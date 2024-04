สั่งย้ายท่าเรือคลองเตย...เขย่าทำเลทองกลางเมือง ยกเครื่องแผนพัฒนาที่ดิน 2,000 ไร่โจทย์ใหญ่”รื้อชุมชน-คลังน้ำมัน”

นับเป็นอีกความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) จากข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการย้ายท่าเรือกรุงเทพ ออกจากคลองเตยโดยเร็ว และให้พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือคลองเตย ของ กทท.ในส่วนที่ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ว่างหรือเป็นพื้นที่ที่สามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมม มากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ เช่น ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง รวมถึงพิจารณาให้ครบวงจร ครอบคลุมถึงการย้ายคลังและโรงเก็บน้ำมันที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย“มนพร เจริญศรี” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะกำกับดูแลการท่าเรือฯ กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้หารือในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2567 ถึงกรณีการย้ายท่าเรือกรุงเทพ แต่ยังไม่ได้บอกว่า จะให้ย้ายท่าเรือกรุงเทพออกไปทั้งหมดเลย อีกทั้งยังมีหลายหน่วยงานได้แสดงความเห็นถึงข้อกังวลกรณีที่บริเวณท่าเรือ มีโรงงานอุตสาหกรรมและโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งนายกฯ จึงหารือว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีมาตรการแนวทางที่จะย้ายท่าเรือกรุงเทพฯออกไปบางส่วน ย้ำว่าบางส่วน แล้วนำพื้นที่บางส่วนที่ย้ายออกไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะให้คนกรุงเทพฯ เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา พื้นที่รกร้าง แหล่งเสื่อมโทรมบ้าง ชุมชนบุกรุก ให้มีความเป็ระเบียบเรียบร้อยซึ่งกระทรวงคมนาคม เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ตามข้อสั่งการนายกฯ ต่อไป ขณะที่ ในส่วนของการท่าเรือฯ มีผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพไว้เดิมก็จะนำมาพิจารณาประกอบกัน ซึ่งในระหว่างที่เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานฯ กระทรวงฯได้มีการหารือกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆ ไปบ้างแล้วส่วนกรณีที่ กทท.เตรียมเปิดประกวดราคาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 1. ที่ดินพื้นที่ 17 ไร่ ติดอาคารสำนักงานของ กทท.(นอกรั้วศุลกากร) 2. ที่ดินพื้นที่ 15 ไร่ ข้างอาคารสำนักงานของ กทท.(นอกรั้วศุลกากร) บริเวณโกดังสเตเดียม เพื่อให้เอกชนเข้ามาพัฒนา รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) ก็คงต้องให้หยุดก่อนเพื่อรอดูคณะทำงานฯศึกษาทบทวนภาพรวมให้ครบถ้วนก่อน เพราะทุกพื้นที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในภาพรวม ซึ่งภาวะปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงและให้รอแผนใหญ่ชัดเจนก่อน@ย้อนรอย แนวทางการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพท่าเรือกรุงเทพ เป็นท่าเรือแม่น้ำที่ได้มาตรฐานสากลสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการค้า การลงทุนและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ก่อตั้งเมื่อปี 2494 มีความยาว 172 เมตร ความลึก -8.2 เมตร รองรับเรือขนาด 12,000 เดทเวทตัน และมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า 1.4 -1.5 ล้านทีอียูต่อปี ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการค้าการลงทุนและสนับสนุนธุรกิจ SMESมีเนื้อที่ประมาณ 2,353.2 ไร่ แบ่งการใช้พื้นที่เป็น 7 ส่วนดังนี้1. พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรใช้ในกิจการ ทกท. 943.2 ไร่2. พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรใช้ในกิจการ กทท. 149.2 ไร่3. พื้นที่หน่วยงานของรัฐขอใช้ 150.2 ไร่4. พื้นที่หน่วยงานของรัฐเช่าใช้ประโยชน์ 152.2 ไร่5. พื้นที่เอกชนเช่า 521.16 ไร่6. พื้นที่ชุมชนอัด 232.1 ไร่7. พื้นที่ทางสัญจร (ถนน, ทางรถไฟ, คลอง) 203.1 