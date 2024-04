โก โฮลเซลล์ ร่วมขบวนพาณิชย์สั่งลุย ลดราคา Back To School 2024 หนุนผู้ประกอบการ “เพิ่มกำไร เพิ่มยอดขาย รับเปิดเทอม”

โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “พาณิชย์ สั่งสุย ลดราคา Back to School 2024” กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม โดย นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์ และ นายอดิวัจน์ หิรัญยบุญกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต ให้การต้อนรับ นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน, ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวง ในโอกาสเยี่ยมชมบูทจัดแสดงสินค้า ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา ได้จัดแคมเปญ “GO Wholesale To School เพิ่มกำไร เพิ่มยอดขาย รับเปิดเทอม” ขนทัพสินค้าจำนวนกว่า 300 รายการ ลดราคาสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนวัตถุดิบและสินค้าคุณภาพ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ร้านค้าโดยรอบสถานศึกษา ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เตรียมความพร้อมรับความคึกคักในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่น เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ : www.centralfoodwholesale.co.thเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/gowholesaleth/Line : @gowholesaleLinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gowholesalethดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GO Wholesale และสมัครสมาชิกฟรี ที่ https://gowholesale.onelink.me/dVTJ/8sqvueew