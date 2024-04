“มนพร”บินจีน หารือซานตง พอร์ต กรุ๊ป เยี่ยมชมก่อสร้าง-บริหารท่าเรือขนส่งคอนเทนเนอร์แบบอัตโนมัติ

“มนพร”เยือน ประเทศจีน หารือผู้บริหารซานตง พอร์ต กรุ๊ปและดูการก่อสร้าง - บริหารท่าเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ New Qianwan (ท่าเรือเฉียนวาน) หรือ QQCTN หวังนำแนวทางท่าเรือแบบอัตโนมัติมาปรับใช้ - พัฒนาท่าเรือประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทุกมิตินางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 – 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ได้เดินไปประเทศจีน มณฑลชานตง เพื่อเยี่ยมชมการก่อสร้างและการบริหารท่าเรือ Qingdao New Qianwan Container Terminal (QQCTN) ที่มีความสำคัญด้านท่าเรือกรีนพอร์ต ประกอบกับมีระบบการบริหารด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่เน้นใช้พลังงานสะอาด พร้อมกับสามารถเชื่อมต่อระบบรางได้เต็มรูปแบบ นอกจากนั้นยังมีท่าเรือครูซเทอร์มินอลที่สมบูรณ์แบบ และมี Duty Free ซึ่งเป็นท่าเรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบแห่งแรกในเอเชียและในโลกที่มีความทันสมัย รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยในรอบปีที่ผ่านมา ท่าเรือดังกล่าวสามารถขนส่งสินค้าครองอันดับ 1 ของโลก โดยมีกำลังการขนถ่ายได้ถึง 4.2 ล้าน TEU ต่อปี ซึ่งมีการพัฒนาโดยบริษัท Sinotrans Central China ที่มีการดำเนินงานแบบ One stop Service เพื่อความสะดวก สบายแก่ลูกค้า ทุกด้านนางมนพร กล่าวว่า จากการเจรจาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr.Jia Funing Deputy GM SP ,Mr.Leng Bing Chairman SPG ,Overseas Development Group Chairman และ Yu Jianjun Director, Safety and Environmental Protection Department SPG และคณะผู้บริหารของกลุ่ม พบว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าเรือทุกมิติสำหรับ ซานตงพอร์ตกรุ๊ป (SPG) ยังเป็นผู้นำการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะต้นเเบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานนำร่องแห่งแรกของจีนสำหรับการก่อสร้างท่าเรืออัจฉริยะ และสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ระบบลอยฟ้าอัตโนมัติแบบ “Zero transfer” ข้ามท่าเรือ ทางบก และทางรถไฟได้อย่างมีศักยภาพ โดยใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดปัญหา PM2.5 นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยการนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้ามาส่งเสริมความสามารถของท่าเรือ ขณะเดียวกันยังใช้รถบรรทุกที่ไร้คนขับแบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการอัจฉริยะ และในอนาคตจะพัฒนาเป็นท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อรองรับเทอร์มินอลขนาดใหญ่