ไร่แผนพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีมานานแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้เป็นท่าเรือทันสมัย มีศักยภาพรองรับธุรกิจพาณิชยนาวี ส่งเสริมขนส่งโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”คลองเตย”ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ "Smart Community” แต่การรื้อย้ายเพื่อขอคืนพื้นที่ 31 ชุมชนมีผลกระทบสูงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรใช้ในกิจการท่าเรือที่มีจำนวน 943 ไร่ มีแนวคิดจะปรับลดเหลือ 534 ไร่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เครื่องมือกึ่งอัตโนมัติ ให้บริการ ดังนั้นแม้พื้นที่ลดลง แต่ศักยภาพจะเท่าเดิมหรือมาก ส่วนพื้นที่อีก 409 ไร่ จะนำไปพัฒนาเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ศูนย์การค้า เป็นต้น@ปั้น"SMART PORT" วางผังพัฒนา 4 กลุ่มพื้นที่สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port Redevelopment Project) เนื้อที่ 2,353 ไร่ ภายใต้แนวคิดโครงการ SMART PORT ยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีจัดพื้นที่ในการพัฒนาดังนี้กลุ่มพัฒนาพื้นที่ A ได้แก่ อาคารสำนักงานท่าเรือใหม่และอาคารสำนักงานเช่าเอกชน ,โครงการที่พักอาศัย,โครงการพัฒนา Medical Hub, อาคารสำนักงาน ,Smart Community, อาคารอยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการพนักงานการท่าเรือ , อาคารอยู่อาศัยประเภทเช่า, Retail Mixed useกลุ่มพัฒนาพื้นที่ B ได้แก่ Smart Port (กึ่งอัตโนมัติ), ท่าเทียบเรือตู้สินค้าฝั่งตะวันออก, ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ง (20G)กลุ่มพัฒนาพื้นที่ C ได้แก่ พื้นที่ Cruise Terminal, Retail Mixed use, อาคารสำนักงาน, พื้นที่พาณิชย์ Duty Free, โรงแรม ,พื้นที่พักอาศัย , พาณิชยกรรม, พื้นที่ศูนย์อาคารแสดงสินค้า , อาคารสาธารณูปโภค ,อาคารจอดรถ,ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มพื้นที่รองรับในการพัฒนาในอนาคต X ได้แก่ พื้นที่คลังเก็บสินค้า และ สำนักงาน E- Commerce ,พื้นที่จอดรถบรรทุก, พื้นที่ ปตท.เช่าใช้และกลุ่มพัฒนาพื้นที่ G ได้แก่ Sport Complex และ ปรับปรุงสถาปัตยกรรมของพื้นที่ทั้งหมด และสวนสาธารณะโดยที่ผ่านมา กทท.เดินหน้าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตย ในส่วนของพื้นที่แปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ ได้แก่ พื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ กทท.แผนพัฒนาพื้นที่ด้านการค้า (Commercial Zone) และพื้นที่ 15 ไร่ บริเวณโกดังสเตเดียม เพื่อให้เอกชนเข้ามาพัฒนาเบื้องต้นจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็น Marine Logistics Center และ Business Center Cityโดยกรอบแนวความคิด เบื้องต้น ประกอบด้วยแผนพัฒนาพื้นที่ด้านการค้า (Commercial Zone) เนื้อที่ 17 ไร่ ,พัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี (Maritime Business Center) มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์กับกิจการท่าเรือ เช่น สำนักงานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือ ศูนย์ฝึกอบรม เนื้อที่ 54 ไร่ ,พัฒนาเป็นศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าแนวสูงและแนวราบ และสถานีพักรถบรรทุก เนื้อที่ 15 ไร่ ,พัฒนาเป็นอาคารสำนักงาน (Office Building) เนื้อที่ 127 ไร่ (ไม่รวมตลาดคลองเตย) ,พัฒนาเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมนานาชาติเพื่อพาณิชยนาวี (International Maritime Business and Trade Center) และบริเวณโรงฟอกหนัง เนื้อที่ 58 ไร่ พัฒนาเป็น Smart Communityซึ่งเป็นการใช้แนวความคิดทางด้านการประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) ระหว่างชุมชนและเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินให้เช่าหรือขายที่บางส่วนให้ชุมชนในราคาถูก เพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือขณะที่ ในการดำเนินโครงการแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ หัวใจสำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือ รวม 26 ชุมชน และใต้ทางด่วนอีก 5 ชุมชน และหน่วยงานราชการ สถานบันการศึกษาในพื้นที่ โดยในส่วนของชุมชนนั้น มีประมาณ 