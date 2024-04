“centralwOrld Summer 2024 Trunk Show The List” ปรากฏการณ์แฟชั่นโชว์รูปแบบใหม่ เปลี่ยนศูนย์การค้าเป็นรันเวย์ อัปเดตเทรนด์แฟชั่นปรับลุครับซัมเมอร์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Global Lifestyle Destination ที่ดีที่สุดของไทย เนรมิตพื้นที่ภายในศูนย์การค้า และร้านแบรนด์แฟชั่นชื่อดังเป็นรันเวย์ พาอัปเดตคอลเลกชันซัมเมอร์ 2024 จาก 10 แบรนด์ดังระดับโลก เพื่อตอกย้ำการเป็น Center of Fashion Community ศูนย์รวมแฟชั่นที่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน ไปกับงาน “centralwOrld Summer 2024 Trunk Show 2024 The List” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Summer & Friends” เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ด้วยรูปแบบการชมแฟชั่นโชว์แบบสุดยอด Exclusive Trunk Show สร้างประสบการณ์ร่วมแบบใกล้ชิดติดขอบรันเวย์ กระทบไหล่นายแบบ นางแบบ ดารา เซเลบริตี และความสนุกเหนือความคาดหมายให้แก่ผู้ร่วมงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชมเสื้อผ้า ไปพร้อมๆ กับการชมแฟชั่นโชว์ในร้านอย่างใกล้ชิด“centralwOrld Summer 2024 Trunk Show 2024 The List” จัดอย่างยิ่งใหญ่ 2 วันเต็ม รวม 10 แบรนด์ดังระดับโลก ยกความพิเศษของแต่ละแบรนด์มาให้ได้ชมกัน กับโชว์วันแรกแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศส SANDRO นำเสนอลุคสุด classy เรียบง่าย สวมใส่สบายแต่มีสไตล์เหมาะกับทุกคน ต่อด้วยแบรนด์ที่สาวๆ ต้องมีติดตู้อย่าง marimekko นำไอเท็มสีสันสดใส สื่อถึงฤดูแห่งการผลิบานของดอกไม้และใบไม้ พิมพ์ลายไอคอนิกที่แสนมีเอกลักษณ์ พร้อมเปิดตัวสินค้ารุ่นลิมิเต็ดกับการฉลองครบรอบ 60 ปี ลายพิมพ์ Unikko (อูนิกโกะ) มาเพิ่มความสนุกให้กับโชว์ เอาใจสาย Sports กับ lululemon ที่ทำให้การออกกำลังกายของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น กับเสื้อผ้า Technology four-way stretch ยืดหยุ่นได้ถึง 4 ทิศทาง ใส่สบายเหมาะกับทุกกิจกรรม หากพูดถึงแบรนด์ดังก็ต้องมี TOMMY HILFIGER ที่นำเสื้อโปโลสีสันสดใสจากคอลเลกชัน Polo 1985 ทอด้วยผ้าฝ้ายปิเก้ (Pique Cotton) มาใส่ซ้อนทับกัน ตามสไตล์ Classic American Cool และตื่นตาไปกับ POLO RALPH LAUREN คอลเลกชันที่ได้แรงบันดาลใจจากเฉดสีในฤดูร้อน เพิ่มความโดดเด่นด้วยการครีเอตลุคเล่นสีแบบหลายเลเยอร์ โดดเด่นด้วยลายพิมพ์-กราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ตลอดกาลอัปเดตเทรนด์แฟชั่นต่อเนื่องในวันที่สอง ด้วย adidas แบรนด์สตรีทแฟชั่น ที่นำชุดกีฬามาผสมผสานเข้ากับสตรีทแวร์ได้อย่างลงตัว นำ Adicolor Rainbow ที่มีให้เลือกมากถึง 21 เฉดสี ช่วยสร้างสรรค์สไตล์ที่ใช่ สีที่โดนใจมาให้ได้ชมกัน นอกจากนี้ยังมี MLB มาช่วยสร้างมิติแตกต่างให้โชว์สนุกยิ่งขึ้น จัดเต็มมาครบทุกไอเท็ม เติมเต็มลุคซัมเมอร์นี้ให้ไม่มีคำว่าเอาต์ แล้วมาเอาใจสายหวานกับ kloset ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครดารารายพิลาส จากนิยายเรื่องจุฬาตรีคูณ ให้เสื้อผ้ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอินเดีย แปลกใหม่ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ส่วนแบรนด์ JASPAL จัดใหญ่ไม่แพ้กัน นำสินค้า collaboration กับตัวการ์ตูนดังอย่าง Popeye เนรมิตพื้นที่ให้เป็นบรรยากาศของการเดินบนหาดทราย มุ่งสู่ทะเลพร้อมความรู้สึกถึงซัมเมอร์อย่างแท้จริง และปิดท้ายด้วยโชว์จาก Calvin Klein เสนอดีไซน์มินิมอล แต่ส่ง Energy ให้กับผู้ชมภายในงาน mix and match กางเกงเดนิม ทรง 90’s และเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ลายโมโนแกรมสุดชิกที่ไม่เหมือนใคร มาแสดงเป็นโชว์สุดท้ายไว้อย่างประทับใจอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าไม่พลาด คือ Fashion Pop Up Store จุด Photo Landmark ที่ได้รับความสนใจจากสายแฟตัวจริง แวะเวียนกันมาเช็กอินถ่ายรูปเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนในแบบของคุณ ไม่เพียงแต่การนำเสนอรูปแบบความสร้างสรรค์ของโชว์ให้ตื่นเต้นน่าติดตามเท่านั้น ผู้ร่วมงานยังได้ใกล้ชิดกับเหล่าดาราและเซเลบริตีชื่อดังมากมาย นำทีมโดย โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ มาพร้อมกับเหล่าสมาชิกจากวง BUS because of you i shine อย่าง ไทย ชญานนท์ ภาคฐิน, จินวุค คิม, เอเอ-อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร แท็กทีมมากับ แจ๊คกี้ จักริน กังวานเกียรติชัย ที่มาร่วมสร้างสีสัน ความสนุกภายในงานนอกจากนี้ยังมีอีกกว่า 500 แบรนด์ดังในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ตบเท้าเข้าร่วมแคมเปญทั้งศูนย์การค้า ให้ทุกมุมเป็นสวรรค์ของนักชอป ได้อัปเดตเทรนด์แฟชั่น สร้างแรงบันดาลใจพร้อมหา Inspiration ในการแต่งตัวตลอดซัมเมอร์นี้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage: centralwOrld