“Aqua-Tots Swim Schools” บุกไทย เปิดแฟรนไชส์โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

ผู้จัดการรายวัน 360 - Aqua-Tots Swim Schools โรงเรียนสอนว่ายน้ำชั้นนำระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา บุกตลาดไทยเต็มตัว ด้วยจุดแข็งการสร้างประสบการณ์คุณภาพจากหลักสูตรมาตรฐานโลก ดำเนินการแล้วกว่า 42 ล้านครั้งใน 14 ประเทศ มุ่งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเข้ากับเด็กไทย พร้อมสานต่อความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์แบบครบวงจร ตั้งเป้าผลักดันธุรกิจเติบโตเป็นผู้นำตลาดในระยะยาว และเตรียมขยายไปอีก 300 แห่งใน 20 ประเทศ ใน 5 ปีนางสาวทิพย์รัตน์ สิทธิมนต์อำนวย Franchise owner and Master developer of Aqua-Tots Swim Schools, Thailand เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในแวดวง Education business มากว่า 10 ปี และมีประสบการณ์การทำโรงเรียนด้านดนตรี ศิลปะ การเต้น เทควันโด้ ที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการมองหาวิชาใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มในคลาสการเรียนการสอนอยู่เสมอ หนึ่งในนั้นคือวิชาที่น่าสนใจและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่าง ‘วิชาว่ายน้ำ’ ซึ่งเมื่อนำมาประกอบกับแนวทางธุรกิจของเรา ที่มุ่งเน้นต่อยอดจุดแข็งธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งมากขึ้น จึงได้ผลักดันให้บริษัทนำแฟรนไชส์ธุรกิจโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก “Aqua-Tots Swim Schools” เข้ามาในประเทศไทย พร้อมเปิดเป็นแฟรนไชส์ทำตลาดในระยะยาว“หลักสูตรของ Aqua-Tots มีพื้นฐานจากพัฒนาการของเด็ก ที่เกิดขึ้นผ่านการมองเห็น ได้ยิน และสัมผัส โดยที่เราได้คำนึงว่าแต่ละกระบวนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน โดยเราได้จัดทำคลาสเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก มีการวัดผลเรื่องพัฒนาการของเด็กเป็นปัจเจกบุคคล ผ่าน Aqua Card ที่จะแสดงผลการประเมินน้อง ๆ แต่ละคนได้ว่าสามารถทำอะไรได้ หรือกำลังพัฒนาในด้านไหน สุดท้ายแล้วผู้ปกครองก็จะเห็นและสามารถลำดับพัฒนาการของลูกตนเองได้ชัดเจนว่าอยู่ในระดับไหนแล้ว”โดย Mr. Paul Preston Co-founder, Aqua-Tots Swim Schools, USA ให้ข้อมูลเสริมว่า แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง Aqua-Tots เกิดขึ้นจากการมองเห็นความสำคัญของทักษะในการว่ายน้ำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตไม่ต่างจากทักษะทั่ว ๆ ไปอย่างการเล่นกีฬา ทักษะการเต้น หรือทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสำคัญอย่างมากกับการที่เด็ก ๆ จะได้มีทักษะติดตัวไปตลอดชีวิต ทั้งยังช่วยรักษาชีวิตของพวกเขาได้อย่างดี โดยเราจะโฟกัสการสอนในสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็ก รวมถึงตัวของพ่อแม่ ผ่านหลักสูตรในสระน้ำอุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1991Aqua-Tots Swim Schools จึงสามารถรักษาความเป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำระดับโลก ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรมาตลอดระยะเวลา 30 ปี ทั้งในมุมของวิธีการสอน วิธีการรับมือกับเด็ก หรือกับการพัฒนาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับการการันตีจากคลาสเรียนทั่วโลกทั้งหมด 42 ล้านครั้ง ใน 14 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย, เวียดนาม, ตุรกี, คูเวต, กาตาร์, ซาอุดิอาระเบีย, โอมาน, ปานามา, เม็กซิโก, เลบานอน, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น การันตีถึงประสิทธิภาพรวมถึงคุณภาพในการซัพพอร์ตด้านธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ Aqua-Tots มีมาตรฐานที่ดีในทุกภาคส่วนนางสาวทิพย์รัตน์ ได้เสริมต่อถึงความท้าทายในการนำแฟรนไชส์ Aqua-Tots มาเปิดในประเทศไทย ว่าบริษัทเข้าใจดีถึงความคาดหวังของคนไทยเมื่อพูดถึงการเรียนว่ายน้ำ ทำให้การสื่อสารด้านการตลาดของแบรนด์จึงมุ่งเน้นให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า Aqua-Tots ไม่ใช่เพียงการขายหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น แต่เป็นการขาย ‘ประสบการณ์’ ทั้งหมดที่เด็กและพ่อแม่จะได้รับ ไม่ว่าจะในด้านบริการ กระบวนการพัฒนา หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน คุณภาพด้านสถานที่เรียนซึ่งทั้งหมดจะได้รับการแจกแจงถึงข้อดี-ข้อเสีย ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อการดีไซน์หลักสูตรออกมาให้ตอบโจทย์เด็กไทยมากที่สุดเช่นเดียวกับทิศทางการทำตลาดที่แบรนด์มุ่งมั่นจะสร้างมาตรฐานให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ด้าน Branding, Training หรือ Operation เป็นต้น “การสนับสนุนด้านธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในจุดแข็งของบริษัท ที่สามารถสร้างให้ทุกสาขามีมาตรฐานที่เท่ากัน อีกทั้งเรายังเข้าใจเป็นอย่างดีในความแตกต่างของวัฒนธรรม หรือ International expectation เพื่อปรับให้ธุรกิจจากต่างประเทศเข้ากับตลาดเมืองไทยได้แบบรอบด้าน”ความมุ่งเน้นของแฟรนไชส์ Aqua-Tots Swim Schools คือความต้องการในการสร้างประสบการณ์ว่ายน้ำที่มีคุณภาพมากที่สุด รวมไปถึงการสร้าง Self and confident swimmer ที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความสามารถในการเอาตัวรอด และลดอัตราการจมน้ำซึ่งเป็นอุบัติเหตุอันดับต้นที่เกิดกับเด็ก ขณะเดียวกันเพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้ถูกสานต่อไปในระยะยาว Aqua-Tots จึงให้ความสำคัญกับพาร์ตเนอร์ที่จะมาร่วมทำธุรกิจถึงการถ่ายทอด Knowledge, Know-how รวมถึงการตั้ง Core value ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอย่างมั่นคงและต่อยอดในแบบ Even past generation ไปหาเจ้าของธุรกิจเจน 2 หรือ 3 ที่เป็น Long-term business ที่ไม่ฉาบฉวยนั่นเองเช่นเดียวกับ Mr. Ron Scarrios Co-founder, Aqua-Tots Swim Schools, USA ที่เผยว่านอกเหนือจากการเข้าร่วมทำตลาดในประเทศไทยครั้งนี้แล้ว แบรนด์ Aqua-Tots ยังมุ่งเป้าสร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ธุรกิจที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นอันดับ 1 ในตลาด ในการเสิร์ฟคลาสเรียนว่ายน้ำที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยใน 5 ปีต่อจากนี้ เรามีแพลนจะขยายไปอีก 300 แห่งใน 20 ประเทศ รวมถึงขยายไปในตลาดที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำกำลังเติบโตอย่างตลาดอาเซียน ด้วยเช่นกัน