13,000 ครัวเรือน ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กทท. เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวชุมชนคลองเตย โดยมีการบริหารจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐานและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคในสังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมซึ่งแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) บริเวณองค์การฟอกหนัง (เดิม) ถนนริมทางรถไฟสายเก่ามีพื้นที่ 58 ไร่ เป็นอาคารสูง 25 ชั้น 4 อาคาร ๆละ 1,536 ยูนิต รวม 6,144 ยูนิต ขนาด 33 ตรม./ห้อง มีอาคารจอดรถส่วนกลาง และพื้นที่สีเขียว 40%เงื่อนไขเบื้องต้น ผู้ที่มีสิทธิ์ใน 3 ทางเลือกต้องอยู่ใน26 ชุมชนของท่าเรือราว 12,000 ครัวเรือน และใต้ทางด่วน5 ชุมชน ประมาณ 500 ครัวเรือน จากกานสำรวจสำมะโนประชากร ข้อมูลเบื้องต้น กทท.กำหนดสิทธิประโยชน์ใน 3 ทางเลือก คือ 1. รับเป็นการที่พักอาศัยที่อาคารสูง Smart Community 2. รับเป็นที่ดินเปล่าขนาด 19.5 ตรว . ต่อครัวเรือน ย่านหนองจอก มีนบุรี จำกัดจำนวน 2,140 แปลง ซึ่งสามารถปลูกบ้านเป็นของตัวเองได้ หรือ 3. กลับภูมิลำเนาโดยรับเป็นเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต“Smart Community มีการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด รวมถึงและจัดทำรายงาน EIA เสร็จแล้ว แต่ยังไม่เริ่มการก่อสร้าง”นอกจากเรื่องการย้ายชุมชนท่าเรือคลองเตยที่สำคัญแล้ว การนำพื้นที่ท่าเรือคลองเตยมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ จะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจาก ตามพ.ร.บ.การท่าเรือฯ กำหนดให้ที่ดินที่กทท.ที่ได้มานั้น ใชสำหรับกิจการท่าเรือเท่านั้น ที่ผ่านมา จึงได้มีการดำเนินการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 คู่ขนานไปด้วย โดยล่าสุด ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขั้นตอนต่อไป ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และเสนอ เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาอีกด้วยส่วนกรณีให้พิจารณาย้ายคลังน้ำมันและโรงเก็บน้ำมัน ในพื้นที่กทท.ออก ก็มีประเด็นต้องพิจารณาคือ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เช่นกันโดยปัจจุบันพื้นที่กทท. มีคลังน้ำมัน ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยพื้นที่เช่าประกอบด้วย บริเวณคลังพระโขนง-บางจาก สำนักงาน เนื้อที่จำนวน 41,344 ตร.ม. และคลังน้ำมัน อาคาร และเขื่อนเทียบเรือบริเวณ ปากคลองบางจากและปากคลองเจ๊ก เนื้อที่จำนวน 3,500.75 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมด 44,844.75 ตารางวา สัญญา เช่าที่ดิน ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือถึงปี 2579 ซึ่งที่ผ่านมา มีการต่อสัญญาเช่ามาตลอดระหว่าง กทท.และปตท. (ก่อนหน้าที่จะปรับเป็น OR) เพราะเป็นความร่วมมือในการใช้พื้นที่การท่าเรือฯ ในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการพลังงานของผู้บริโภคในเขตภาคกลาง เสริมสร้างความมั่นคง ต่อเนื่องสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางพลังงานของประเทศไทย”รื้อชุมชน” หรือ”ย้ายท่าเรือคลองเตย”จะออกมาในรูปแบบใด สุดท้าย ฝ่ายนโยบายต้องมีความชัดเจน ก่อนว่า จะยังให้พื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ มีกิจกรรมท่าเรือขนส่งสินค้าอยู่อีกหรือไม่อย่างไร เพราะจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2549 ยุครัฐบาล”ทักษิณ ชินวัตร”พรรคไทยรักไทย ก็มีแนวคิดในการย้ายท่าเรือคลองเตยมาแล้ว แต่ก็ไม่ใช่การย้ายทั้งหมด นำมาซึ่งการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 2,000 กว่าไร่ แต่ยังไม่ทันได้เริ่ม ก็เกิดรัฐประหารถูกยึดอำนาจไปเสียก่อน การที่”เศรษฐา ทวีสิน”จะพูดถึงการย้ายท่าเรือคลองเตยอีกครั้งจึงไม่ใช่ของใหม่อะไร เป็นการย้อนความคิดของอดีตนายกฯเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ภายใต้บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ต้องดูกันว่าจะมีบทสรุปรอบนี้จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการย้ายชุมชน หลายหมื่นหลังคาเรือนและคลังน้ำมัน ไม่ใช่เรื่องง่าย!!!