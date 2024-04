เดอะมอลล์กรุ๊ป คว้ารางวัล 6 ปีซ้อน จากงาน THAILAND SOCIAL AWARDS

เดอะมอลล์กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย ดำเนินการบริหารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ คว้ารางวัล WINNER และ FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA ในสาขา SHOPPING CENTER & DEPARTMENT STORE 6 ปีซ้อน จากเวที THAILAND SOCIAL AWARDS งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่ง 1 ใน 5 ของแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจ และตอกย้ำความสำเร็จของเดอะมอลล์กรุ๊ปในการสร้างประสบการณ์ RETAIL-TAINMENT ใหม่ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเดอะมอลล์กรุ๊ปได้เล็งเห็นความสำคัญของโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งด้วย เดอะมอลล์กรุ๊ปจึงให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์แบบ RETAIL-TAINMENT ให้กับลูกค้าในทุกมิติทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเป็นการมอบ experience ที่มากกว่าแค่การมาเดินช้อปปิ้งในศูนย์การค้าและในห้างฯ แต่เรามอบความสุข ความสนุก ความบันเทิง และคอนเท้นท์ดีๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเดอะมอลล์กรุ๊ปKey Strategy หลักๆ ของการครีเอท Content ใหม่ๆ ทางเดอะมอลล์กรุ๊ป ใช้กลยุทธ์ SHOPPER-TAINMENT ในการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า นำเสนอผ่านการทำ VDO Content ทั้งใน Youtube The Mall Group และทาง TikTok โดยทำเป็นรายการต่างๆ ที่มีความหลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งรายการที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่1. รายการ The Styler รายการออนไลน์ที่เดอะมอลล์กรุ๊ปถือเป็นเจ้าแรกที่นำความ SHOPPER-TAINMENT ผ่านไลฟ์สไตล์คนดัง ตั้งแต่ปี 2018 รวมทั้งหมด 40 Episodes ยอดวิวรวม 40 ล้านวิว โดยมีคุณแอน ทองประสม เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก พร้อมแขกรับเชิญพิเศษจากหลากหลายวงการสลับหมุนเวียนมาเยี่ยมเยียนในรายการ2. รายการ Make A List ที่ได้จัดทำตั้งแต่ปี 2020 รวมทั้งหมด 38 Episodes ยอดวิวรวม 15 ล้านวิว ปัจจุบันมีการปรับรูปแบบ Make A List : Eat with Alek ที่ได้ คุณอาเล็ก- ธีรเดช เมธาวรายุทธ ดารานักแสดงที่เป็นฟู้ดเลิฟเวอร์ตัวจริงมาดำเนินรายการ โดยนำเสนอคอนเท้นต์ Wonder of Dining สวรรค์ของนักชิมที่ครบครัน FOOD DESTINATION HUB แห่งกรุงเทพฝั่งตะวันออก และ กรุงเทพฝั่งตะวันตก พาไปชิมเมนูอร่อยเด็ดและเจาะลึกความอร่อยของร้านอาหารต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์3. โปรเจ็กต์ซีรีส์ ‘MARRY’S MISSION ภารกิจคว้าหัวใจของยัยแมรี่’ ครั้งแรกในวงการรีเทลของประเทศไทยในการทำออนไลน์มินิซีรีส์แนวโรแมติกคอมเมดี้ มีทั้งหมด 7 Episodes ยอดวิวรวมกว่า 7 ล้านวิว นำแสดงโดย คุณดรีม - อภิชญา พานิชตระกูล ร่วมด้วยพระเอกทั้ง 7 คน ได้แก่ บุ๋น - นพณัฐ กันทะชัย, ป๊อปปี้ – รัชพงศ์ อโนมกิติ, แม้ก - กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์, เจแปน ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์, อินทนนท์ - วรวรรธน์ บุญชื่น, พี - พีรวิชญ์ พลอยนำพล และ จีน - อิทธิฤทธิ์ รัตนทารส อัมพุช ซึ่งซีรีส์ได้ออนแอร์ผ่านช่องทาง Youtube The Mall Group โดยถือเป็นโปรเจ็กต์พิเศษมอบความสุขให้กับลูกค้าในช่วงปลายปี 2023 หลังจากที่ประสบความสำเร็จได้ปรับโฉมใหม่ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้ถ่ายทำภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทั้งหมด ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ไปพร้อมๆกับเรื่องราวความสนุกชวนติดตามของซีรีส์ และเพลิดเพลินกับบรรยากาศโฉมใหม่ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน4. VDO Content ใน TikTok ที่ทางเดอะมอลล์กรุ๊ปหันมาโฟกัสมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาเล่น TikTok มากขึ้น โดยในปี 2023 เดอะมอลล์กรุ๊ปได้ครีเอทคอนเท้นต์ใน TikTok รวมกว่า 300 คลิป มียอดวิว รวมถึง 55 ล้านวิวรางวัลWINNER และรางวัล FINALIST ON SOCIAL MEDIA SHOPPING CENTER & DEPARTMENT STORE จากงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ที่ทางเดอะมอลล์กรุ๊ปได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นกำลังใจสำคัญให้กับเดอะมอลล์กรุ๊ป ในการมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์ พัฒนาคอนเท้นต์ใหม่ๆ ที่ดีและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเจเนอเรชัน ทั้งหมดนี้เพื่อก้าวไปสู่การเป็น RETAIL-TAINMENT DESTINATION และมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเดอะมอลล์กรุ๊ปสำหรับงาน THAILAND SOCIAL AWARDS เป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลมีเดียที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ รวมทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