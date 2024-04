TikTokเสริมแกร่งครีเอเตอร์เน็ตเวิร์ค ชู 3 จุดเด่น ขยายเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 -จุดประกายครีเอเตอร์ จัด TikTok LIVE Creator Network Conferenceเสริมแกร่งครีเอเตอร์เน็ตเวิร์คปักหมุดดัน TikTok LIVE ขยายศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและในระดับภูมิภาค ชู 3 จุดเด่น 'ไลฟ์ฟีเจอร์ที่ครอบคลุม-เครือข่ายครีเอเตอร์ที่แข็งแกร่ง-พลังในการค้นพบคอนเทนต์ที่ใช่บน TikTok'TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก จัดงานสุดยอดการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ "TikTok LIVE Creator Networks Conference: Growth Together, Create the Future" เชิญเครือข่ายครีเอเตอร์หรือทาเลนต์เอเจนซี่กว่า 150 เครือข่ายทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง, แอฟริกาเหนือ, และประเทศตุรกี มาร่วมประชุมในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่ออัปเดตเทรนด์การไลฟ์ล่าสุดซึ่งเปรียบเสมือนขุมพลังสำคัญสำหรับเหล่าครีเอเตอร์ในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่อเสริมแกร่งครีเอเตอร์เน็ตเวิร์คตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการมอบพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ผ่าน TikTok LIVE เครื่องมือที่ช่วยให้ครีเอเตอร์และผู้ใช้งานสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมแบบเรียลไทม์ที่น่าจดจำ มอบโอกาสให้แบรนด์และธุรกิจขนาดย่อมเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ชู 3 จุดแข็งของ TikTok LIVE อันได้แก่ 1) ไลฟ์ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ 2) เครือข่ายครีเอเตอร์ที่แข็งแกร่ง และ 3) พลังในการค้นพบคอนเทนต์ที่ใช่บน TikTok ที่จะช่วยปลดล็อกโอกาสแห่งความสำเร็จให้ครีเอเตอร์ชาวไทย พร้อมขยายศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคนางสาว จิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ TikTok LIVE Operations Thailand เผยว่า "การจัดงาน TikTok LIVE Creator Networks Conference ในประเทศไทยปีนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ TikTok ในการขับเคลื่อน Livestreaming ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอ้างอิงจากรายงาน Digital GDP จัดทำโดย สดช. ระบุว่าในปี 2565 ประเทศไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล 2.11 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 12.19 % ของ GDP ประเทศ และตั้งเป้าขยายตัวถึง 30% ของ GDP ภายในปี 2570สอดคล้องกับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนผู้ใช้ TikTok LIVE ในไทย ทั้งในส่วนของ Livestreaming เพื่อความบันเทิงและ Live commerce สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเติบโตดังกล่าวนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วนั้น เทคโนโลยีที่เอื้อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ออนไลน์อย่างการไลฟ์สตรีมมิงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญดังนั้น TikTok จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างฟีเจอร์สำหรับการไลฟ์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้กับครีเอเตอร์เน็ตเวิร์คเพื่อสนับสนุนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในไทย เพราะนอกเหนือจากเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนครีเอเตอร์และผู้ใช้งานในไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือ หัวใจสำคัญในการทำงานของเราเสมอมา"TikTok เดินหน้าตอกน้ำความเป็นผู้นำตลาด Livestreaming ชู 3 จุดแข็งของ TikToK LIVE เพื่อกระตุ้นการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจครีเอเตอร์ ดังนี้1. ไลฟ์ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ (The Most Comprehensive LIVE Features): ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์เพื่อความบันเทิงหรือไลฟ์เพื่อการค้า TikTok LIVE มีฟีเจอร์รองรับสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ร่วมระหว่างครีเอเตอร์และผู้ชมได้อย่างไร้รอยต่อ อาทิ Go LIVE Together บนฟีเจอร์ Multi-guest ที่สามารถเชิญครีเอเตอร์มาร่วมไลฟ์พร้อมกันได้ ฟีเจอร์ TikTok LIVE Stickers เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้ชม นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถส่งของขวัญเสมือนจริงให้ครีเอเตอร์เพื่อสนันสนุนพวกเขาผ่านฟีเจอร์ LIVE Gifts และ Subscription รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย2. เครือข่ายครีเอเตอร์ที่แข็งแกร่ง (The Strength of Creator Network): นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อรองรับการไลฟ์แล้ว การสร้างเครือข่ายครีเอเตอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนครีเอเตอร์ของเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ TikTok มุ่งมั่นพัฒนาอย่างจริงจัง โดยเครือข่ายครีเอเตอร์ (TikTok LIVE Creator Networks) จะทำการรวบรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีศักยภาพด้านการไลฟ์สตรีมมิงจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้พวกเขาได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น และมอบโอกาสการเติบโตทางอาชีพให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด3. พลังในการค้นพบคอนเทนต์ที่ใช่บน TikTok (The Power of Content Discovery on TikTok): หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จในการไลฟ์ให้กับครีเอเตอร์จำนวนมากบน TikTok นั้นก็คือ อัลกอริทึมการแสดงคอนเทนต์ที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิงอื่นๆ โดยเน้นการจดจำพฤติกรรมการชมคอนเทนต์ไลฟ์ของผู้ใช้และเลือกแสดงคอนเทนต์ไลฟ์ตามความสนใจของผู้ใช้แต่ละคน ทำให้ครีเอเตอร์มีโอกาสได้รับการมองเห็นจากผู้ชมที่มีความสนใจในคอนเทนต์นั้นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดแม้จะยังมีผู้ติดตามไม่เยอะ ในอีกด้านหนึ่งก็ช่วยให้ผู้ขายที่ Live commerce บน TikTok สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มจะสนใจสินค้าและบริการได้มากกว่าไลฟ์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์บน TikTok LIVE: ความปลอดภัยของครีเอเตอร์และผู้ใช้ถือเป็นภารกิจหลักที่แพลตฟอร์ม TikTok ให้ความสำคัญ จึงพัฒนาฟีเจอร์และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการไลฟ์ (LIVE Safety Features) อย่างต่อเนื่อง อาทิ• Moderators: เพื่อสร้างประสบการณ์ไลฟ์ที่สร้างสรรค์และมีแต่พลังบวก ครีเอเตอร์สามารถมอบหมายผู้ใช้ท่านอื่นให้เป็นผู้ดูแลการมีส่วนร่วมจากผู้ชม (moderators) โดยครีเอเตอร์เจ้าของไลฟ์และผู้ดูแลสามารถพิจารณาปิดกั้นการมองเห็น หรือบล็อกคอมเมนต์เชิงลบ และการกระทำก่อกวนอื่นๆ เพื่อให้การไลฟ์มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ปราศจากพลังลบ• Keyword Filters: ครีเอเตอร์สามารถเลือกปิดการคอมเมนต์จากผู้ชม หรือป้อนคำศัพท์ที่แสดงถึงความเกลียดชังและการเหยียดหยามได้มากถึง 200 คำ เพื่อจำกัดการคอมเมนต์ด้วยคำดังกล่าวระหว่างการไลฟ์ ให้ครีเอเตอร์สามารถไลฟ์ได้อย่างปลอดภัยไม่มีความกังวล• Consider Before Commenting: เมื่อการไลฟ์สตรีมมิงเริ่มขึ้น ครีเอเตอร์ควรที่จะสามารถมอบความบันเทิงแก่ผู้ชมได้อย่างตั้งใจและได้รับคอมเมนต์ที่มีความสร้างสรรค์ โดยผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นให้พิจารณาข้อความของตนก่อนโพสต์ เพื่อสร้างความตระหนักในการเลือกแสดงความเห็น และสร้างประสบการณ์การไลฟ์ของครีเอเตอร์ที่ราบรื่น• Additional Features: มาตรการอื่นๆ ที่สนับสนุนความปลอดภัยและความสร้างสรรค์ในการไลฟ์ เช่น การไม่อนุญาตให้ครีเอเตอร์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีทำการไลฟ์ การห้ามไลฟ์เพื่อหลอกล่อหรือเรี่ยไรเอาของขวัญ (gift-baiting) รวมถึงการห้ามประพฤติที่เสี่ยงต่อการฉ้อโกง และการลบบัญชีที่มีการหลอกลวงหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นออกจากแพลตฟอร์มTikTok มุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เหล่าครีเอเตอร์และผู้ใช้งานได้ปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนานเต็มเปี่ยมด้วยพลังเชิงบวก และเราจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้คนจำนวนมากบนแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดผ่านแพลตฟอร์มของเรา ความทุ่มเททั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนครีเอเตอร์และผู้ใช้งานในไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายของ TikTok ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม พร้อมปลดล็อกศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของอุตสาหกรรมการไลฟ์สตรีมมิง