โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร เพื่อผู้ประกอบการในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดสาขาลำดับที่ 6 “รังสิต” ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า พื้นที่รังสิต เป็นทำเลศักยภาพพื้นที่หนึ่งของ โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ เพราะโดยรอบมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร ตลอดจนร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือโชห่วย ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสตรีทฟู้ด กลุ่มอาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว ร้านกาแฟ คาเฟ่ ถือได้ว่ามีความหนาแน่นเป็นพิเศษ สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่อาศัยในย่านดังกล่าว ซึ่งสาขานี้มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร มีสินค้ากว่า 20,000 รายการ มีแผนกอาหารสด ขนาดใหญ่ ที่จะทำให้ทุกคนประทับใจกับความเป็น King of Fresh, อาหารแช่แข็ง ขนาดใหญ่ครบครัน, ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคจากในไทยและทั่วโลกมากมาย ที่จะสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการทุกคน“โก โฮลเซลล์ ได้ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก พบว่า ลูกค้าไม่เพียงต้องการสินค้าคุณภาพในราคาขายส่งเท่านั้น แต่ยังต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ ไอเดีย ที่หลากหลาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับร้านของตนเองในมิติอื่นๆ ด้วย เราจึงไม่ได้เป็นแค่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร แต่ยังเป็นเหมือน คอมมูนิตี้ ให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาพบเจอบริการที่หลากหลาย”โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต ได้รับการออกแบบให้มีความครบครัน ด้วยร้านค้าและบริการที่เข้ามาเพิ่มเติมสีสันและจุดประกายความคิดในการทำธุรกิจ อาทิ GOfe’ มุมอาหารและเครื่องดื่มที่คนชื่นชอบหลังเปิดตัวครั้งแรกที่สาขาพระราม 2 ซึ่งมีเมนูยอดนิยมอย่าง ไก่ย่าง ซี่โครงหมูบาร์บีคิว ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ, Beverage Solution คลังไอเดียดีๆ ที่มีสูตรเครื่องดื่มมาชงชิมกันแก้วต่อแก้ว พร้อมแจกสูตรไปสร้างกำไรให้อีก, ร้านค้าพันธมิตร อาทิ “อเมซอน” “อานตี้ แอนส์” “ยอดชา” ฯ, ห้องเวิร์คช้อป ที่จะมีหลักสูตรอาชีพและความรู้ดีๆ มาอัพเดทในช่วงเปิดสาขา ยังเปิดพื้นที่ให้ โอท็อปและสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 14 ร้านค้า มาร่วมออกบูทจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 3-8 เมษายน เปิดโอกาสสร้างรายได้ให้กับเอสเอ็มอีในพื้นที่ รวมถึงนำผักสลัด จากน้องๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จ.ปทุมธานี มาจำหน่ายที่แผนกผักสด ส่งเสริมการสร้างทักษะพื้นฐานการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับคนในท้องถิ่นและกลุ่มเปราะบาง“ในวันที่มีการผลักดันการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอย่างมากมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ทำให้เกิดปัจจัยบวกที่เอื้อต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ที่ต้องการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังซื้อที่จะเกิดขึ้น โก โฮลเซลล์ จึงเป็นจุดหมายใหม่ที่จะมาเติมเต็มและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้เติบโตและมั่นคงไปด้วยกัน” นางสุชาดา กล่าวสำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต จะได้รับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 1,000 บาท และพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ใช้เพียง 500 คะแนน แลกส่วนลดเท่ากับ 100 บาท (เฉพาะสาขารังสิต) เมื่อซื้อสินค้าอย่างต่ำ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2567 รวมถึงรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย สมัครสมาชิกได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้งหน้าร้าน หรือทางออนไลน์ที่ https://centralfoodwholesale.co.th/membership/