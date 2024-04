“กลุ่มห้างเซ็นทรัล” ร่วมกระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว ผนึก ททท. -14แอร์ไลน์ อัดแคมเปญใหญ่

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอบสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกาศความร่วมมือกับ 14 พันธมิตรสายการบินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Thai Airways, Singapore Airlines, Emirates, EVA Air, Cathay Pacific, Turkish Airlines, China Southern Airlines, Bangkok Airways, AirAsia, Nok Air, Air India, Spring Airline, VietJet Air และ HK Express ต้อนรับศักราชใหม่แห่งฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ ผ่านแคมเปญ “Central Tourist Welcome Privileges with Airline Alliance 2024” มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่ปักธงแลนด์ดิ้งมายังจุดหมายปลายทางแห่ง Shopping Destination ที่ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมกว่า 77 สาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรโดยสารจากสายการบินพันธมิตรที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์สาขาที่ร่วมรายการ แลกรับ “Central Tourist Welcome Privileges” แพ็คเกจคูปองพร้อมโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2568นางสาวทิพมาศ เกษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด Customer Segment, Wealthy และ Strategic Partnerships กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในฐานะผู้นำรีเทลและเป็นแลนด์มาร์กช้อปปิ้งเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เลือกปักหมุดเมื่อมาเยือนประเทศไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่วันนี้ได้ส่งมอบสิทธิพิเศษครั้งใหม่ผ่านแคมเปญ “Central Tourist Welcome Privileges with Airline Alliance 2024” ที่ได้ร่วมกับ ททท. และ กลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล พร้อมเหล่าพันธมิตร 14 สายการบินชั้นนำ ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวไทยและเสริมสร้างประสบการณ์เดินทางเหนือระดับให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยมีจุดประสงค์สูงสุดคือการดูแลลูกค้าให้รู้สึกอุ่นใจ ช้อปในห้างอย่างสะดวกสบายมากขึ้นพร้อมบริการด้วยมาตรฐานเดียวกันในระดับ Global Standard เริ่มตั้งแต่การมอบแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เคาน์เตอร์เช็คอินต่อเนื่องไปจนถึงบนเครื่อง รวมถึงจุดให้บริการลูกค้าของทางพันธมิตร และเมื่อลูกค้าเดินทางมาช้อปที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน เรายังมีบริการ Personal Shopper ผู้ช่วยส่วนตัวในการดูแลทุกท่าน และบริการใหม่ล่าสุดเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลอย่าง “Central Interpreter Service โดย Samsung Galaxy S24 Series” เสมือนมีล่ามช้อปปิ้งส่วนตัว และยังมีบริการ Vat Refund ภายในห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ตลอดจนบริการส่งสินค้าฟรีถึงโรงแรม ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบและพิเศษที่สุด”ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ททท.) กล่าวว่า ในปี 2567 ทาง ททท. ตั้งเป้าผลักดันรายได้การท่องเที่ยวในไทยให้ทะลุถึง 3 ล้านล้านบาท และ มีแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ “การสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า” ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรม โดยทาง ททท. รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผสานความร่วมมือกับทางกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล และ 14 สายการบินพันธมิตรชั้นนำ“เรามองว่าการร่วมมือในครั้งนี้ คือกุญแจสำคัญในการมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านเครือข่ายห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุกเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้”นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยยินดีที่ได้ร่วมผลักดันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย ร่วมกับกลุ่มห้างเซ็นทรัล โดยมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายแคมเปญ โดยล่าสุดการบินไทยได้มอบ “Central Tourist Welcome Privileges” ฉบับภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินต้นทาง โดยแพ็คเกจฉบับ 3 ภาษานี้ ยังได้อำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก”นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการกิจกรรมองค์กรและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกจาก “Central Tourist Welcome Privileges” ที่เรามอบให้กับผู้โดยสารชาวต่างชาติแล้ว บางกอกแอร์เวย์สยังร่วมกับกลุ่มห้างเซ็นทรัล มอบสิทธิพิเศษต้อนรับเดือนแห่งปีใหม่ไทย ด้วยคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67 