ผู้จัดการรายวัน360 - “เอส” เปิดตัว “โซ/ มัลดีฟส์” ก้าวสำคัญของ 'ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์' ตอกย้ำศักยภาพที่แข็งแกร่ง ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทระดับนานาชาติ รีสอร์ทหรูคอนเซปต์แฟชั่นสุดเก๋แห่งใหม่ เสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ "คอรสโร้ดส์ มัลดีฟส์" ยกระดับสู่ "อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย" ที่ผสานประสบการณ์เพื่อการพักผ่อนที่ครบวงจร ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านการบริการที่เหนือระดับ และอาหารนานาชาติรสเลิศและหลากหลายบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (S Hotels and Resorts PCL.: SHR) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทระดับนานาชาติในเครือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (Singha Estate PCL.: S) ฉลองการเปิดตัว “โซ/ มัลดีฟส์” (SO/ Maldives) รีสอร์ทสุดหรูสไตล์แฟชั่นอย่างเป็นทางการ รีสอร์ทแห่งที่ 3 ของอาณาจักร “ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์” (CROSSROADS Maldives) ที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมกับการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการพักผ่อนแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวบนมหาสมุทรอินเดีย ตอกย้ำความสำเร็จการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และยกระดับประสบการณ์การเข้าพัก รวมทั้งสร้างอัตราการเติบโตและรายได้แบบยั่งยืนให้กับ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในปี 2567และปีต่อ ๆ ไป พร้อมทั้งยกระดับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการของมัลดีฟส์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นโครงการที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมัลดีฟส์ ประกอบด้วยรีสอร์ท 3 แห่ง ได้แก่ “ทราย ลากูน มัลดีฟส์, คูริโอ คอลเลคชั่น บาย ฮิลตัน” (SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton) ทีได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนสำหรับคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อนที่มองหาความเงียบสงบ และกิจกรรมสนุกๆ มากมาย, “ฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์” (Hard Rock Hotel Maldives) รีสอร์ทที่ได้รับแรงบันดาลใจที่มาจากวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงกลิ่นอายดนตรีแบบต้นตำรับ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลืมเลือน และ “โซ/ มัลดีฟส์” (SO/ Maldives) รีสอร์ทระดับไฮเอนด์บนเกาะส่วนตัว เป็นสวรรค์ของนักเดินทางผู้หลงใหลในแฟชั่นและศิลปะโดยรีสอร์ททั้งสามสไตล์อันโดดเด่นนี้ เชื่อมต่อกับ “เดอะมาริน่า แอท ครอสโร้ดส์” (The Marina @ CROSSROADS) ศูนย์รวมกิจกรรมอันหลากหลายของ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ตั้งแต่ทางเดินบนชายหาดยาวกว่า 800 เมตร เรียงรายไปด้วยร้านอาหารนานาชาติ บาร์ บีชคลับ ร้านค้าบูติก ศูนย์สุขภาพและสปา กีฬาทางน้ำ ศูนย์ดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น คิดส์คลับ รวมถึงท่าจอดเรือยอทช์ 30 ลำ ไปจนถึงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม (Maldives Discovery Centre) และศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre) ที่มุ่งมั่นด้านการศึกษาและอนุรักษ์ชีวิตใต้ท้องทะเลให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและครบครัน ทำให้ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เปรียบได้กับสวรรค์ของนักเดินทางที่ไม่มีใครเทียบเท่า เป็นการตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับความเป็นเลิศในการบริการและการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ“โซ/ มัลดีฟส์” โครงการร่วมทุนมูลค่ากว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในเครือสิงห์ เอสเตท และ Wai Eco World Developer (WEWD) กลุ่มธุรกิจชั้นนำ ดำเนินงานโดย เอนนิสมอร์ (Ennismore) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการต้อนรับและบริการที่มีคอนเซปต์สุดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคอลเลกชั่นแบรนด์โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงร้านอาหารและบาร์ทั่วโลก ตั้งอยู่ใน เอ็มบูดู ลากูน (Emboodhoo Lagoon) หมู่เกาะคาฟุ (Kaafu Atoll) พร้อมต้อนรับนักเดินทางด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที จากสนามบินนานาชาติมัลดีฟส์ เวลานา โดยสปีดโบ้ท ทำให้เดินทางมาพักผ่อนได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นการมาพักผ่อนช่วงสั้น ๆ หรือระยะยาวจุดหมายปลายทาง ในธีม “see-and-be-seen” (การเป็นที่รู้จักและโดดเด่น) ถูกผสานเข้าไว้ในประสบการณ์ทั้งหมดของ โซ/ มัลดีฟส์ ประกอบด้วย คอลเลกชั่น “Beach Villa” (วิลล่าริมทะเล) และ “Water Villa” (วิลล่าเหนือน้ำ) ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากห้องแต่งตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของสุดยอดนางแบบ เพื่อให้เป็นสถานพักสุดเซ็กซี่และหรูหราเหนือระดับอย่างแท้จริง รวมถึงประสบการณ์ด้านอาหารหลากหลายที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสถานที่พบปะทางสังคม และ “Lazuli Beach Club” (ลาซูลิ บีชคลับ) ที่ให้ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันคึกคักของปาร์ตี้ในยามค่ำคืน สนุกกับการมิกซ์เพลงของดีเจระดับโลก ไปจนถึง “Wellness Camp” ศูนย์การผ่อนคลายแบบองค์รวม และศูนย์ออกกำลังกายครบวงจรทันสมัย“โซ/ มัลดีฟส์” รีสอร์ทแห่งใหม่สไตล์ “Island Couture” บนจุดหมายปลายทางสุดไฮป์ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของผลการดำเนินงานและการเงินของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เพียง 4 เดือนหลังจากการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ (soft opening) โดย โซ/ มัลดีฟส์ มีจำนวนผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นเกือบ 60% ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าอัตราค่าห้องพักรายวันเฉลี่ย (ADR) ในปี 2567 นี้ จะอยู่ประมาณ 750 – 850 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ ADR สำหรับกลุ่มโรงแรมในมัลดีฟส์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15 - 20% ในปีนี้ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2566 เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินงานที่กำหนดไว้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตอกย้ำ SHR เรื่องศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดย RevPAR คาดว่าจะ เพิ่มขึ้น 25% ในปี พ.ศ. 2567การขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สร้างรายได้ให้กับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โดยที่ เดอะมาริน่า แอท ครอสโร้ดส์ มีร้านอาหารและบาร์อันหลากหลาย 14 แห่งพร้อมให้บริการแก่ผู้เข้าพักที่ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ อาทิ “เดอะ บีช คลับ” (The Beach Club) จุดศูนย์รวมร้านอาหารสุดพรีเมี่ยมริมทะเล สระว่ายน้ำแบบไร้ขอบวิวทะเล เจลาโต้บาร์ ร้านค้า และบาร์ รวมถึงแบรนด์ระดับโลก อาทิ Ministry of Crab (ติดอันดับ Asia’s 50 Best Restaurants) และฮาร์ดร็อคคาเฟ่ (Hard Rock Café) บาร์ชื่อดัง นักชิมและผู้เข้าพักมีตัวเลือกการรับประทานอาหารที่น่าประทับใจมากมาย ส่งผลด้านยอดขายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี พ.ศ. 2566 และการเปิดตัว โซ/ มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ The Citronelle Club แหล่งรับประทานอาหารที่หรูหราที่ให้บริการตลอดทั้งวัน ไปจนถึง “Hadaba” ร้านอาหารตะวันออกกลางอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ท และ “Lazuli Beach Club” เพื่อผลักดันรายได้อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นอีก 15% จากรีสอร์ทในมัลดีฟส์ของกลุ่มในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ห้องพัก (non-room revenue) ทั้งหมดในปีนี้โดยรวมแล้วการดำเนินงานในมัลดีฟส์ คิดเป็น 27% ของรายได้ทั่วโลกของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสหราชอาณาจักร หลังจากเปิดตัว โซ/ มัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการในเดือนนี้ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากมัลดีฟส์จะเพิ่มขึ้นเป็น 35% ในปี พ.ศ. 2567 โดยมียอดการจองล่วงหน้าที่แข็งแกร่งสนับสนุนไมเคิล มาร์แชล (Mr. Michael Marshall) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “การเปิดตัว โซ/ มัลดีฟส์ อย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในขณะที่เราได้เสร็จสิ้นเฟสแรกของ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ ด้วยแนวคิดไลฟ์สไตล์ที่หรูหราและแฟชั่นชั้นสูง รีสอร์ทพิเศษแห่งนี้จะช่วยเติมเต็มที่พักสองแห่งของเราที่มีอยู่ในมัลดีฟส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และขยายความน่าดึงดูดของจุดหมายปลายทางรีสอร์ทแบบครบวงจรที่มีหลายเกาะแห่งนี้ให้กว้างขึ้นอีก ด้วยอัตราเฉลี่ยที่สูงและประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงงานปาร์ตี้และกิจกรรมที่ร้อนแรงที่สุดในมหาสมุทรอินเดีย โซ/ มัลดีฟส์ จะช่วยยกระดับรายได้ของกลุ่มของเราอย่างมีนัยสำคัญ สร้างผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับธุรกิจทั้งหมดของเรา และสำหรับอุตสาหกรรมการบริการในมัลดีฟส์”ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ได้มากกว่า 211,300 รายและกระจายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เช่น การเดินทางแบบครอบครัวและกลุ่มบริษัท รวมทั้งคว้ารางวัลระดับนานาชาติมากมาย ได้แก่ “Best Conference Resort Hotel” ของ ทราย ลากูน มัลดีฟส์ รางวัล “Best Resort/Hotel” ของ ฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์และ “Best MICE Destination” สำหรับ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการเมกะโปรเจ็กท์ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ดำเนินงาน