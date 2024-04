ธุรกิจห้าดาว ของเครือซีพี ครั้งนี้ก็มาเล่นกิมมิคกับแฟชั่นเสื้อผ้าเสื้อผ้า โดยการร่วมมือกับพันธมิตร ในแคมเปญ FIVE STAR X HOMEBOY เปิดตัวคอลเลกชัน 'EAT CHICK, GET FIT' ชูเมนูสุดฮิต เจาะวัยรุ่นสายสตรีทโดยห้าดาว (FIVE STAR) จับมือ HOMEBOY แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น Streetwear เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ ภายใต้แคมเปญ “EAT CHICK, GET FIT” ถ่ายทอดประสบการณ์การรับประทานไก่ห้าดาว แบรนด์ยืนหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ผ่านแฟชั่นเสื้อผ้าแนวสตรีท โดยหยิบคาแรกเตอร์ของ 'ห้าดาว' นำเมนูฮิต อาทิ ไก่ย่าง ไก่จ๊อ ไก่ทอด มาผสมผสานเข้ากับ 'HOMEBOY' เล่าเรื่องผ่านการดีไซน์ใหม่ๆ ที่แฝงด้วยความสนุกสนาน ปนเท่ จนกลายเป็นลายที่สมบูรณ์ สื่อสารถึงตัวตนของทั้ง 2 แบรนด์อย่างลงตัว และยังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วยนายสุนทร จักษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของห้าดาวที่ได้ร่วมมือกับ HOMEBOY ผู้ผลิตแบรนด์แฟชั่นสตรีทแวร์ชั้นนำในใจกลุ่มวัยรุ่นไทย โดยออกแบบและพัฒนาจากเอกลักษณ์ของทั้ง 2 แบรนด์มาสร้างคอลเลกชั่นใหม่ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังสร้างการจดจำของห้าดาวที่เป็นมากกว่าแบรนด์อาหาร แต่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ทุกท่านได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของห้าดาวตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ในการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพของอาหาร โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญสำหรับแคมเปญ 'EAT CHICK, GET FIT' ระหว่าง FIVE STAR X HOMEBOY ประกอบไปด้วยสินค้ามากมาย ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อกล้ามออกกำลังกาย เสื้อฮู้ด กางเกงขาสั้น หมวก ถุงเท้า และกระบอกน้ำ วางจำหน่ายแล้วที่ร้าน HOMEBOY จำนวน 12 สาขาทั่วกรุงเทพฯ หรือสั่งซื้อทางเว็บไซต์ https://www.homeboyspace.com/ นอกจากนี้ ห้าดาวยังเปิดจำหน่ายสินค้า พร้อมแพคเกจจิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 100 ชิ้นเท่านั้น ที่ร้านห้าดาว สาขาซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด