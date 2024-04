BMN ขนทัพเจ้าเหมียวบุก MRT พหลโยธิน เมโทร อาร์ตเปิดตัว ซีรีส์ 4.2 สุดคิ้วท์

เมโทร อาร์ต เปิดตัว ซีรีส์ 4.2 ขนทัพเจ้าเหมียว บุก MRT พหลโยธิน คอนเซ็ปต์รักแมวเหมือนเดิม เพิ่มเติมศิลปินใหม่สุดคิ้วท์ Metro Art : The Inspiring District จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 1 เ.ม.ย. - 31 พ.ค.67นายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN กล่าวว่า “จากการเปิดตัว Metro Art ซีรีส์ 4.1 “The Untold Adventures of Meow” ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมาก ทั้งในโลกออนไลน์และภายในสถานี MRT พหลโยธิน จากจุดแวะพักได้กลายเป็นจุดหมายของผู้ที่มีความสนใจในศิลปะ ทำให้มีผู้ใช้บริการได้มาใช้เวลาในพื้นที่มากขึ้นรวมถึงเรายังคงมีกิจกรรมต่างๆ ไปจนถึง Art Market, Art Workshop และ Art Activity อีกมากมายเข้ามาเสริมต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทำให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มาเดินเล่น เดินชมผลงานศิลปะได้ทุกวันสำหรับ Metro Art : The Inspiring District อาร์ตสเปซใจกลางเมือง ที่ MRT พหลโยธิน เป็นความร่วมมือของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วง BMN ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา และ พื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้ารวมกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ Palette Artspace เจ้าของพื้นที่ศิลปะสำหรับศิลปินทุกแขนงที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์ด้านศิลปะมากกว่า 4 ปี มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเปิดตัว Metro Art ซีรีส์ 4.2 “The Untold Adventures of Meow” เรื่องที่แมวไม่เคยบอกใครมาก่อน ที่จะเพิ่มความสนุกในการชมงานศิลปะใน MRT พหลโยธิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่น ให้กลายเป็นโลกของเจ้าแมวเหมียวสุดคิ้วแบบน่ารักน่ากอด ผ่านการเล่าเรื่องของศิลปินกว่า 20 คนสำหรับซีรีส์ 4.2 นี้ โดยได้เพิ่มเรื่องราวผ่านคาแรคเตอร์แมวที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป โดยได้ศิลปินมากความสามารถที่มาสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมอเกือบ 10 ชีวิต เพื่อมาเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจของซีรีส์นี้ขึ้นไปอีก โดยทั้งหมดนี้ BMN และ BEM ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำศิลปะเข้ามาใกล้ชิดกับผู้คนโดยเฉพาะผู้โดยสาร MRT เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความสุข และประสบการณ์ที่ดีตลอดการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRTสำหรับ Metro Art Series 4.2 นี้ที่จะจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน นี้ ยังคงมาในคอนเซ็ปต์ “The Untold Adventures of Meow” ที่พาทุกคนไปค้นพบกับเรื่องราวของแมวที่เราไม่เคยรู้มาก่อน และที่สำคัญแมวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยมีเรื่องนี้มาก่อนด้วย! โดยในครั้งนี้ได้ Palette Artspace เจ้าของพื้นที่ศิลปะสำหรับศิลปินทุกแขนงที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์ด้านศิลปะมากกว่า 4 ปี มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน มาร่วมเป็น Curated คัดสรรศิลปินเข้าร่วมแสดงผลงานมากมาย โดยในช่วงที่ 2 นี้เราได้ศิลปินที่จะมาเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น“แทน - Tan-staR” – ศิลปินสายดิจิทัลอาร์ตและแอนิเมชั่น ที่จะมาสร้างผลงานมาจากความชอบในโลกแฟนตาซี ภูติผี หุ่นยนต์ สตีมพังค์ หรืออะไรต่างๆ ที่ล้วนเป็นโลกที่ไม่มีอยู่จริงให้เราเห็น การที่ได้มาจัดแสดงผลงานใน MRTน่าจะทำให้ใครหลายคนได้ซึมซับความน่าประทับใจของงานศิลปะ ภาพวาด หรือการ์ตูนในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น, “เจน – Manasawii” – นักวาดภาพประกอบอิสระ ผู้ความสุขกับเรื่องเล็กๆ รอบตัวและการเขียนสมุดบันทึก ทำหนังสือภาพที่ทั้งเขียนและวาด กับสำนักพิมพ์ฟูลสต๊อปแล้ว 3 เล่ม ที่อยากให้ผลงานชิ้นนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ส่งทุกคนกลับบ้านหลังจากที่ทำงานมาตลอดทั้งวัน ให้ทุกคนได้เห็นทิวทัศน์พระอาทิตย์ตก พร้อมเจ้า “ควันหลง” และเหล่าวาฬผีเสื้อส่งผู้โดยสารให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย , “ปิ๊ง-มัณฑนา” เจ้าของผลงานภาพประกอบและคาแรคเตอร์ หูยาว(HUUYAOW) ตัวตนในวัยเด็กที่มาพร้อมหูกระต่าย อีก 8 ศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ที่จะมาเอาใจพลพรรคคนรักเจ้าเหมียวและคนที่รักงานศิลปะ ได้ทั้งความสุขและแรงบันดาลใจแบบ Happy Journey ตลอด การ เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRTนอกจากนี้ยังมีพันธมิตรศิลปะร่วมสร้างสรรค์อยู่เหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็น ห้อง Art Learning Centre by BEM x IWS และ IWS Gallery ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ ที่จะมี Workshop สอนวาดภาพสีน้ำ รวมถึงกิจกรรม “Art Activities” ทุกสัปดาห์ตลอดปี 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ BEM ที่มีโอกาสได้ตอบแทนสังคม ดูแลโดย อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย และศิลปินสีน้ำระดับ World Master โดยสามารถลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro ทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก Galleria Benetti ที่จัดทำห้อง Paint Here Alright โดยนำสินค้าไลฟ์สไตล์มาให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง ทั้งเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพ้นท์ขวด เพ้นท์กระจก เทสีและอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจน Art Market และ Metro Art Live Music ตลาดนัดงานศิลป์และพื้นที่โชว์ดนตรีสดจากศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้ 10ML เข้ามา บริหารจัดการ รวมไปถึงการแสดงดนตรีสดอีกมากมายจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เรียกได้ว่า เมโทร อาร์ต ถูกเติมเต็มไปด้วยบรรยากาศของศิลปะให้อบอวลไปด้วยแรงบันดาลใจอีกมากมายMetro Art เปิดให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะ เข้าชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของ ซีรีส์ที่ 4.2 “The Untold Adventures of Meow” ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 ที่ สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟชบุ๊ก : BMN และ BEM Bangkok Expressway and Metro / ทวิตเตอร์ BEM Bangkok Expressway and Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และ โมบายแอปพลิเคชัน Bangkok MRT และ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2690 8200