รฟท.เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวขบวน KIHA 183 เดือน พ.ค.-มิ.ย. รวม 14 ทริป 9 เส้นทาง

การรถไฟฯ ชวนเที่ยวทริปสุดพิเศษกับขบวนรถไฟ KIHA 183 ประจำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน จำนวน 14 ทริป 9 เส้นทาง ทุกไลฟ์สไตล์”สายมู สายธรรมชาติ และสายชอป ชิม ชิว”เปิดจำหน่ายตั๋ว 22 เม.ย.นี้นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 การรถไฟฯ ขอเชิญชวนท่องเที่ยวทริปพิเศษ กับขบวนรถไฟ KIHA 183 ภายใต้คอนเซ็ปท่องไปตามสายลมในเดือนพฤษภาคม และฟ้าใส ป่าโปร่ง พฤกษานานาพรรณในเดือนมิถุนายน รวม 14 ทริป 9 เส้นทาง โดยพาทุกท่านร่วมเดินทางไปในเส้นทาสายต่างๆ หลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายมู สายธรรมชาติ และสายชอป ชิม ชิว ทั้งแบบไปเช้ากลับเย็น หรือแบบพักค้างคืน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอด 2 เดือนเต็มทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จำกัดจำนวน 202 ที่นั่งต่อทริปเท่านั้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคารวมค่าโดยสารรถไฟ ค่ารถบัสปรับอากาศ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มแบบจัดเต็มตลอดการเดินทาง รวมทั้ง ค่าประกันอุบัติเหตุ โดยจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ และช่องทางการจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D - Ticket ของการรถไฟฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับรายละเอียด ทริปท่องเที่ยวทางรถไฟ กับขบวนรถ KIHA 183 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน มีรายละเอียด ดังนี้เดือนพฤษภาคม : ท่องไปตามสายลม- ทริปที่ 1 และ 2 แบบไปเช้าเย็นกลับ (วันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม 67) โปรแกรม Unseen แห่งใหม่ สายลมพลังบวก จังหวัดสระบุรี พาเที่ยววัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง สักการะพระพุทธบาทเขาน้อย หอนมสิการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Unseen แห่งใหม่ของไทย คนละ 1,499 บาท- ทริปที่ 3 แบบค้างคืน (วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 67) โปรแกรม Night Run on the beach กับสายลมแห่งทะเล จังหวัดชลบุรี พาไปเล่นน้ำทะเล เกาะติดกิจกรรม Night Run On The Beach (Doraemon Run) พาเล่นน้ำทะเลให้ชุ่มฉ่ำใจ คนละ 3,999 บาท- ทริปที่ 4 และ 5 แบบไปเช้าเย็นกลับ (วันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 67) โปรแกรม ท่องนครล่องธารา ลมพัดพา เที่ยวเพลินใจ จังหวัดฉะเชิงเทรา พาล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนสองฟากฝั่งแม่น้ำบางปะกง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดวีระโชติธรรมาราม ชมพระอุโบสถแก้วกลางน้ำราชพรหมยานอนุสรณ์ คนละ 1,499 บาท- ทริปที่ 6 แบบค้างคืน (วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 67) โปรแกรม เสน่ห์เมืองเพชร กับสายลมแห่งรัก จังหวัดเพชรบุรี พาชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สักการะองค์พ่อปู่พญาศรีเพชรคีรี มหามุนี ศรีสุทโธนาคราช สนุกกับกิจกรรม “เสน่ห์ทะเลบ้านฉัน” ปั่นจักรยานสองแรงปั่น เล่นน้ำทะเล ฮาเฮกับบานาน่าโบ๊ท คนละ 3,999 บาทเดือนมิถุนายน : ฟ้าใส ป่าโปร่ง พฤกษานานาพรรณ- ทริปที่ 7 และ 8 แบบไปเช้าเย็นกลับ (วันที่ 1 และวันที่ 2 มิถุนายน 67) โปรแกรม ท่องเมืองสองบุรี ยางนาป่าบางเลา จังหวัดลพบุรี ชวนปลูกต้นยางนา สร้างบ้านให้นกแก้วหัวแพร สัมผัสวิถีชุมชน “ลาวเวียง” และพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยแห่งเมืองสิงห์บุรี คนละ 1,499 บาท- ทริปที่ 9 แบบค้างคืน (วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 67) โปรแกรม ขุนด่านปราการชล ป่าต้นน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา - นครนายก พาเล่นน้ำตกนางรอง ล่องเรือยาง ขุนด่านปราการชล น้ำตกช่องลม ชมฝูงผีเสื้อสวยงาม พาเที่ยวถ้ำวงศ์รัตนมณีมหานครนาคราช คนละ 3,999 บาท- ทริปที่ 10 และ 11 แบบไปเช้าเย็นกลับ (วันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 67) โปรแกรม เสน่ห์ตะวันออก ปลูกป่ากาสะลอง จังหวัดปราจีนบุรี พาเที่ยววัดแก้วพิจิตร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วนอุทยานเขาอีโต้ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่ากาสะลอง ชิม ชอป สินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตร คนละ 1,499 บาท- ทริปที่ 12 แบบค้างคืน (วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 67) โปรแกรม หาดสวย ฟ้าใส สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พาไปเล่นน้ำทะเลที่หาดสวนสนประดิพัทธ์ เที่ยวชมอุทยานราชภักดิ์ วัดห้วยมงคล อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการชลประทานตามรอยพระราชดำริแห่งแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9 พาเที่ยวตลาดชิกกาด้า และเมืองหัวหิน คนละ 3,999 บาท- ทริปที่ 13 และ 14 แบบไปเช้าเย็นกลับ (วันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 67) โปรแกรม ปลูกป่า ดำนา พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” ล่องเรือชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมวัดใหญ่ชัยมงคล ชวนกัน check-in ที่หมู่บ้านญี่ปุ่น คนละ 1,499 บาทนายเอกรัช กล่าวว่า การจัดขบวนรถไฟท่องเที่ยว KIHA 183 เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดต่าง ๆ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ต้องการให้การรถไฟฯ เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้มีการใช้บริการทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีกด้วยดาวน์โหลดโปรแกรม #ท่องไปตามสายลม และ #ฟ้าใส ป่าโปร่ง พฤกษานานาพรรณ แบบ 📚E - book ที่https://online.fliphtml5.com/ctvfc/smrm/แบบไฟล์ PDF #ท่องไปตามสายลม #ฟ้าใส ป่าโปร่ง พฤกษานานาพรรณhttps://drive.google.com/file/d/1N9sd3jnllD1QjjSzg2jGBoinlHSqTWKz/view?usp=sharing