“อานตี้ แอนส์” ปรับอิมเมจรอบ 26 ปี รับตลาดเบเกอรี่ 1.8 หมื่นล. แข่งเดือด

ผู้จัดการรายวัน 360 -อานตี้ แอนส์ ผู้นำตลาดซอฟท์เพรทเซล บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) เตรียมฉลองครบรอบ 26 ปีในประเทศไทย ปรับรูปลักษณ์เพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์ใหม่ ให้เข้าถึงคนทุก Gen ได้มากขึ้น ทั้งแนวคิดใหม่ ปรับโลโก้ รวมถึงสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “Twist up your day – อัพวันดี ๆ ที่อานตี้ แอนส์”นางสาวจันทรัตน์ โตวินัส ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ อานตี้ แอนส์ เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดร้านอาหารในประเทศไทยมีการประเมินมูลค่าไว้ที่ประมาณ 480,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5-7% โดยมีมูลค่าตลาดของร้านเบเกอรี่อยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาท และยังมีอัตราการเติบโตที่ดี ด้วยแบรนด์เบเกอรี่ใหม่ ๆ ที่เข้ามาในตลาด มีแนวโน้มจะเปิดเป็น specialty bakery เช่น โดนัท, ครัวซองต์, โทสต์ ฯลฯ ซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และยังมีแนวโน้มที่จะจับตลาด medium to high segment โดยนำเสนอเป็นเบเกอรี่เกรดพรีเมียมขึ้น หรือมีลักษณะการตกแต่งสินค้าที่โดดเด่น เหมาะแก่การถ่ายรูป และแชร์ลงในโซเชียลมีเดียด้วยสำหรับภาพรวมของแบรนด์อานตี้ แอนส์ ในปีพ.ศ. 2566( ค.ศ. 2023) เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 9% ด้วยกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งเมนูใหม่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในปีนี้ มีแผนขยายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 20 สาขา จากปัจจุบันมีจำนวนสาขากว่า 222 สาขา โดยโฟกัสไปยังสถานที่ท่องเที่ยว, สนามบิน รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุม และตอบโจทย์ในทุกกลุ่มผู้บริโภค คาดการณ์สิ้นปีนี้ จะมีจำนวนสาขารวมกว่า 250 สาขา ตั้งเป้าเติบโต 15% หรือยอดขายกว่า 1,000 ล้านบาทในโอกาสครบรอบ 26 ปี อานตี้ แอนส์ ในประเทศไทย จึงปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูทันสมัย สดใสขึ้น มีความแฟชั่น และเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น ในทุก Touch point ทั้ง Core brand strategy และ Communication เพื่อทำให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าในทุกมิติของการใช้ชีวิต สอดคล้องไปกับเทรนด์ในปัจจุบัน และเจาะกลุ่มลูกค้า Young Generation ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอิทธิพลกับตลาดเป็นยังมาก พร้อมกับเตรียมจัดเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ ด้วยโลโก้ใหม่ ที่ซ่อนตัว A แทนคำว่า Auntie Anne’s ไว้ในเพรทเซล บ่งบอก และเน้นย้ำให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และความตั้งใจที่จะเป็นแบรนด์ที่ให้มากกว่าความอร่อย นั่นคือ ต้องการเป็นแบรนด์ที่ช่วยอัพวันดี ๆ ให้กับทุกคน สร้างความประทับใจผ่านความอร่อยของแฮนด์เมดเพรทเซล ที่ตั้งใจอบใหม่แบบชิ้นต่อชิ้นในด้านสินค้า พร้อมตอบโจทย์และครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค ด้วยการออกสินค้าใหม่ที่สอดคล้องกับเทรนด์และเทศกาล ทั้ง Savory Pretzel และ Sweet Pretzel อีกทั้งยังขยายไปยังกลุ่มของคนรักสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพ และโภชนาการ อาทิ เลมอนเนดไร้น้ำตาล (Zero Sugar Lemonade) นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของสินค้า Grab and Go พร้อมทานที่พกพาสะดวก ตอบโจทย์สายเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงสินค้า Merchandise พิเศษจากแบรนด์ อาทิ กระบอกน้ำลายเพรทเซลสุดน่ารักที่พิเศษสุดในปีนี้ อานตี้ แอนส์ ได้เปิดตัว “Craft Pretzel” ที่ลูกค้าสามารถครีเอทความอร่อยได้ไม่ซ้ำ เอาใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการออกแบบความอร่อยของเพรทเซลด้วยตัวเอง พร้อมนำเทคโนโลยี Self-Ordering Kiosk มาอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า มอบประสบการณ์สุดทันสมัย ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า และพิเศษยิ่งกว่าด้วยการเตรียมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนดังขวัญใจคนทั้งประเทศ เพื่อจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอัพวันดี ๆ ให้กับลูกค้าและคนไทยทุกคน โดยมีแผนจะทำการเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้“ความท้าทายในปีนี้ของ อานตี้ แอนส์ ที่ต้องการเป็นแบรนด์ที่อัพวันดี ๆ ให้กับทุกคน อาจไม่ใช่แค่เรื่องของการรังสรรค์ความอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงภาพลักษณ์ งานบริการ และแนวคิดที่จะประกอบกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่แบรนด์เพรทเซลที่เปลี่ยนวันธรรมดาให้ไม่ธรรมดา” นางสาวจันทรัตน์ กล่าวปีที่ผ่านมา อานตี้ แอนส์ ได้คว้ารางวัลใหญ่ในเวทีระดับโลกถึง 2 รางวัล ได้แก่ 2023 International Franchisee of the year และ รางวัล 2023 Franchisee of the year Asia จากบริษัท Go To Foods รวมถึง 2 รางวัลใหญ่ระดับประเทศ ได้แก่ Thailand Top Influencer 2023 หมวด Top Brand Influential Brands by Millennials ในกลุ่ม Kiosk for Food และรางวัลแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค อันดับ 1 (No.1 Brand) ในประเทศไทยจาก Marketeer Research ปี 2023