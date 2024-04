ครม.เห็นชอบบันทึกความเข้าใจพัฒนาศักยภาพคนประจําเรือและพาณิชยนาวีไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ "เอเปก"

“มนพร” เผย ครม.เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างเครือข่ายความเป็นเลิศของคนประจําเรือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของไทยนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างเครือข่ายความเป็นเลิศของคนประจําเรือ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และกรมเจ้าท่า ประเทศไทย (Memorandum of Understanding between The Asia - Pacific Economic Cooperation Seafarers Excellence Network (APEC SEN) and Marine Department of Thailand) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคนประจําเรือไทยให้มีศักยภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชยนาวีทั่วโลกโดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่ม APEC ได้เห็นถึงความสําคัญของคนประจําเรือ จึงได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับเครือข่ายความเป็นเลิศ Seafarer Excellence Network (SENAP) ในการเสริมสร้างขีดความสามารถระดับโลกของนักเดินเรือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทําให้นําไปสู่การจัดตั้ง SENAP อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีประเทศที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง SENAP จํานวน 11 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ จีนไทเป สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และได้มีมติเปลี่ยนชื่อจาก SENAP เป็น APEC Seafarers Excellence Network (APEC SEN) ในเดือนเมษายน 2562นางมนพรกล่าวว่า APEC SEN และกรมเจ้าท่า ประเทศไทย ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจในกรอบของการฝึกอบรมคนประจําเรือมาอย่างต่อเนื่อง โดย APEC SEN ได้ส่งร่างบันทึกความเข้าใจให้กรมเจ้าท่าพิจารณาและจัดประชุมทวิภาคีฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ในโอกาสที่ผู้แทนไทยและ APEC SEN เดินทางไปประชุมคณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ (MTWG) ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งกรมเจ้าท่าได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว พร้อมทั้งส่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับแก้ไขปรับปรุงให้ APEC SEN พิจารณาแล้ว เบื้องต้น APEC SEN ไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของกรมเจ้าท่าสําหรับวัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เน้นการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการเดินเรือให้แก่บุคลากรด้านพาณิชยนาวีทั้งคนประจําเรือ นักเดินเรือ ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาด้านการเดินเรือ ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ และนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของต่างประเทศได้อย่างเท่าเทียม โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญดังนี้1.กําหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่าง APEC SEN และกรมเจ้าท่า ให้ครอบคลุมถึงการดําเนินการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการเดินเรือที่มีคุณภาพ การปรับปรุงสวัสดิการผ่านการสนับสนุนร่วมกัน และการอํานวยความสะดวกในการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรมใหม่สําหรับคนประจําเรือในยุคดิจิทัล2. กําหนดให้ APEC SEN และกรมเจ้าท่า มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสถาบันแต่ละแห่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสมาชิกของคน และสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจะให้ความช่วยเหลือที่จําเป็น รวมถึงการออกหนังสือเชิญ พื้นที่ทํางาน และการเข้าถึงฐานข้อมูลทางวิชาการ ทั้งนี้ การสนับสนุนทางการเงินอาจกําหนดเป็นอย่างอื่นตามความเห็นร่วมกันระหว่าง APEC SEN และกรมเจ้าท่ารมช.คมนาคมกล่าวว่า การจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง APEC SEN และประเทศไทย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบ APEC SEN ต่อไป