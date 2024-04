สนุกแบบไม่พัก CentralwOrld ส่งต่อความมันส์แบบไม่มีแผ่ว ไปกับงาน “centralwOrld Summer 2024 Trunk Show The List”

ความสนุกจากสงกรานต์ยังไม่จาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Global Landmark ใจกลางกรุงเทพฯ ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน สร้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์รับซัมเมอร์ ตอกย้ำการเป็น Center of Fashion Community จัดงาน “CentralwOrld Summer 2024 Trunk Show 2024 The List” รวบรวมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก 10 แบรนด์ระดับโลก ได้แก่ Adidas , Calvin Klein , Jaspal , Kloset , Lululemon , Marimekko , MLB , Polo Ralph Lauren , Sandro และ Tommy Hilfiger เป็นต้น ยกขบวนกันมาใน Concept Summer & Friends พร้อมพบกับเหล่านายแบบ นางแบบ เซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทย อาทิ โยชิ รินรดา ธุระพันธ์, ไทย ชญานนท์ ภาคฐิน, จินวุค คิม, เอเอ-อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร เป็นต้นปลุกสายแฟในตัวคุณ เปิดเทรนด์รับซัมเมอร์ด้วยคอลเลกชันใหม่สุดฮอตจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลก กับงาน “CentralwOrld Summer 2024 Trunk Show 2024 The List” ในวันที่ 18-19 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage: centralwOrld