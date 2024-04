OR ตั้งบ.ย่อย “ ORHW” ลุยตลาดสุขภาพ-ความงาม

OR จัดตั้ง บริษัทย่อย “โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส” เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอย่างเต็มตัว ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภค ซึ่งตั้งเป้าเปิดสาขาแรกกลางปี 2567นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW )เพื่อดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฮลท์แอนด์เวลเนส โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ ORHW เพื่อเติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ OR อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ OR พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามในอนาคตนายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า ORHW มีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดสุขภาพและความงามของประเทศไทย โดยมีแผนการเปิดตัวร้านค้าปลีกใหม่ที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าด้านสุขภาพและความงามที่แตกต่างหลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากคู่ค้าทางธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ญี่ปุ่นและเกาหลี ด้วยจุดแข็งด้านกลยุทธ์โลเคชัน (Strategic Location) ของร้านค้า พร้อมกับความสะดวกสบายในการเข้าถึงเครือข่ายของ พีทีที สเตชั่น ที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่จะเป็นจุดหมายปลายทางให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับระบบสมาชิกบลูพลัส (blueplus+) (หรือโปรแกรมสะสมคะแนน Blue Card เดิม) เพื่อนำเสนอประสบการณ์การชอปปิ้งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของแต่ละบุคคล อีกทั้ง ลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามได้อีกด้วยOR พร้อมเปิดตัวร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามภายใต้ ORHW สาขาแรกในเดือน มิถุนายน 2567 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ไม่หยุดนิ่งในการขยายธุรกิจของ OR ที่มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบร้านค้าและขยายสาขาเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า