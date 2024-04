ชาอู่หลงทีพลัส ชวน “เจเจ กฤษณภูมิ” เปิดตัว “ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์”

ผู้จัดการรายวัน 360 -– ชาอู่หลงพร้อมดื่มทีพลัส (TEA+) โดยบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าเสิร์ฟความสุขรับซัมเมอร์เมืองไทยแบบจัดเต็ม ในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café ที่ชวน พรีเซนเตอร์หนุ่มตี๋ขวัญใจคนรุ่นใหม่ เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ร่วมเปิดคาเฟ่ฮีลใจในสไตล์โคซี่สุดอบอุ่น เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ทีพลัส ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์ (TEA+ Barley Oolong Tea - Brown Sugar Flavor) อีกขั้นของการจับคู่กันของกลิ่นบราวน์ชูการ์ที่หลายคนชื่นชอบ กับข้าวบาร์เลย์คั่วจากญี่ปุ่นและกลิ่นอะโรมาจากชาอู่หลงที่ผสานรสชาติกันอย่างลงตัว เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอู่หลงพร้อมดื่มรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภค โดยภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างสีสันและเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีแบบเอกซ์คลูซิฟ ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยโชว์พิเศษจาก เจเจ เล่นเอาแฟน ๆ ฟิน สนุกสนาน รีเฟรชความสดชื่น และฮีลใจไปกับความหอมหวานที่จะเยียวยาทุกสิ่งได้แบบจัดเต็ม ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ เมื่อวันก่อนนายจูนิชิโร ทาคาตะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ซันโทรี่ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ ทีพลัส ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลุ่มสินค้าฮันนี่เลมอน ซึ่งเป็นเซกเมนต์รสชาติที่ใหญ่ที่สุดในตลาดชาพร้อมดื่ม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเน้นการขยาย พอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโดยเรามองเห็นทิศทางการเติบโตของเซกเมนต์เครื่องดื่มชาข้าวคั่ว (Genmai) ที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 8% และมียอดการเติบโตสูงขึ้นกว่า 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีกลิ่นหอมจากการคั่ว มีรสชาติหวานที่โดดเด่น เสริมด้วยคุณประโยชน์ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย จึงทำให้เป็นที่ต้องการในตลาดเพิ่มมากขึ้นดังนั้น ทีพลัสจึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ‘ทีพลัส ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์’ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การมอบประสบการณ์ใหม่ผ่านประสาทสัมผัสด้วยส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แต่เรายังมุ่งมั่งที่จะมอบความผ่อนคลายรูปแบบใหม่ เพื่อเติมเต็มอรรถรสทางอารมณ์ให้แก่ผู้บริโภคได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลอง นอกจากนี้ เรายังสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านการใช้แมสคอตเป็นพี่หมีตัวใหญ่ชื่อว่า ‘บราวน์ซัง’ ที่จะคอยมอบอ้อมกอดอันอบอุ่น เพื่อช่วยเยียวยาความรู้สึกของทุกคนอย่างอ่อนโยน ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยสร้างสีสันและความคึกคักให้กับตลาดชาพร้อมดื่มในช่วงหน้าร้อนนี้ พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเติมเต็มความสุขจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีพลัสแก่ผู้บริโภค”ด้าน เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม พรีเซนเตอร์ของแบรนด์ทีพลัส กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นสมาชิกของครอบครัวชาอู่หลงพร้อมดื่มทีพลัสมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความหอม หวาน กลมกล่อมรูปแบบใหม่ให้กับทุกคนที่ชื่นชอบการดื่มชาในระหว่างวัน ซึ่งผมลองชิมแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยสดชื่นและผ่อนคลายมาก เพราะรู้สึกได้ถึงความหอมของข้าวบาร์เลย์คั่ว ผสานกลิ่นหอมของชาอู่หลง และรสชาติหวาน ๆ ฟิน ๆ จากกลิ่นบราวน์ชูการ์ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนดื่มชานมไข่มุกจริง ๆ ดังนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองชิม และเปิดใจเพื่อสัมผัสรสชาติใหม่ที่แตกต่างแต่ลงตัวด้วยกันเยอะ ๆ บอกเลยว่าความหอมหวานของทีพลัส ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์ และความน่ารักของพี่หมีบราวน์ซังจะเยียวยาทุกสิ่ง พร้อมฮีลใจของทุกคนได้อย่างแน่นอน”โดยภายในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café ชวนทุกคนมาร่วมดื่มด่ำไปกับกิจกรรมฮีลลิ่ง ฮีลใจมากมายที่ทีพลัสขนขบวนมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแบบจัดเต็มระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2567 เท่านั้น อาทิ "TEA+ Photobooth" ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนแรกต่อวัน จะได้รับพวงกุญแจทีพลัสสุดชิก, อินเทอร์แอคทีฟแสนสนุกที่ให้คุณสวมบทบาทเป็น บราวน์ซัง ก่อนจะไปสดชื่น ดับกระหายด้วยเครื่องดื่มพิเศษ “Sweet Hug” เมนูสุดเอกซ์คลูซิฟจากทีพลัสที่มีให้ชิมเฉพาะในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café ที่เดียว นอกจากนี้ผู้โชคดียังได้รับที่นั่งฟรอนต์โรว์ เพื่อร่วมกิจกรรมบนเวที และสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากเจเจอย่างใกล้ชิด ก่อนจะปิดท้ายความอบอุ่นในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2567 ด้วยเสียงเพลงเพราะ ๆ ที่จะมาช่วยเยียวยาทุกสิ่งกับมินิคอนเสิร์ตจาก 2 ศิลปิน ได้แก่ “Slap Kiss” และ “Serious Bacon”สำหรับ ทีพลัส ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์ เป็นการผสมผสานกันของชาอู่หลง ข้าวบาร์เลย์คั่ว และกลิ่นบราวน์ชูการ์ที่หลายคนชื่นชอบอย่างลงตัว ทำให้ได้ชาพร้อมดื่มที่รสชาติกลมกล่อม หอมกลิ่นใบชาอู่หลงและข้าวบาร์เลย์คั่วตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดขวด โดยวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในขนาด 500 มิลลิลิตร เฉพาะที่ร้าน 7-Eleven จนถึงกลางเดือนมิถุนายน 2567 และทยอยวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก-ส่ง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งทีพลัส ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์ พร้อมแล้วที่จะดึงดูดหัวใจและเติมเต็มอรรถรสของผู้บริโภคทุกคน