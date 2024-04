ไฮเซ่นส์ ภูมิภาคอาเซียน จัดการประชุมพันธมิตรยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รับ UEFA EURO 2024 ตอกย้ำความสำเร็จ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 23 เมษายน 2567 – Hisense อาเซียน จัดประชุมคู่ค้าพันธมิตร ยิ่งใหญ่ ที่ประเทศไทย ในหัวข้อ " The Scenario-driven Glory of Win-win " มีพันธมิตรนานาชาติเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย อาทิ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ พร้อมเปิดตัวกลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ 2024 ดึงSport Marking เสริมรับ UEFA EURO 2024คลารา ประธานกลุ่มไฮเซ่นส์ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า.. Hisense Group ประสบความสำเร็จอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลยุทธ์บริการหลังการขาย และ scenario strategy และในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของ Hisense Group ยังคงตอกย้ำความสำเร็จและเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้สอดรับกับกระแส UEFA EURO ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้โดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับแชมป์ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมจอภาพรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ด้วยแนวคิดที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ทำให้ที่ผ่านมา Hisense ในประเทศไทยเติบโต 22% ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ในประเทศมาเลเซียกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีติดหนึ่งใน 3 อันดับแรก ในขณะที่เครื่องปรับอากาศของ Hisense ติดหนึ่งในสามอันดับแรก และตู้เย็นอยู่ในอันดับที่สองอย่างไรก็ตามจากความสำเร็จที่ผ่านมานอกเหนือจากความใส่ใจของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ยังก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ในประเทศไทย เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้ในอาเซียนอย่างลึกซึ้ง และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังมากมาย ได้แก่ Hisense ULED TV มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI และชิปภาพที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับผู้ใช้งานมาโดยตลอด สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมุ่งเน้นไปที่สุขภาพและทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์คุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เครื่องปรับอากาศ Hisense Fresh Air ที่ควบคุมอากาศภายในอาคารอย่างครอบคลุม เพื่อแก้ไขความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกลิ่นในอากาศ สร้างอากาศบริสุทธิ์ ตู้เย็น Active Hygiene ฟอกอากาศทั่วทั้งพื้นที่เพื่อขจัดกลิ่น และเครื่องซักผ้าพร้อมเทคโนโลยี Activate Water ซักผ้าได้สะอาดอย่างยิ่ง แก้ปัญหาผ้าขาวเหลือง และขจัดแบคทีเรีย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็น user-centric technology และ ultimate qualityประธานกลุ่มไฮเซ่นส์ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวอีกว่า.. ปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้านเริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นในบริษัทต่าง ๆ จึงมีการแสวงหาแนวทางและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแข่งขันมากขึ้น โดย Hisense ยังคงเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ครบถ้วนตามฟังก์ชันการใช้งานในอนาคตให้กับผู้ใช้งานเสมอ ทำให้ Hisense ไม่หยุดการพัฒนาทั้งรูปลักษณ์ที่หรูหราตอบโจทย์การใช้งานที่สวยงาม รวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน เพื่อนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคในอาเซียน“ เราพร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ภายใต้นวัตกรรมต่าง ๆ ของHisense ให้กับผู้ใช้งาน เราเชื่อมั่นว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดี ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงการใช้งานอย่างเต็มที่ จะทำให้ Hisense ครองใจผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด ”CSR แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น Hisense ยังตอกย้ำกลยุทธ์ CSR ภายใต้นแนวคิด Sport Marking ซึ่งกีฬาถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ Hisense ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคมาโดยตลอด ในฐานะ " อันดับ 1 ของจีนและอันดับ 2 ของโลก " บนรั้วข้างสนามฟุตบอลโลก ไฮเซ่นส์ได้สร้างสะพานสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วโลก ล่าสุดได้ดึงตัว มานูเอล นอยเออร์ ตำนานผู้รักษาประตู เซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ Hisense European Cup 2024™ เพื่อสนับสนุนแคมเปญในธีม European Cup " BEYOND GLORY "คลารา กล่าวว่า “ ไฮเซ่นส์จะรับผิดชอบด้านความร่วมมือ จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ฟุตบอล และดูแลความฝันเกี่ยวกับฟุตบอลของคนรุ่นต่อไป ในแคมเปญดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น งานคาร์นิวัลสำหรับแฟนๆ จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ฟุตบอล และกิจกรรม Local Football สำหรับเยาวชนเพื่อสานความฝันในกับเยาวชนรุ่นต่อไป ”ในฐานะบริษัท ไฮเซ่นส์ตั้งตารอที่จะมอบประสบการณ์ชีวิตระดับสูงให้กับผู้ใช้ ทุกการกระทำแสดงให้เห็นถึงข้อเสนอของไฮเซ่นส์ : " การบูรณาการเทคโนโลยีที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเข้ามาในชีวิต ช่วยให้ผู้คนเพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาแห่งความสุข "