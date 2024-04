“ศิตา เอเจนซี่” กับ เส้นทางสู่การทำแบรนด์ดิ้งที่แตกต่าง

ซี่งมีพิธีกรดังในช่วงนั้นอย่าง คุณกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ดำเนินรายการ , รายการเพชรรามา ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 ฯลฯ

คุณซินดี้ เปิดใจถึงการผันตัวเองจากคนเบื้องหลังวงการทีวี มาเป็นนักยุทธศาสตร์แบรนด์อย่างที่เห็นในปัจจุบันว่า เราเริ่มต้นกับงานนี้ด้วยความจริงใจ รู้ใจลูกค้า เราช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวตน เห็นเส้นทางที่จะพาไปสู่เป้าหมายของเขาได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่เรานำเสนอให้ลูกค้าจะไม่เพ้อเจ้อขายฝัน เราเน้นที่การทำได้จริงและวัดผลได้ชัดเจน ทำให้เรามีลูกค้าเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแบบปากต่อปาก โดยตอนนั้นเราแทบไม่ได้ทำโฆษณาใดๆเลย เรียกว่า รู้ตัวอีกทีคือเราต้องเปิดเป็นบริษัทฯ จริงจังแล้วเหรอนี่ ถ้านับจริงๆ ลูกค้าที่ดูแลกันมา น่าจะเกิน 20 แบรนด์นะคะ (ยิ้มอารมณ์ดี)





ในยุคต่อมาคือช่วงก่อนโควิดเล็กน้อย คุณซินดี้ แห่ง ศิตา เอเจนซี่ยังคงเดินหน้าทำงานด้านการสร้างแบรนด์ให้แก่ลูกค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอาหารเสริมแบรนด์ดังในตลาดออนไลน์ กลุ่มธุรกิจเสริมความงาม รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจความเชื่ออันเป็นที่รู้จัก ณ ตอนนี้ ตี่ลี่ฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นธุรกิจสายมู ที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ที่ค่อนข้างจะเป็น Niched market มากๆ เรียกว่าเป็นหนึ่งในงานหินที่ ศิตา เอเจนซี่ ผลักดันจนประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นต่อเนื่องมากว่า 4 ปี โดยมีรายการตี่ลี่ฮวงจุ้ย ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางสถานี PPTV HD36 และ รายการ THE UNLOCK เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตี่ลี่ฮวงจุ้ย ออกอากาศทุกวันพุธ ทางสถานีอัมรินทร์ทีวี HD34 เป็นหลักฐานความสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