และอนุรักษ์หมู่เกาะอันงดงามแห่งนี้ สอดคล้องกับปรัชญาความยั่งยืนของบริษัท โดยสิงห์ เอสเตท บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับสากล ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม และโรงแรม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาจุดศูนย์รวมการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์แห่งแรกในมหาสมุทรอินเดีย หรือ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์สุดยิ่งใหญ่แห่งนี้อีกด้วย โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 มีการลงนามข้อตกลงสำคัญกับกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงานของมัลดีฟส์ (Maldives’ Ministry of Climate Change, Environment & Energy) เพื่อปกป้องเกือบหนึ่งในสาม (31%) ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการอนุรักษ์ตามพื้นที่ที่มีประสิทธิผลอื่น ๆ (Other Effective Area-Based Conservation Measures หรือ OECMs) หัวใจของโครงการนี้คือศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล ซึ่งมีห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเลที่ทันสมัย และดำเนินโครงการที่สำคัญ เช่น การขยายพันธุ์ปะการัง ตลอดจนโครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ยังได้รับการรับรอง Green Globe™ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SET: S) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (SET: S) ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในปี 2566 นี้ โดยมีพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมและรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับโลกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลกผ่านแบรนด์ SAii ที่พัฒนาขึ้นมาเอง และการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งในตลาดของตน โดยในปี 2566 บริษัทมีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน 38 แห่ง จำนวน 4,552 ห้อง ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั่วโลกด้วยความแข็งแกร่งภายใต้การบริหารตามแนวทางของบริษัทแม่อย่าง สิงห์ เอสเตท ผ่านกลยุทธ์ Sustainable Diversity ที่มุ่งเน้นการลงทุนที่หลากหลายเพื่อความสมดุลและการมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานมาโดยตลอดนี้ส่งผลให้ทางโรงแรมทั้ง 5 แห่งในไทยและมัลดีฟส์ และ เดอะ มารีน่า แอท ครอสโร้ดส์ ได้รับมาตรฐาน Green Globe ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และแขกที่มาพักได้เป็นอย่างดีสำหรับ Wai Eco World Developer (WEWD) เป็นกลุ่มการลงทุนและการพัฒนา ภายใต้เครือ Wai Family Group of Companies เน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหลัก เนื่องด้วยการเปิดเศรษฐกิจเมื่อ 6 ปีที่แล้ว WEWD จึงได้ขยายตัวกระจายความหลากหลายของธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในทิศทางหลักของ WEWD รวมถึงการร่วมลงทุนกับ เอส โฮเทล แอนด์​ รีสอร์ท (SHR) ในการพัฒนารีสอร์ทที่น่าตื่นเต้นและมีชื่อเสียงในเกาะที่ 3 ของ เอ็มบูดู ลากูน ซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในต่างประเทศครั้งแรก นอกจากนี้ WEWD กำลังวางแผนที่จะพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งในเมืองใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และการเปิดร้านอัญมณีในเมืองใหญ่บางแห่งในภูมิภาคเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของบริษัท WEWDโซ/ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท (SO/ Hotels & Resorts) เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ความกล้าแสดงออก และพลังความกระตือรือร้นที่ได้แรงบัลดาลใจจากท้องถิ่น แม้แต่นักเดินทางผู้รักการผจญภัยยังหลงเสน่ห์ในความสนุกสนานและความเพลิดเพลินใจนี้ โซ/ แบรนด์โรงแรมระดับโลกที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ได้นิยามความหมายใหม่ของความลักซ์ชัวรี่ ด้วยความสนุกสนานและความขบถอย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมนำเสนอดีไซน์ล้ำสมัย ความหลงไหลในแฟชั่นและดนดรี บริการ ‘Just Say SO’ ตลอดจนถึงบาร์และอีเวนท์อันน่าเร้าใจ โซ/ เคยเป็นแบรนด์พิเศษภายใต้แบรนด์โซฟิเทล โรงแรมโซ/ ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญๆ ที่เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลาย อาทิ เบอร์ลิน, มอริเชียส, กรุงเทพฯ, เซนต์ปีเตอร์ส์เบิร์ก, สิงคโปร์ โรงแรมโซ/ คือสถานที่สุดฮิปที่พร้อมต้อนรับแขกด้วยประสบการณ์ทางสังคมที่สนุกสนาน ความมีชีวิตชีวา และสีสันของท้องถิ่น โซ/ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เป็นส่วนหนึ่งของแอคคอร์ เครือข่ายโรงแรมและการบริการชั้นนำระดับสากลที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำในโรงแรม รีสอร์ท และเรสซิเดนซ์กว่า 5,100 แห่ง รวมถึงร้านอาหารและบาร์กว่า 10,000 แห่ง ใน 110 ประเทศทั่วโลก