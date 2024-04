ทอท.เปิดตัวเลข 7 วันสงกรานต์ ผู้โดยสาร 2.49 ล้านคน ภาพรวมบริการเรียบร้อย”ตม.ไม่แน่น -รอกระเป๋าไม่นาน

ทอท.เปิดตัวเลข 7 วันสงกรานต์ 2567 (11-17 เม.ย. 67) 6 สนามบิน ผู้โดยสารกว่า 2.49 ล้านคน และมี 14,934 เที่ยวบิน ภาพรวมการบริการเรียบร้อย ขาเข้าระหว่างประเทศใช้เวลาเฉลี่ย 27 นาทีต่อคน ไม่แออัด และรอกระเป๋าไม่นานนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. กล่าวว่า ทอท.สรุปปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งรวมกว่า 2.49 ล้านคนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 1.54 ล้านคน แยกเป็นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 789,420 คน ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 749,990 คน และมีผู้โดยสารภายในประเทศกว่า 955,800 คน แยกเป็นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 475,860 คน ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ 479,940 คนส่วนเที่ยวบินรวม 14,934 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 8,303 เที่ยวบิน แยกเป็นเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ 4,156 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ 4,147 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 6,631 เที่ยวบิน แยกเป็นเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ 3,317 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ 3,314 เที่ยวบินโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด ที่ 1.26 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 1.03 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศกว่า 229,000 คน รองลงมา คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสารใช้บริการ 633,000 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 264,000 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 369,000 คน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก แต่การให้บริการยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนของกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ระยะเวลาเฉลี่ยทั้งกระบวนการเป็นไปตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ โดยระยะเวลาการใช้บริการในกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศในภาพรวมเฉลี่ย 16 นาทีต่อคน (เวลาเฉลี่ยสูงสุด 29 นาที ต่ำสุด 7 นาที และกระบวนการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเฉลี่ย 25 นาทีต่อคน (เวลาเฉลี่ยสูงสุด 45 นาที ต่ำสุด 15 นาที) สำหรับระยะเวลาการใช้บริการกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในภาพรวมเฉลี่ย 27 นาทีต่อคน (เวลาเฉลี่ยสูงสุด 48 นาที ต่ำสุด 15 นาที) และกระบวนการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเฉลี่ย 37 นาทีต่อคน (เวลาเฉลี่ยสูงสุด 62 นาที ต่ำสุด 19 นาที)ทั้งนี้ เนื่องจาก ทอท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้จัดอัตรากำลังพลประจำเคาน์เตอร์ตรวจลงตราหนังสือเดินทางอย่างเพียงพอ รวมทั้งประสานสายการบินในส่วนของการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารมายังสายพานรับกระเป๋า ทำให้ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างกระเป๋าใบแรก (first bag) และกระเป๋าใบสุดท้าย (last bag) ใช้เวลาไม่นาน นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ Airport Ambassador อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการแนะนำการใช้เครื่องเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) เครื่องโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) และระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) รวมถึงช่วยเกลี่ยคิว และคัดแยกผู้โดยสาร ตลอดจนจัดรถเข็นกระเป๋าให้พร้อมบริการอยู่เสมอด้วยสำหรับการให้บริการรถขนส่งสาธารณะภายในท่าอากาศยาน ทอท.ได้จัดเตรียมไว้อย่างครอบคลุมทุกประเภทตั้งแต่รถแท็กซี่สาธารณะ รถ AOT Limousine รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสารวิ่งระหว่างเมือง ฯลฯ รวมถึงการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันอย่าง GRAB CAR รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรคอยอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยในส่วนของขาเข้าในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่จราจรในการอำนวยความสะดวก และผลักดันรถไม่ให้มีการจอดรถรอผู้โดยสารส่งผลให้การจราจรคล่องตัวและไม่หนาแน่น