เปิดใจ “ศิตา เอเจนซี่” เอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding และการตลาดครบวงจร เปิดเผยถึงความภูมิใจที่ดูแล Branding แบบ Muketing ให้กับ “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” ที่แรกกับ บริษัท ตี่ลี่ฮวงจุ้ย จำกัด และ อาจารย์ ธนวันต์ ทายาทรุ่น15 ของตระกูลเป้าหมายการทำงานของเราคือ ชื่อเสียงของธุรกิจ สร้างแบรนด์ของคุณให้อยู่ในใจลูกค้า ด้วยวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเราใช้หัวใจในการเรียนรู้ พัฒนาแบรนด์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นที่การทำให้เห็น การเป็นให้ดู (Learning by Doing) เป็นศาสตร์ที่เจ้าแม่แบรนด์ดิ้งที่คร่ำหวอดกว่า 20ปี เฉกเช่น “คุณซินดี้” ทำมาตลอดต่อเนื่อง และ ไม่เคยหยุดมาทำความรู้จักกับคุณ “ซินดี้” ธนิดา เกลอแก้ว ผู้บริหาร/ผู้ก่อตั้งบริษัท นักยุทธศาสตร์แบรนด์แห่ง ศิตา เอเจนซี่ บริษัทที่ให้บริการด้านการดูแลแบรนด์ดิ้ง พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตทั้งชื่อเสียงและยอดขาย เรียกว่าเป็นการทำแบรนด์ดิ้ง แบบจับต้องได้อย่างน่าจดจำ ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ จนสามารถส่งต่อธุรกิจให้กับทายาทได้อย่างมั่นคงโดย ศิตา เอเจนซี่ คือบริษัทที่ให้คำปรึกษาและช่วยบริหารจัดการ ด้วยการนำเสนอไอเดีย ในรูปแบบ Think Create & Story telling ในการปั้นตัวบุคคลให้เข้าสู่การมีภาพลักษณ์ที่ดี สอดรับกับธุรกิจของพวกเขาเหล่านั้น ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะเจาะเฉพาะแต่ละบุคคล ซึ่งคุณซินดี้เรียกว่านี่คือการทำงานแบบ Taylor Made โดยทั้งหมดจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆมากมาย อาทิ การกำหนดบุคลิกแบรนด์ เพื่อสื่อสารตัวตน อัตลักษณ์ในการทำการตลาดให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้แบรนด์นั้นๆ ก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น “ We Are Your Partners” เป็นคติพจน์ของบริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและจริงจัง ที่พร้อมทำงานให้แก่ลูกค้าทุกแบรนด์อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะในยุคที่ Personal Branding กลายเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในทุกธุรกิจจุดเริ่มต้นของ ศิตา เอเจนซี่ มาพร้อมกับการแจ้งเกิด “คุณซินดี้” ผู้บริหาร ด้วยเช่นกัน ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน หลังจากคุณซินดี้เรียนจบ คณะนิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม ได้เริ่มต้นการทำงานด้วยตำแหน่งผู้ประสานงานรายการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ รายการบันทึกปลายฟ้า ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการท่องเที่ยวต่างประเทศในยุคแรกๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย , รายการสบตาเมืองไทย เป็นรายการท่องเที่ยวในประเทศ ออกอากาศทางไอทีวี ฯลฯหลังจากนั้นไม่นาน คุณซินดี้ ก้าวสู่ตำแหน่ง Script Writerเขียนบทโทรทัศน์ให้กับรายการต่างๆหลายรายการกระทั่งเวลาผ่านไป ประสบการณ์ได้หล่อหลอมให้คุณซินดี้กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถทำงานได้แบบครบจบในคนเดียว และนั่นจึงส่งให้คุณซินดี้ก้าวสู่การเป็น Producer ที่สามารถทำรายการโทรทัศน์ได้หลายรูปแบบ โดยมีตัวอย่างผลงาน ที่ผ่านมามากมาย อาทิ รายการ Talk Show ชื่อดังในตำนาน “คุยแหกโค้ง” ที่ได้พิธีกรฝีปากแซ่บ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ และ คุณณวัฒน์ , รายการประเภทข่าวและปกิณกะยามเช้าอย่าง สถานีสนามเป้า ออกอากาศทาง ททบ.5 รายการวันนี้ที่รอคอย เป็นรายการที่ช่วยตามหาคนที่พลัดพรากให้ได้กลับมาพบกัน ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HDด้วยที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนาน บวกกับผลงานที่สามารถสร้างชื่อเสียง และ ความสำเร็จให้กับบุคคลที่ผ่านเข้ามาในหน้าสื่อ ให้ได้ใช้พื้นที่สื่ออย่างครอบคลุม ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งเรื่องบุคคล และ แบรนด์ได้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นช่วงที่ “คอนเทนต์” เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นใหม่ๆ แต่สิ่งที่ “คุณซินดี้” มองเห็นลึกไปกว่านั้นในช่วงเวลานั้นคือการทำ Story Telling ให้กับเจ้าของสินค้าและแม้แต่กับตัวสินค้าเอง เพราะเชื่อว่านี่คือ Key Success ที่สำคัญของธุรกิจ ซึ่งในวันนี้สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นให้เห็นแล้วจริงๆคุณซินดี้ เล่าต่อไปอีกว่า ศิตา เอเจนซี่ คือหนึ่งในตัวจริงของวงการสร้างแบรนด์ เพราะลูกค้าของเราที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้เป็นธุรกิจที่สร้างความท้าทายให้เรามากๆ อาทิ ธุรกิจสกินแคร์ ธุรกิจศัลยกรรมและความงาม กลุ่มนี้มีการแข่งขันเรียกว่าดุเดือดแต่ลูกค้ากลุ่มนี้ก็ Happy กับเรา อย่างบางแบรนด์ทำงานกับเราต่อเนื่องมาถึง 3-4 ปีก็มี อาทิเช่น แบรนด์ของ แอท เมดิคอล คลีนิค หรือคุณหมอไก่กรีดตา ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสไตล์การทำงานของเรา ไม่ยัดเยียดขายของให้กับลูกค้า เราเน้นเรื่องความจริงใจในการทำธุรกิจ เราไม่เน้นการกอบโกยกำไรอย่างเดียว เพราะเราคิดว่าการทำงานให้ยังประโยชน์แก่กัน พึ่งพากันในเชิงธุรกิจและมิตรภาพที่ยาวนานคือ สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งผู้บริหารและทีมงานของหลายๆ แบรนด์ ที่เราเข้าไปดูแลยังจำวันแรกในการทำแบรนด์ดิ้งร่วมกันได้จนถึงทุกวันนี้บริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้ความสำเร็จแก่ลูกค้าแบรนด์ต่างๆ โดยมีส่วนร่วมผลักดัน สร้างไอเดีย เกิดยอดขายจนประสบความสำเร็จ และแบรนด์ลูกค้า หรือ ตัวผู้บริหารของแบรนด์ เป็นที่รู้จัก คุณซินดี้เผยพร้อมยิ้มกว้าง “เราเปรียบเสมือนเรือจ้าง โล่งใจแล้ว พาเขาขึ้นฝั่งสู่เป้าหมายปลายทางอย่างยั่งยืนสำเร็จ”ท่านใดที่สนใจรายละเอียดและอยากพัฒนา หรือต้องการทำแบรนด์ดิ้ง ให้ศิตา เอเจนซี่ เคียงข้างแบรนด์คุณ “We Are Your Partners” เราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ สำหรับการสร้างแบรนด์ สร้างตัวตน เพิ่มจุดแข็ง ให้กับทุกธุรกิจ.