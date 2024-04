สงกรานต์ไทยกระหึ่มโลก 10 ล้านคนสาดความสนุก เซ็นทรัลพัฒนา แลนด์มาร์กระดับโลกทุกเทศกาล

ท็อปฟอร์มตลอดกาล เซ็นทรัลพัฒนาสร้างที่สุดปรากฏการณ์สงกรานต์ เทศกาลแห่งปีของคนไทย เนรมิตศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ “Thailand’s Songkran Festival 2024” คึกคักทั่วทุกภูมิภาค ย้ำเบอร์หนึ่งแลนด์มาร์กคัลเจอเทนเมนต์ระดับโลก สาดความสนุกครบทุกความมหาบันเทิง ต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจำนวนมหาศาลกว่า 10 ล้านคนทั่วไทย ตลอด 5 วัน ร่วมฉลองสงกรานต์มหาบันเทิงยิ่งใหญ่ ที่เซ็นทรัลพัฒนาผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก และได้เชิญ ‘เชย์นิส ปาลาซิโอส’ Miss Universe 2023 มาร่วมเป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาล รับหน้าที่ Global Cultural Ambassador ส่งต่อ ‘The Best of Thainess’ ความเป็นไทยในทุกมิติสู่สายตาชาวโลกไม่เพียงสนุกกับการเล่นน้ำสงกรานต์ แต่ศูนย์การค้าทั่วประเทศยังอัดแน่นอีเวนต์ส่งเสริมเอกลักษณ์ Water Festival หนึ่งเดียวที่เป็นมากกว่าเทศกาลสาดน้ำ ผสานวัฒนธรรมประเพณีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีจุดแข็งทั้งวัฒนธรรมประเพณี อาหาร และโชว์เคสมรดกโลกหาชมยากของไทย เช่น โขน รำไทย รำมโนราห์ ฯลฯ และ Entertainment ในรูปแบบมิวสิคเฟสติวัลสเกลความมันส์ระดับโลก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็น World Festival อย่างแท้จริงนอกจากนี้ รายละเอียดและภาพบรรยากาศสงกรานต์เซ็นทรัลยังได้รับการเผยแพร่โดยสื่อทั่วประเทศและทั่วโลก ผลักดันให้ภารกิจของเซ็นทรัลพัฒนา ‘Bring Thainess to the World” ประสบความสำเร็จ ทำให้ ‘สงกรานต์ไทย’ เป็นสุดยอดเฟสติวัลระดับโลกที่คนทั่วโลกต้องมาสัมผัส หนุนประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกในทุกเทศกาล และสร้างปรากฏการณ์ Mega Tourism Boosting ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซันเต็มรูปแบบ