ซีพีเอฟ จับมือพันธมิตรนิวซีแลนด์ ยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืน

การทำสัญญาข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการร่วมลงนามระหว่าง นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ กับ นายเจสัน วังกา (Jason Whaanga) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท DSH Systems Limited และนายไมเคิล สก็อตต์ (Michael Scott) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SEEN Safety Limited ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จของงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่จัดโดย New Zealand Trade & Enterprise (NZTE) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารให้ทันสมัย ปลอดภัย และยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นครัวของโลกของประเทศไทย และความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เห็นอนาคตก่อนใคร (See Tomorrow First) ของประเทศนิวซีแลนด์“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตและส่งมอบอาหารมีคุณภาพสูงการทำข้อตกลง MoU กับสองบริษัทชั้นนำในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน ขณะเดียวกัน การได้เข้าเยี่ยมพบนายกรัฐมนตรีของประเทศนิวซีแลนด์ นับเป็นโอกาสสำคัญในการได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายของเครือซีพีในการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สด สะอาด ปลอดภัย” นายประสิทธิ์ กล่าวทั้งนี้ ซีพีเอฟจะนำเทคโนโลยีโฮปเปอร์ลดฝุ่น (Hopper) จาก DSH Systems มาติดตั้งในโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยกและขนถ่ายสินค้า ลดการสูญเสีย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่างการยกและขนถ่ายวัตถุดิบและสินค้าทางการเกษตร เพิ่มสุขอนามัยที่ดีของสถานที่ทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับความปลอดภัย จาก SEEN Safety มาติดตั้งบนรถฟอร์คลิฟท์ เพื่อช่วยแจ้งเตือนเพิ่มความปลอดภัย และช่วยป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