กรุ๊ปเอ็ม ไขรหัสลับยกระดับกลยุทธ์การตลาด ผ่านงานสัมมนา FOCAL 2024

งานสัมมนา FOCAL จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด โดยครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ภายใต้ธีม ‘Ignite The Marketing Frontier’ ผ่าน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่1. Biohack Your Consumer’s Brain: เจาะอินไซต์ผู้บริโภค2. Hyperconnected Commerce: เปิดประสบการณ์คอมเมิร์ซ3. Content Catapult: ขับเคลื่อนคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์4. Data Detective: เทคนิคนักสืบทางการตลาดด้วยการใช้ดาต้าและเทคโนโลยี5. Beyond The Box: เชื่อมต่อกับผู้บริโภคอย่างชาญฉลาดผ่าน Connected TV และ Digital OOHคุณปัทมวรรณ สถาพร ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวว่า “กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะผู้นำด้านการสื่อสารทางการตลาดและการลงทุนสื่อของโลกและของประเทศไทย การพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโฆษณาคือความมุ่งมั่นที่เราได้ทำตลอดมา สำหรับปีนี้นักการตลาดยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อประเทศไทย กำลังซื้อของผู้บริโภคไทยที่ชะลอตัวลง ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ เจ้าของสื่อ หรือผู้ผลิตคอนเทนท์ต่างต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ งานสัมมนา FOCAL ครั้งที่ 14 มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้นักการตลาดไทยมีแนวทางที่จะ 'ฝ่าวิกฤต' ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่ชาญ ผ่านเข้าใจความคาดหวังผู้บริโภคไทย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวม”โดยหนึ่งในไฮไลท์ของงาน FOCAL 2024 คือ แถลงผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ "Consumers Untold" โดยเป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงบริมาณผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคคนไทย กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด และแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ วิธีการเลือกที่จับจ่ายซื้อของ และความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อผู้บริโภคชาวไทยณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และแพน จรุงธนาภิบาล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เล่าถึงอินไซด์ของคนไทยว่าใน ปี 2024 เป็นปีที่พลิกความคาดหวังของผู้บริโภคจากเดิมไปมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้รายได้ของผู้บริโภคไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย งานวิจัยพบว่าผู้บริโภคและชุมชนมีการพึ่งพาตัวเองเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเริ่มมีการปรับตัวและวางแผนการใช้เงินเพื่อจับจ่ายภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองด้านการเข้าถึงสื่อ ผู้บริโภคไทยยังชอบและติดตามคอนเทนท์เพื่อความบันเทิงแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยคอนเทนท์ส่วนใหญ่มาจากรายการโทรทัศน์ แต่ถูกตัดต่อให้กระชับและเหมาะกับความชอบที่มีแตกต่างกัน Live Streaming กลายเป็นคอนเทนท์เพื่อความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ผู้บริโภคได้ดูและได้ซื้อของในเวลาเดียวกันโอกาสของนักโฆษณาและการตลาดในปีนี้ คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีและเหมาะเจาะแก่ผู้บริโภค ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารแบบผสมผสาน ผ่านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปยังขั้นตอนหรือ Marketing Funnel รวมทั้งการใช้คอนเทนท์ที่สร้างสรรค์ จะช่วยสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและโดนใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น