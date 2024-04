“แมคโดนัลด์” ส่ง WcDonald’s สร้างกระแสโลกอนิเมะสู่โลกจริง

ผู้จัดการรายวัน 360 – แมคโดนัลด์ ส่งแคมเปญ “WcDonald’s” ร้านอาหารสุดฮิตที่เป็นที่รู้จักกันในโลกของอนิเมะ มาสู่โลกจริง พร้อมเติมเต็มจินตนาการจากโลกอนิเมะกับชุด ‘WcDonald’s All Star Set” ที่มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งสุดลิมิเต็ดให้แฟนๆ สะสมได้แบบครบชุด พิเศษสุดกับร้าน “WcDonald’s” ให้แฟนๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ “WcDonald’s” จากโลก อนิเมะเฉพาะสาขาสยามพารากอน และ เมเจอร์รัชโยธินเท่านั้นนางสาวพัชนีวรรณ ตันประวัติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด เผยว่า “เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) แมคโดนัลด์ จึงได้ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้าง Brand Love และ Connect กับ คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Z ผ่าน Passon Point ต่างๆ ของคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาเราหยิบเรื่อง ‘Music’ มาถ่ายทอดผ่านแคมเปญ ‘NewJeans Chicken Dance’ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม”ในปีนี้เราได้นำความนิยมของ ‘Anime’ เข้ามา Connect กับลูกค้าผ่านร้านอาหารสุดฮิต “WcDonald’s” ที่แฝงตัวอยู่ในอนิเมะชื่อดังหลายเรื่อง โดยกลับด้านตัว M ให้เป็น W จนกลายเป็น “WcDonald’s” ซึ่งจากความนิยมเป็นอย่างมากในโลกอนิเมะของร้าน “WcDonald’s” ในวันนี้ “McDonald’s” จึงส่ง “WcDonald’s” จากโลกอนิเมะมาสู่โลกจริง เพื่อให้แฟนๆ อนิเมะ และลูกค้าแมคโดนัลด์ ได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดคูลจากโลกอนิเมะของ “WcDonald’s”โดยความพิเศษของแคมเปญนี้ เริ่มต้นกับชุด “WcDonald’s All Star Set” ที่รวมแพคเกจจิ้งสุดลิมิเต็ดทุกแบบไว้ในชุดเดียวในราคาเริ่มต้น 399 บาท กับความอร่อยของไก่ทอดแมค (6 ชิ้น), เฟรนช์ฟรายส์กลาง (1 กล่อง), โค้ก 16 ออนซ์ (2 แก้ว )และแมคนักเก็ต (10 ชิ้น) ที่เสิร์ฟพร้อมซอสใหม่สุดพิเศษทั้ง ‘Savory Chii sauce’ รสเผ็ดอมหวานลงตัว และ ‘Cajun sauce’ ซอสสุดฮิตที่ลูกค้าชื่นชอบ สำหรับแพ็กเกจจิ้งสุดลิมิเต็ดของ “WcDonald’s” เป็นผลงานดีไซน์จาก ‘Acky Bright’ นักวาดภาพประกอบและศิลปินมังงะชื่อดังชาวญี่ปุ่น ให้แฟนๆ สะสมได้แบบครบชุด ได้แก่ บักเก็ตไก่ทอด มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น, กล่องแมคนักเก็ต, ถุงกระดาษ, กล่องเฟรนฟรายส์ และแก้วน้ำนอกจากแพคเกจจิ้งดีไซน์สุดคูลแล้ว แฟนๆ ยังสามารถสัมผัสประสบการณ์โลกอนิเมะกับภาพยนตร์สั้นอนิเมะ 4 เรื่อง 4 สไตล ทั้ง Romance, Action, Mecha และ Fantasy บนช่องทาง Youtube และ Facebook ของแมคโดนัลด์ ประเทศไทย รวมถึง ร้าน “WcDonald’s” ที่มาให้เหล่าแฟนอนิเมะได้ฟินแบบฉุดไม่อยู่ กับประสบการณ์แบบเรียลๆ ของการแปลงโฉมร้าน ‘McDonald’s’ สู่ “WcDonald’s” เฉพาะสาขาสยามพารากอน และ เมเจอร์รัชโยธินเท่านั้นสำหรับชุด “WcDonald’s All Star Set” จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, บริการ ไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) และแมคดิลิเวอรีทั้ง 3 ช่องทาง โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th และแอปพลิเคชันของแมคโดนัลด์