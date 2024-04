NGG JEWELLERY เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งดุ กางแผนปี ’67 เน้นขยายฐานลูกค้า - บริการครบวงจรตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจ และอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ประกาศรุกตลาดทั่วประเทศล่าสุด เผยธุรกิจจิวเวลรี่ปีมังกรแข่งสูง พร้อมกางแผนปี ’67 เน้นขยายฐานลูกค้าล่าสุดเปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัล นครสวรรค์ ด้วยสินค้าคุณภาพ ตอบสนองผู้บริโภค ชูจุดแข็งบริการครบวงจร และความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิต และจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพ เผยตั้งเป้าปี 2567 พร้อมทุ่มงบกว่า 300 ลบ. เพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก 5สาขา ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เดินหน้ารุกตลาดทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ“NGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าครบวงจรทั้ง 3 อุตสาหกรรม ทองคำ เครื่องประดับ และนาฬิกา แบรนด์ชั้นนำของโลก เปิดเผยถึงนโยบายแผนการตลาดในปี 2567 มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าการขยายสาขา “NGG JEWELLERY” ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้บุกทำเลทองภาคกลางเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล นครสวรรค์ ตั้งบริเวณชั้นG พร้อมเผยกลยุทธ์การทำตลาด ขยายฐานลูกค้า - ตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศบริการอย่างครบวงจรสำหรับกลยุทธ์การตลาดของ “NGG JEWELLERY” เน้นการสร้างแบรนด์มาตลอด โดยผ่านเรื่อง Jewellery Destination อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติฯ ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยมีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล จึงทำให้จำหน่ายสินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ บริษัทฯมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทั้ง offline และonline ควบคู่ไปกับการทำการตลาดในการจัดโปรโมชั่น และแคมเปญต่างๆ ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสาขาของNGG ที่มากกว่า 20 สาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ในช่องทางการขายออนไลน์ NGG ก็มีการทำการตลาด ผ่านช่องทาง E-commerce เกือบทุกแพลตฟอร์ม ของ marketplace ที่มีในตลาด และรวมถึงการขายผ่านเวปไซต์ NGG เองด้วย”“สำหรับในปีนี้ 2567 บริษัทมีแผนการตลาดด้วยการขยายฐานลูกค้า ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ พร้อมทุ่มงบกว่า 300 ลบ. เพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก 5สาขา ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีการทำกิจกรรม CRM เพื่อตอบแทนสังคมและดูแลฐานลูกค้าสมาชิกได้อย่างทั่วถึงอยู่กับเรา ซื้อสินค้าเราตลอดไป รวมทั้งการจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดด้วยการจับมือร่วมกับ partner ทางธุรกิจ เพื่อจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของNGG ให้เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าทุกคน ในทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับ NGG ที่เราสามารถส่งเสริมและสร้างยอดขายให้เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้ ที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิตและจำหน่าย ภายใต้คอนเซปต์ design the happiness to represent your success ทั้งด้านดีไซน์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ULTIMATE MASTER PIECES ด้วยการรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ด้านคุณภาพการผลิต ได้รับการยกย่องให้เป็น Expert มีความเชี่ยวชาญอันเหนือชั้นที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย ด้านการรับประกัน สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันระดับเวิลด์คลาส (E - Certificate) พร้อมทั้งยังเป็น LUXURY EXPERIENCE ศูนย์บริการการซื้อ ขายและการแลกเปลี่ยน พร้อมบริการหลังการขายอีกด้วยพร้อมกันนี้ NGG JEWELLERY ยังมีสินค้ามากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ NGG Jewellery, อาทิ CHARMMY, TARIZ, 24K Jewelry, GEMALYN, ZOULLINK, GEMRARITY, DIAMOND TODAY เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่สาขาต่างๆ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล นครสวรรค์ , เซ็นทรัล อยุธยา, เซ็นทรัล ศรีราชา, เทอมินอล 21 พัทยา , ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville) และ เซ็นทรัล พระราม2 เป็นต้น รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีหน้าสาขาทั้งหมด อีกทั้งยังมีด้าน Online เช่น ทาง website NGG , Shopee , Lazada และ Allonline เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจำหน่ายและบริการแบบครบวงจรทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด