เดอะมอลล์ ฉลองมหาสงกรานต์ สร้าง 9 ปรากฎการณ์ความสุข สนุกยิ่งใหญ่ ในงาน THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION SONGKRAN FESTIVAL 2024

เดอะมอลล์กรุ๊ป เฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ขานรับนโยบายภาครัฐร่วมผลักดันเทศกาลสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก จัดงาน THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION SONGKRAN FESTIVAL 2024 เตรียมสัมผัส 9 ปรากฎการณ์ความสุขตลอดสงกรานต์นี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ชุ่มฉ่ำด้วยความมันส์ สาดสนุก สุขทุกโมเม้นท์ ฮอตจัดเต็มกว่าใครในย่าน พิเศษสุดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ห้างฯเดียวในกรุงเทพฯที่ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ปี 2567 มาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมความสนุกสำหรับทุกครอบครัว ขนทัพเหล่าศิลปินดังมอบความสนุกสุดมันส์และเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน งานจัดตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2567 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, ท่าพระ, งามวงศ์วาน และวันที่ 12-21 เมษายน 2567 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค‘เทศกาลสงกรานต์’ เทศกาลสำคัญของไทย ซึ่งในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยอย่างยิ่งที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ จัดงาน THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION SONGKRAN FESTIVAL 2024 สงกรานต์นี้ ชุ่มฉ่ำด้วยความมันส์ สาดสนุก สุขทุกโมเม้นท์ ฮอตจัดเต็มกว่าใครในย่าน ขนทัพเหล่าศิลปินดังมอบความสนุกสุดมันส์ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน งานนี้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ตอกย้ำ LIFE WONDER OF EXCITEMENT สนุกมหาศาล ตลอด 365 วัน ที่มหานครแห่งใหม่ครบครัน ด้วยหลากหลายกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชั่น ทั่วทุกพื้นที่เดอะมอลล์กรุ๊ป ร่วมกับ BANGKOK BANK M VISA เปิดศักราชปีใหม่ไทย ครั้งแรกกับโชว์การแสดงสุดพิเศษอย่างยิ่งใหญ่อลังการ จาก “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 และมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 ที่มาปรากฎตัวในลุคของ “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยและผลักดันซอฟต์ พาวเวอร์ของไทยไปสู่ระดับโลก พร้อมการแสดงโขนสุดตระการตา พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA ลุ้นเป็น 20 ผู้โชคดี ได้รับชมการแสดงแบบใกล้ชิด ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ นอกจากนี้ เตรียมพบกับกิจกรรม THE MALL LIFESTORE SONGKRAN FAN GREET FESTIVAL มีทแอนด์กรี๊ดใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ 2 นักแสดงหนุ่มฮอต ต้าห์อู๋-พิทยา ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. และ แจม-รชตะ ในวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.ที่จะมาร้องเพลง ร่วมกิจกรรมเล่นเกมกับเหล่าแฟนคลับ และแจกพวงมาลัยสงกรานต์ให้กับลูกค้า ที่บริเวณด้านหน้า MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิมหกรรมคอนเสิร์ต ขนทัพศิลปินนักร้องชื่อดังมากมายร่วมสร้างสีสันพร้อมส่งมอบความสนุก ความบันเทิงครบรส นำโดย ZOM MARIE , MEAN , NO ONE ELSE , 4EVE , LAZYLOXY , FELLOW FELLOW , ONLY MONDAY , DEPT และ INDIGO ที่สลับหมุนเวียนมอบความสนุกสุดคูล ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา· พิเศษสุดที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค มันส์กับบรรยากาศ BEACH PARTY พบกับ GIANT BEACH BALL สนุกและฟินกับคอนเสิร์ตในทะเลบอลขนาดยักษ์ ใจกลางศูนย์การค้า อัดแน่นด้วยบอลหลากสีสันกว่า 50,000 ลูก ที่บริเวณ M GRAND HALL ชั้น G , WATER SPLASH TUNNEL สาดสนุกกับอุโมงค์น้ำเย็นชุ่มฉ่ำให้คุณได้เปียกกันทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. ที่ M GREEN PARK ชั้น G , WATER SPLASH PARTY แดนซ์สนุกท่ามกลางสายน้ำกับดีเจ พร้อมเพิ่มความฮอตด้วย CUTE BOY & CUTE GIRL ที่จะมาร่วมเล่นน้ำ สาดความน่ารักไปกับคุณ และเอาใจวัยรุ่นฝั่งธนฯ กับ ครั้งแรก!! ของการรวมพลเต้น RANDOM DANCE ท่ามกลางอุโมงค์น้ำ ในวันที่ 13-15 เม.ย. 2567 เวลา 19.00 น. และสายเซลฟี่ต้องไม่พลาด กับจุดถ่ายรูป เช็คอินกับเวที 2 ชั้น ได้เห็นวิวสวยๆ ด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค· เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ สนุกมันส์กับ SUMMER BEACH BALL ทะเลบอลยักษ์ กว่า 30,000 ลูก พิเศษ สำหรับสมาชิก M Junior Club แลก 13 M POINT รับสิทธิ์เข้าเล่นฟรี! วันที่ 11-16 เม.