บางจากเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ “The Chlorophyll @ Hua Hin”

“The Chlorophyll @ Hua Hin” ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกของบางจากฯ เปิดบริการ Soft Opening เฟส 1 ให้บริการหัวชาร์จ EV Fast Charge มากถึง 8 ช่องจอด เพียบพร้อมด้วยร้านอาหารระดับมิชลินไกด์ ร้านกาแฟอินทนิล และร้านค้าต่างๆนายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด พร้อมด้วย นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจค้าปลีก นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานค้าปลีกน้ำมัน และผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพันธมิตรร้านค้าต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการในเฟส 1 Soft Opening ณ The Chlorophyll @ Hua Hin เมื่อเร็ว ๆ นี้The Chlorophyll @ Hua Hin เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกของบางจากฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหิน ภายใต้แนวคิด "Connecting with nature" เพื่อให้ทุกคนได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศของพื้นที่สีเขียวเสมือนผืนป่ากลางเมือง ผสานความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าหัวหินเข้าด้วยกัน อาคารตกแต่งในแนว Tropical และบ้านพักตากอากาศ เป็นจุดหมายที่ต้องแวะมาแห่งใหม่ของหัวหิน โดยมี EV Pavilion ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ให้บริการชาร์จรถ EV แบบระบบ Fast Charge มากถึง 8 ช่องจอด มีร้านกาแฟอินทนิล และร้านอาหารที่ได้รับมิชลินไกด์ และเตรียมเปิดให้บริการร้านค้าต่าง ๆ เพิ่มความครบครันมากยิ่งขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ตอกย้ำแนวคิด Your Greenovative Destination for Intergeneration จุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยโดยเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา บางจากฯ ได้มอบเครดิตชาร์จรถ EV ฟรี 30 นาที สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้าที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ยังมอบสิทธิพิเศษอีกมากมายตลอดเดือนเมษายน 2567 โดยThe Chlorophyll @ Hua Hin ตั้งอยู่เชื่อมกับสถานีบริการบางจากหัวหินเพชรเกษม กม.216 (ซอยหัวหิน 45/1)