบม ที่งานแฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “KFC x BamBam Fanmeet at Kentucky Town” ซึ่งจัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 นี้อีกด้วย พร้อมช้อปสินค้า KFC x BamBam สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษอีกมากมาย อย่าลืมดาวน์โหลด KFC APP ไว้ก่อนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์พิเศษ โปรโมชันดี ๆ และคูปองส่วนลดมากมายจาก KFC เรียกได้ว่าโหลดครั้งเดียวแต่คุ้มไม่หยุดติดตาม KFC Thailand ได้ที่ Instagram @kfcthailand, Facebook @KFC และ Twitter @KFCThailand สำหรับข่าวสารเพิ่มเติมหรือโปรโมชันดี ๆ ที่ให้คุณได้รับก่อนใคร และติดตามดูความเคลื่อนไหวของแคมเปญสุดพิเศษกับ แบมแบมได้ผ่านแฮชแท็ก #KFCxBamBam #KFCBamBamBox #FriendofKFCThailand #พรีเซนเตอร์KFC #KFCAppคุ้มกว่าโหลดเลย #BamBam #แบมแบม #뱀뱀 #KFC ได้เลยเคเอฟซี หนึ่งในแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนที่ใหญ่ที่สุด และได้รับความนิยมทั่วโลก ก่อตั้งโดยผู้พันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมีความมุ่งมั่นในการปรุง และมอบเมนูไก่ทอดรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์ แก่ลูกค้าผู้ชื่นชอบไก่ทอด ในประเทศไทย ร้านเคเอฟซี สาขาแรกก่อตั้งขึ้นในปี 2528 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซี 978 สาขาทั่วประเทศ (ณ ตุลาคม 2565) บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์โดย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารร้านเคเอฟซีโดยแฟรนไชส์ซี่จำนวน 3 ราย1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)2. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (RD)3. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA)