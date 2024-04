TikTok ขยายการร่วมมือ LALIGA เริ่มต้นจากไทยสู่ระดับภูมิภาคเอเปค

ผู้จัดการรายวัน360 -TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ร่วมมือ LALIGA (ลาลีกา) ลีกฟุตบอลของประเทศสเปน เดินหน้าความร่วมมือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากความสำเร็จในการร่วมมือกันครั้งแรกในประเทศไทย ที่นำไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค พร้อมเปิดตัวโครงการ LALIGA Adventure มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ครีเอเตอร์สายกีฬาบน TikTok จาก 9 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเปคได้บินลัดฟ้าสัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลลีกดังแบบเกาะขอบสนาม ณ งาน "TikTok x LALIGA Extra Time: Unlocking next-level opportunities for the sports industry in Thailand" โดยวางเป้าหมายความร่วมมือระหว่าง TikTok และ LALIGA เพื่อยกระดับคอมมูนิตี้คนรักกีฬาฟุตบอลผ่านการปลดล็อกโอกาสสู่ประสบการณ์จริงนอกแพลตฟอร์ม (Real-World Opportunities) ให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นายณมน ติงศภัทิย์ Sports & Gaming Operations Lead, TikTok เผยว่า "จุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง TikTok และ LALIGA ก่อตัวขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของคอมมูนิตี้กีฬาบนแพลตฟอร์ม TikTok โดยมีการรับชมคอนเทนต์กีฬาบนแพลตฟอร์มในปี 2566 เพิ่มขึ้นถึง 95% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งถือเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย สะท้อนได้จากจำนวนการรับชมคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลบนแพลตฟอร์มอย่าง #TikTokบอลไทย และ #TikTokบอลนอก ซึ่งมียอดวิวกว่า 340 ล้านวิว และ 2 พันล้านวิวตามลำดับในช่วงปีที่ผ่านมา“เราเล็งเห็นถึงศักยภาพคอมมูนิตี้กีฬาฟุตบอลบนแพลตฟอร์มจึงริเริ่มความร่วมมือกับ LALIGA เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอล เพราะเราเชื่อว่าทุกวันนี้ขอบเขตของวงการกีฬาไม่ได้ถูกจำกัดความถึงแค่ นักกีฬา สโมสร และสมาคมกีฬาเท่านั้น แต่กำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของวงการกีฬามาโดยตลอดนั้นก็คือ 'แฟนกีฬา' และ 'เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายกีฬา' ที่ช่วยสร้างความครึกครื้นให้กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมท่วมท้นอย่างทุกวันนี้"นอกเหนือจากคอนเทนต์รีวิวกีฬาฟุตบอล วิเคราะห์การแข่งขัน อัปเดตแมตซ์ที่น่าติดตาม เราเห็นการเติบโตของเนื้อหากีฬารูปแบบใหม่ๆ เช่น แฟชั่นเสื้อผ้ากีฬา ไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆ ของนักฬาเมื่อไม่ได้อยู่ในสนามแข่ง หรือแม้กระทั่งคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ครีเอเตอร์มีร่วมกับนักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ สะท้อนให้เห็นถึงพลังในการค้นพบคอนเทนต์ที่ใช่บน TikTok ทำให้เกิดคอมมูนิตี้ของคนรักกีฬาฟุตบอลที่แข็งแกร็งและนำมาซึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ที่ขยายไปสู่ระดับภูมิภาค“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่จุดประกายความร่วมมือนี้ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงอยากขอบคุณครีเอเตอร์และผู้ใช้ชาวไทยที่ร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้กีฬาที่แข็งแกร่ง ตลอดจนพาร์ทเนอร์คนสำคัญอย่าง LALIGA ที่ร่วมปลดล็อกโอกาสสู่ประสบการณ์จริงนอกแพลตฟอร์ม" นายณมน กล่าวเสริมความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์มความบันเทิงและลีกฟุตบอลชั้นนำระดับโลกที่ปลดล็อกความเป็นไปได้ทั่วภูมิภาคเอเปค:TikTokและLALIGAพัฒนาโครงการต่างๆภายใต้ความร่วมมือที่เหนียวแน่นนี้อย่างต่อเนื่องและหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือ"โครงการLALIGAAdventure"ที่เปิดโอกาสให้15ครีเอเตอร์สายกีฬาตัวท็อปจากประเทศในเอเปคได้ออกผจญภัยเพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในการรับชมฟุตบอลลีกดังในต่างประเทศซึ่งรวมถึงตัวแทนครีเอเตอร์จากประเทศไทยอย่างขอบสนาม( @khobsanam และวาทะลูกหนัง( @watalooknungquotes ที่จะได้เกาะขอบสนามแมตซ์สำคัญระหว่างสโมสรบาร์เซโลนาปะทะ สโมสรบาเลนเซียที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยได้รับเกียรติจากสโมสรบาร์เซโลนา รวมถึงสโมสรอตลีติโกมาดริด และEASportsเข้าร่วมงานLALIGAExtra Timeในวันนี้ในฐานะพาร์ทเนอร์หลักของการแข่งขันฟุตบอลสเปนนี่จึงเป็นโอกาสสำคัญของครีเอเตอร์สายกีฬาที่จะได้ทำคอนเทนต์แบบเจาะลึกนำบรรยากาศการแข่งขันที่ดุเดือดกลับมาให้แฟนบอลชาวไทยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้TikTokและLALIGAจะเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งกับครีเอเตอร์ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจและความสนุกสนานให้กับครีเอเตอร์และแฟนบอลทั่วภูมิภาคต่อไป"หลังปีที่นี่ลาลีกาตระหนักดีถึงพลังของฟุตบอลที่มีมากในประเทศไทยไม่ต่างจากที่สเปนยิ่งด้วยการจับมือกันกับพันธมิตรอย่างTikTokร่วมกับทุกหน่วยงานสำคัญที่มีอิทธิพลสูงในอุตสาหกรรมกีฬาLALIGAEXTRA TIMEจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างฐานรากที่จะตอกย้ำความเจริญก้าวหน้าของอนาคตฟุตบอลในประเทศไทยนำโดยโปรเจคต์ที่ถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นLALIGAยูธทัวร์นาเมนท์ และTikTokSports Hubหรืองานโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย"อิวานโกดิน่า กรรมการผู้จัดการLALIGAประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้และออสเตรเลีย กล่าว