ย. 2567 ที่บริเวณ M ATRIUM ชั้น Gเปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ปลดปล่อยพลัง แสดงความสามารถ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมาย ทั้งการประกวด ”หนูน้อยสงกรานต์” , การประกวด “ประกวดหนูน้อยสงกรานต์เมืองนนท์” , การประกวด “KIDS SINGING CONTEST” , การประกวด “NONTHABURI KIDS SINGING CONTEST” การประกวด “DEK THAI CONTEST” และแฟชั่นโชว์ซัมเมอร์ “KIDS FASHION RUNWAY”เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิวันที่ 13 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “ประกวดหนูน้อยสงกรานต์” สำหรับเด็กๆ อายุ 5 - 10 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน วันที่ 14 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “"NONTHABURI KIDS SINGING CONTEST” ประเภทเพลงไทยสากล อายุ 6 - 9 ปี และ อายุ 10 – 12 ปี ชิงทุนการศึกษารวม กว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีวันที่ 14 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ที่ MCC HALL ชั้น 4 ร่วมชมการประกวด “DEK THAI CONTEST”อายุ 6 - 9 ปี และ อายุ 10 – 12 ปี ชิงทุนการศึกษารวม กว่า 30,000 บาทวันที่ 15 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “ประกวดหนูน้อยสงกรานต์เมืองนนท์” อายุ 5 - 10 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาทเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระวันที่ 15 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “KIDS SINGING CONTEST” ประเภทเพลงไทยสากล อายุ 6 - 9 ปี และ อายุ 10 – 12 ปี ชิงทุนการศึกษารวม กว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการเขตธนบุรีเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแควันที่ 21 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น. ชมแฟชั่นโชว์ “KIDS FASHION RUNWAY” เปิดรันเวย์ให้น้อง ๆ หนู ๆ อายุ 4-11 ปี มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ ประชันความน่ารักสดใสรับซัมเมอร์ชมโชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ชุด “ตำนานมหาสงกรานต์ เรืองรองรัตนโกสินทร์” และ ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง ศิลปะไทยร่วมสมัย ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น., 14.00 น. และ 17.00 น. ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน และบางกะปิสนุกได้ทั้งวันกับเกมสุดหรรษาแบบไทยๆ อาทิ เกมโยนห่วง เกมปาเป็ด ลุ้นรับของรางวัลมากมายรวมกว่า 5,000 รางวัล สำหรับสมาชิก MCARD แลกเพียง 13 MPOINT รับคูปองเล่นเกม 1 ใบ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ฟรี! อาทิ M Point , ไอศกรีมจาก McDonald’s และขนมจาก Krispy Kremeสนุกกับเวิร์คช็อปแบบไทย ๆ เอนจอยได้ทั้งครอบครัวอาทิ ทำว่าวจิ๋ว เพ้นท์หัวโขน และสร้อยข้อมือ SUMMER สมาชิก MCARD ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 300 บาทขึ้นไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป 1 สิทธิ์- เพ้นท์หัวโขน รอบ 13.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. (เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค,งามวงศ์วานและท่าพระ)- ทำว่าวจิ๋ว เช่น ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า รอบ 14.00 น. 16.00 น. และ 18.00 น. (เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค, บางกะปิ, งามวงศ์วานและท่าพระ)- D.I.Y. สร้อยข้อมือ SUMMER BRACELETS สุดชิคไม่เหมือนใคร (เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และบางกะปิ)สนุกครื้นเครง รื่นเริงแบบไทยๆ กับขบวนกลองยาวสร้างสีสันและบรรยากาศ พร้อมมอบพวงมาลัยสงกรานต์ให้กับลูกค้า ในวันที่ 13-14 เมษายน 2567 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาช้อปสนุกกับร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษร้อนแรงกว่าใคร ให้ช้อปฉ่ำ แบบจัดหนักจัดเต็ม- SUMMER-CATION HEATWAVE HITTING ซัมเมอร์นี้ ชวนกันมาช้อปให้ฉ่ำ ปะทะ คลื่นความร้อนแรง ช้อปฉ่ำ ภายในศูนย์ฯ แจกรวมกว่า 6.4 ล้านบาท ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา- GRAND OPENING CELEBRATION ฉลองโฉมใหม่มอบความสุขแบบมหาศาล ทั้งห้างฯ และศูนย์ฯ แจกหนักจัดเต็ม (เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และบางกะปิ)- VISA WEEKDAY COLOR CHALLANGE ช้อปสะสมในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า รับ DINING VOUCHER มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท* (เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และบางกะปิ)- M CARD สายเปย์เทพ้อยท์ ช้อป กิน หรือใช้บริการร้านไหนในศูนย์การค้า ก็สะสม M POINT ได้ ทุกวัน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขาสุข สนุกทุกครอบครัวในเทศกาลมหาสงกรานต์ THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION SONGKRAN FESTIVAL 2024 เต็มอิ่มกับ 9 ปรากฎการณ์ความสุขตลอดสงกรานต์นี้ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ชุ่มฉ่ำด้วยความมันส์ สาดสนุก สุขทุกโมเม้นท์ ฮอตจัดเต็มกว่าใครในย่าน พร้อมจัดเต็มกิจกรรมความสนุกสำหรับทุกครอบครัว งานจัดตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2567 ที่ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, ท่าพระ, งามวงศ์วาน และวันที่ 12-21 เมษายน 2567 ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.themallgroup.com, Facebook : TheMallGroup