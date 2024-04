Lay’s MAX จับมือ BUZZEBEES  ผุดแคมเปญสุดชิคบน Line OA

เลย์ แมกซ์ มันฝรั่งทอดกรอบแผ่นหยักเอ็กซ์ตร้า โดย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ดึงพันธมิตรด้าน CRM & Digital Engagement Platform อย่าง BUZZEBEES ที่ให้บริการครบวงจร ร่วมพัฒนาแคมเปญการตลาดแห่งปี ‘เปิดแมกซ์ แลกลุ้นแรร์’ เอาใจวัยรุ่นสายเกมด้วยระบบของ BUZZEBEES ผ่านการนำรหัสในซองเลย์แมกซ์ ไปกรอกในระบบเพื่อแลกรับ MAX COIN และใช้ MAX COIN ที่ได้ในการแลกและลุ้นของรางวัลโดนใจวัยรุ่นมากมาย ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ด้าน Marketing Campaign อีกมิติของการให้บริการของ BUZZEBEES ในการออกแบบและสร้างกิจกรรมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบความท้าทาย และชอบลองสิ่งแปลกใหม่นางสาวชลกร อภิชาติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ภาคพื้นอินโดจีน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บวกกับกลุ่มเป้าหมายหลักของเลย์ แมกซ์ ซึ่งคือกลุ่ม Gen Z จึงจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีที่ผ่านมา เลย์ แมกซ์ เน้นการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านการใช้ผู้นำทางความคิด ศิลปิน นักร้อง และ Influencers ที่มีผู้ชื่นชอบและติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ บน Social Media และแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางการค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เลย์ แมกซ์รสชาติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เลย์ แมกซ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมียอดขายเติบโตมากขึ้นจึงเป็นที่มาของการจับมือกับ BUZZEBEES เพื่อยกระดับการทำ Marketing Campaign กับแคมเปญล่าสุด ‘เปิดแมกซ์ แลกลุ้นแรร์’ ซึ่งเป็นแคมเปญที่เลย์แมกซ์ได้ร่วมมือกับเกม “Nice To Z You ซ่อนหา ปาร์ตี้แก๊ง” โดยได้นำระบบของ BUZZEBEES มาต่อยอดกลยุทธ์การตลาดในครั้งนี้ เพื่อดึงดูดกลุ่ม Gen Z เนื่องด้วยเลย์ แมกซ์ เล็งเห็นว่าการมอบประสบการณ์ในมิติใหม่ ๆ ของการซื้อสินค้า อาทิ การสะสมพอยท์ผ่านการเล่นเกมเพื่อพิชิตภารกิจรับสกินดีไซน์สุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากคุณแป้ง zbing z. หรือการแลกไอเทมบูสเตอร์พิเศษต่าง ๆ ในเกม ไปจนถึงการแลกพอยท์เพื่อรับสิทธ์ลุ้นของรางวัล Tech Gadgets ต่าง ๆ ช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจำและขยายกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น จึงได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง BUZZEBEES ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM & Digital Engagement Platform ครบวงจรมากกว่า 10 ปี มาช่วยพัฒนาเสริมแคมเปญนี้ให้มีสีสัน เพิ่มความสนุกสนาน และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น”นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (BUZZEBEES) กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของ BUZZEBEES ที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ให้ความไว้วางใจให้ดูแลพัฒนาในด้าน Marketing Campaign ให้กับเลย์ แมกซ์ นับเป็นอีกมิติของการเสริมความแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่ง BUZZEBEES สามารถนำของรางวัลหรือไอเทมต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในระบบได้ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว โดยจากผลการสำรวจพฤติกรรมของ Gen Y และ Gen Z พบว่าแพลตฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต พวกเขาจะภักดีต่อแบรนด์มากหากเกิดความประทับใจ ซึ่งความประทับใจมักเกิดจากการได้มีส่วนร่วมในแคมเปญต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม และการดึงดูดให้ Gen Z และ Gen Y เข้ามามีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มนั้น ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของของรางวัล ดังนั้นการมีระบบที่สามารถเชื่อมต่อหรือปรับแต่งของรางวัลได้อย่างยืดหยุ่นหลากหลายถือเป็นจุดแข็งสำคัญของ BUZZEBEES”สำหรับแคมเปญ ‘เปิดแมกซ์ แลกลุ้นแรร์’ ผู้เล่นสามารถแลกลุ้นรับของรางวัลได้ง่าย ๆ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ เลย์ แมกซ์ รสพริกปีศาจ เอ็กซ์ตร้าชิลลี่ หรือรสบาร์บีคิวพริกพ่นไฟ หรือรสเอ็กซ์ตรีมซาวครีมและหัวหอม หรือรสโนริโอเวอร์โหลด เอ็กซ์ตร้าสาหร่ายกรอบ ขนาดใดก็ได้จากร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ แล้วกรอกรหัสด้านในซอง เพื่อแลกเป็น MAX COIN ใช้รับสิทธิ์แลกหรือลุ้นรางวัลถึง 3 ต่อ รวมกว่า 8.2 ล้านรางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 97 ล้านบาท ได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2567 – วันที่ 30 มิถุนายน 2567ต่อที่ 1 สะสมแต้ม MAX COIN ปลดล็อกสกินสุดพิเศษ MAX CHILI FLAME หรือ MAX NORI BUBBLE สกินดีไซน์จากคาแรคเตอร์ zbing z. ไปเล่นซ่อนหา ในเกม Nice To Z You ได้สุดแมกซ์ต่อที่ 2 ใช้ MAX COIN แลกรับทันทีกับไอเทมบูสเตอร์รูปแบบต่าง ๆ เพื่ออัพเลเวลความสนุกแบบจัดเต็มในเกม Nice To Z Youต่อที่ 3 ใช้ MAX COIN แลกสิทธิ์ลุ้นรับตุ๊กตา ดีไซน์จากสกินคาแรคเตอร์ zbing z. ลิมิเต็ดอีดิชันสุดแรร์ หรือแลกสิทธิ์ลุ้นของรางวัล Gadget อัพสกิลการเล่นเกมแบบเต็มแมกซ์ทุกเดือน อาทิ iPhone 15, iPad Mini 6 WiFi, และ Nintendo Switch OLEDทั้งนี้ BUZZEBEES ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการครอบคลุมใน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM Loyalty & Marketing Platform) 2. ธุรกิจจัดหาของรางวัลและสิทธิพิเศษ (Rewards & Privileges Management) 3. ธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร (E-Commerce Enabler Service) 4. ธุรกิจบริการระบบจัดการร้านค้าและการรับชำระเงิน (Retail & Restaurant Solutions) และ 5. ธุรกิจบริการด้านการตลาดดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer & Digital Marketing) โดยทุกบริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและกัมพูชา โดยดูแลแพลตฟอร์มพันธมิตรกว่า 1,200 แพลตฟอร์ม และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 160 ล้านบัญชี