เพียงบินกับบางกอกแอร์เวย์สแล้วแสดงบัตรโดยสารที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ห้างเซ็นทรัล 8 ที่ร่วมรายการ”พณรัจน์ จิตต์ทนงศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ, ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นกแอร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มห้างเซ็นทรัล เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศไทย ผ่านการมอบ “Central Tourist Welcome Privileges” ให้แก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ขึ้นบินระหว่างประเทศ ทั้งจากเมือง ไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย และเมืองหนานหนิง, เมืองเจิ้งโจว และเมืองเฉิงตู จากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้โดยสารของเรา”แพ็คเกจ “Central Tourist Welcome Privileges with Airline Alliance 2024” รวบรวมสิทธิประโยชน์สุด พรีเมียม คัดสรรเพื่อนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้แก่1. Special Cash Coupons รวมมูลค่ากว่า 1,800 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขา รวมถึง ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ และท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด สาขาที่ร่วมรายการ2. Exclusive Promotions & Gift with Purchase จากแบรนด์ดังชั้นนำระดับโลก รวมมูลค่ากว่า 10,200 บาท (เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข) อาทิ La Mer, Estée Lauder, Tom Ford Beauty, MAC, Sabina, Guy Laroche, Marks & Spencer, Sanrio, Smiggle, Adidas, Sunglass Hut, Tissot, Zwilling, PAÑPURI, Pasaya, Dyson เป็นต้น3. Elevate Culinary Experience ลิ้มลองอาหารรสเลิศพร้อมส่วนลดพิเศษจากร้านอาหารชื่อดังมากมายที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้แก่ LOFTER ชั้น 6 ห้างเซ็นทรัลชิดลม, Public Lane และ Public Market ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม, Eathai ชั้น LG ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, Living House ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์4. The 1 Tourist Card offer สิทธิพิเศษ 2 ต่อ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพียงสมัครบัตร The 1 Tourist Card รับส่วนลดเพิ่ม 5%5. Ease Traveling with Direction to Stores ราบรื่นทุกการเดินทาง ด้วยแผนที่บอกเส้นทางไปยังห้างเซ็นทรัล และ ห้างโรบินสัน ครอบคลุมสูงสุดกว่า 3 ภาษา ทั้งอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ6. The Highest Standard of Services สะดวกสบายทุกการช้อปที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน กับบริการผู้ช่วย ช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) พร้อมให้บริการใหม่สุดล้ำ กับ “Central Interpreter Service โดย Galaxy S24 Series” โดยใช้นวัตกรรมฟีเจอร์ ‘Galaxy AI’ ตัวช่วยแปลภาษาสุดอัจฉริยะกว่า 13 ภาษา ในห้างเซ็นทรัลของสาขาเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ และยังมีบริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่คัดสรรมาพิเศษ อาทิ VAT Refund ที่ห้างฯ, บริการส่งของฟรีถึงโรงแรม, ฟรีอินเตอร์เน็ต 2 ชั่วโมง, บริการ Babysitter ให้คุณพ่อคุณแม่ช้อปหายห่วง, ห้องให้นมบุตร, ห้องสวดมนต์, มุมชาร์จมือถือและอุปกรณ์ และเคาน์เตอร์แลกเงินตราต่างประเทศสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับผ่านแคมเปญ “Central Tourist Welcome Privileges with Airline Alliance 2024” โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2568 เพียงแสดงบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตร ณ จุดบริการที่ร่วมรายการ ดังนี้• จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ห้างเซ็นทรัลสาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม, ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่, ห้างเซ็นทรัลพัทยา, ห้างเซ็นทรัลป่าตอง, ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า, ห้างเซ็นทรัลสมุย, ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่• จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างโรบินสันบางรัก, ห้างโรบินสันพระราม 9, ห้างโรบินสันสุขุมวิท, ห้างโรบินสันเชียงใหม่, ห้างโรบินสันแม่สอด, ห้างโรบินสันจังซีลอน, ห้างโรบินสันฉลอง, ห้างโรบินสันถลาง,ห้างโรบินสันหาดใหญ่• จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนาสาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลวิลเลจ, เซ็นทรัลพัทยา, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลภูเก็ต, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลอยุธยา, เซ็นทรัลมารีนา, เซ็นทรัลศรีราชา, เซ็นทรัลจันทบุรี, เซ็นทรัลอุดรธานี, เซ็นทรัลเชียงราย, เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลหาดใหญ่, เซ็นทรัลสมุย• รวมถึงจุดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-สมุย และ โรงพยาบาล บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด