สยามพารากอน เปิดฉากต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์กับงาน “Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024” ตื่นตากับงานป๊อปอาร์ตสุดครีเอทครั้งแรกในโลก!! โดยศิลปินดัง “ฟิลิป โคลแบร์”

ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World Class Shopping Destination) ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารกสิกรไทย สร้างปรากฏการณ์ระดับโลก ต้อนรับซัมเมอร์ครีเอทอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert” (สยามพารากอน อัลตร้าโซนิค วอเตอร์ เฟสติวัล 2024 “สงกรานต์ล็อบสเตอร์ วันเดอร์แลนด์ บาย ฟิลิป โคลแบร์”) คว้าศิลปินป๊อปอาร์ตระดับโลกชาวอังกฤษ “ฟิลิป โคลแบร์” (Philip Colbert) นำ “จักรวาลล็อบสเตอร์” (The Lobster) ผลงานศิลปะอันโด่งดัง เนรมิตพาร์ค พารากอน ด้วยอินสตอลเลชั่นอาร์ตสุดอลังการ พร้อมมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังกว่าร้อยชีวิตที่ยกทัพมอบความสุข ความสนุกสนาน ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เมษายน 2567 ณ สยามพารากอน โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, JOOX และ TikTok ร่วมจัดงานสำหรับพิธีเปิดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 9 เมษายน 2567 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ พาร์ค พารากอน นำขบวนมอบความสุขสุดประทับใจโดยหนุ่มฮอตตลอดกาล มาริโอ้ เมาเร่อ จากนั้นฟินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินมาแรงจากค่าย Domundi (ดูมันดิ) อาทิ ทอมมี่- สิทธิโชค เผือกพูลผล, เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ เฟิร์สวัน - วรรณกร เรืองรัตน์ และเพิ่มดีกรีความมันส์ไปกับคู่รัก ซีดี-กันต์ธีร์ ปิติธัญ และนักแสดงสาว นารา เทพนุภา ก่อนจะส่งท้ายค่ำคืนให้แฟนๆ ฝันดีกับศิลปินสุดฮอต บิวกิ้น- พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล สร้างสรรค์โดย JOOX Musicไฮไลท์ในปีนี้ สยามพารากอนร่วม Co-create & Collaborate กับศิลปินชื่อดังระดับโลก ฟิลิป โคลแบร์ ศิลปินชาวอังกฤษที่โด่งดังในการสร้างสรรค์ผลงาน Pop Art รูปแบบใหม่ ซึ่งมีลายเส้นและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับคาแรกเตอร์ประจำตัวคือ “The Lobster” ล็อบสเตอร์ก้ามโตสีแดงส้มสดใส ซึ่งได้จัดแสดงและปรากฏผลงานหลากหลายรูปแบบในทั่วโลก ทั้งภาพวาด ประติมากรรม ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น เป็นไอคอนสุดป๊อปที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งครั้งนี้ ได้เนรมิต Lobster Wonderland ดินแดนล็อบสเตอร์ยักษ์ออกมาเป็น Giant Inflatable Playground ขนาดใหญ่ภายใต้ธีมสงกรานต์ และได้รังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซเป็นครั้งแรกในโลก ได้แก่ Elephant Hunt and Elephant Riders ประติมากรรมล็อบสเตอร์ถือปืนฉีดน้ำขี่หลังช้าง โดยฟิลิปได้ดึงเอาวัฒนธรรมไทยเข้ามาผสมในชิ้นงาน เป็นการผสมผสานประเพณีไทยเข้ากับอารมณ์ขันในรูปแบบเหนือความคาดหมาย ผลงานชุดนี้ไม่เพียงแสดงถึงความยกย่องที่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเท่านั้น แต่ยังผสมผสานเข้ากับความสนุกสดใสของเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆ อาทิ Lobstar Octopus , Lobster Life-Ring and Lobster Surfing ซึ่งจะจัดแสดงทั้งภายในศูนย์การค้า และบริเวณ พาร์ค พารากอนนอกจากนี้สยามพารากอนยังเปิดพื้นที่แห่งความสนุกด้วยเวทีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ World Stage-Music Festival ที่ยกทัพศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต ที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ตลอดจนยังมีกิจกรรมเสริมสิริมงคลในเทศกาลมหาสงกรานต์ด้วยการอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กราบสักการะ และเต็มอิ่มด้วยการแสดงดนตรีหลากสไตล์จากวงดนตรีหมอลำร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียกว่ามอบประสบการณ์ความสนุกแบบจัดเต็มครบทุกมิติตอกย้ำจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอย่างแท้จริงสำหรับกิจกรรมไฮไลท์จะเริ่มต้นระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2567 ดังนี้เทศกาล ‘สงกรานต์ไทย’ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก เป็นที่ยอมรับและใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาสัมผัสประสบการณ์ในทุกปี สำหรับปีนี้ สยามพารากอน เพิ่มไฮไลท์เทศกาลสงกรานต์ให้กรุงเทพมหานครเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ Collaboration ร่วมกับ ฟิลิป โคลแบร์ ดาวเด่นในวงการศิลปะร่วมสมัย ผู้ได้รับการขนานนามว่า ทายาททางศิลปะของแอนดี้ วอร์ฮอล มาร่วมรังสรรค์ผลงานThe Lobster เวอร์ชั่นใหม่ใจกลางเมือง ณ สยามพารากอน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสนุกสนานในเทศกาลมหาสงกรานต์ของประเทศไทย ผลงานป๊อปอาร์ตสุดอลังการจึงเต็มไปด้วยสีสันสดใส ผสมผสานวัฒนธรรมร่วมสมัย บวกกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เต็มเปี่ยมด้วยจินตนาการ ซึ่งทุกคนสามารถมาร่วมถ่ายภาพบรรยากาศแห่งสีสัน และสนุกสนานทั้งบริเวณโซนจีเวล และ พาร์ค พารากอน ชั้น Mนอกจากนี้ฟิลิป โคลแบร์ ยังร่วมรังสรรค์ศิลปะสุดชิคให้นำมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำหน่ายในงาน อาทิ เสื้อยืดคอกลม, เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ,กางเกงลายช้างสุดเก๋ และแก้วน้ำ เป็นต้นพบความสนุกสุดพิเศษ พร้อมความบันเทิงด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบต่อเนื่องพร้อมไลน์อัพศิลปินกว่า 100 ชีวิต มาสร้างความสนุกเต็มอิ่ม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป- วันที่ 10 เมษายน 2567 มาคลายความร้อนไปกับคลื่นลูกใหม่มาแรงแห่งวงการ T-Popวง “XI (เอ็กซ์ซาย)” ตามด้วยวงดนตรีวัยรุ่นสุดฮอต Yesindeed และบอยกรุ๊ปรุ่นใหม่ PERSES-วันที่ 11 เมษายน 2567 มันส์ต่อเนื่องอุ่นเครื่องก่อนวันสงกรานต์กับศิลปินหลากสไตล์ อาทิ Tattoo Colour, Proxie และ Paradox- วันที่ 12 เมษายน 2567 ปล่อยพลังไปกับศิลปินคลื่นลูกใหม่ Full House, SweezDream ก่อนปิดท้ายเวทีด้วยควีนส์ออฟแดนซ์ คริสติน่า อากิล่าร์- วันที่ 13 เมษายน 2567 ฉลองวันสงกรานต์แบบเต็มพิกัดกับผู้ชนะจากรายการ CHUANG ASIA 2024(ช่วง เอเชีย) พร้อมกับศิลปิน Have a Nice Day และ Klear- วันที่ 14 เมษายน 2567 ประเดิมเวทีด้วยวง Proud และสนุกไปกับศิลปิน T-Pop อาทิ LYKN, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ พร้อมด้วย จุง-อาเชน ไอย์ดึน และสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปี เจมีไนน์-โฟร์ท- วันที่ 15 เมษายน 2567 ฟินไปกับศิลปินชื่อดัง อาทิ Dept , Fellow Fellow และ Cocktail- วันที่ 16 เมษายน 2567 ปิดท้ายซัมเมอร์แบบฟินๆ ไปเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ 'EMPRESS พร้อมด้วย 7 หนุ่มฮอต Atlas และ เกิร์ลกรุ๊ปแสนคิ้วท์ PiXXiEสยามพารากอน ร่วมกับ JOOX ฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดอลังการ มอบประสบการณ์ดนตรีสุดพิเศษแบบ Immersive ผ่าน JOOX Music เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมของ JOOX ลูกค้าไม่เพียงได้ฟังเพลย์ลิสต์พิเศษที่คัดสรรมาสำหรับเทศกาลสงกรานต์บน JOOX เท่านั้น แต่ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก VIP ของ JOOX ฟรี! รวมถึงสินค้าศิลปินเคป๊อปสุดชิค ค้นหาเพลงใหม่ เพลิดเพลินกับเพลย์ลิสต์พิเศษ และดื่มด่ำไปกับบทเพลงโปรดของคุณ พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟังผู้หลงใหลในเสียงเพลง หรือแฟนคลับตัวยงของเหล่าศิลปินเคป๊อป โลกแห่งเสียงดนตรีรอให้คุณมาร่วมออกเดินทางไปกับเราที่บูธ JOOX ที่พาร์ค พารากอนสยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำมาประดิษฐานที่สยามพารากอน เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ร่วมกราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะทูตานุทูตจากนานาประเทศร่วมงาน พร้อมชมไฮไลท์การแสดงโขนรอบพิเศษ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ สร้างสรรค์ โดย ดร.สุรัตน์ จงดา ชมสาธิตการทำเครื่องหอมไทยคลายร้อน อาทิ น้ำอบ น้ำปรุง พวงมาลัย ให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้ร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอันงดงาม นอกจากนี้ยังได้สยามพารากอน ร่วมกับ OPPO และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประเพณีสงกรานต์ “OPPO l Amazing Thailand Portrait Gallery” เพื่อถ่ายทอดประเพณี “สงกรานต์ไทย” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่ โดยผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพสะท้อนถึงความงดงามของวิถีชีวิตแบบไทยและประเพณีอันทรงคุณค่าในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้โทรศัพท์ OPPOดนตรีหมอลำ คือ ขั้นสุดของความรุ่มรวยแห่งศิลปะการแสดงในพื้นถิ่นอีสาน มาสนุกสนานแบบไทยกับดนตรีหมอลำร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะสร้างความครื้นเครงในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ตลอดต่อเนื่องทุกวัน บรรเลงโดยวงดนตรีแถวหน้าที่ใช้เครื่องดนตรีไทยผสานกับจังหวะดนตรีแบบสากล เป็นแนวดนตรีที่สร้างความฮือฮาและมีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งแต่ละวงที่นำมาแสดงนั้น รับประกันความแซ่บนัว เริ่มตั้งแต่ THE HYMMAPAN ELECTRON, PARADISE BANGKOK, RATTANAKOSIN BREAKIN CREW, ASIAN SONIC FORCE เป็นต้นสยามพารากอน ร่วมกับ TikTok ฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดล้ำ เชิญชวนเหล่า Tiktoker ถ่ายวีดีโอคอนเทนต์สงกรานต์ในแบบฉบับของตัวเองและแต่งตัวแสดงความเป็นไทยเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ ร่วมกับจุดแลนด์มาร์คในสยามพารากอน ได้แก่ CreatorHousebyTikTok ชั้น 4 และอินสตอลเลชั่นอาร์ต Lobster Wonderland by Philip Colbert พร้อมใส่ hashtag #สงกรานต์2567 #Creatorhousebytiktok #SiamParagon ลุ้นรับรางวัลสุด exclusive จากทาง TikTok และของรางวัลพิเศษ พร้อมของที่ระลึกฉลองเทศกาลสงกรานต์จากทางสยามพารากอน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567สยามพารากอนจัดเต็มกับโปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับแคมเปญ Super Holiday Deals ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2567 เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปเพียง 18,000 บาท รับ ONESIAM Coins 1,000 Coins (จำนวน 200 สิทธิ์ต่อวัน) พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ช้อปคุ้มค่ากับแคมเปญ ช้อปหมื่นคืนหมื่น ช้อปพันคืนพัน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ถึง 28 เมษายน 2567 รับ K Point รวมสูงสุด 42,000 คะแนน เมื่อช้อปทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ในกลุ่มร้านค้าที่กำหนด (จำกัดจำนวน) และรับเพิ่มบัตรจอดรถฟรี 1 ปี เมื่อช้อปครบ 4 กลุ่มร้านค้า และสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 350,000 บาทขึ้นไป/ ตลอดรายการ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)