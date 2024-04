รสชาติหวานหอมของสตรอว์เบอร์รีที่ติดอยู่ในปากและในใจของผู้คน ‘The Temptation of Strawberry’ ร้านพอปอัปสตรอว์เบอร์รีเกาหลีของ K-BERRY ในกรุงเทพฯ 2024

ส่งมอบความสุขผ่านความอร่อย เติมความหอมหวานสดใหม่ใจกลางกรุงแบบเต็มที่ตลอด 12 วัน เมื่อวันที่ 13 - 24 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา โดยต้อนรับลูกค้าไปแล้วกว่า 15,000 คน และแจกสตรอว์เบอร์รีเกาหลีให้ชิมฟรีไปแล้วกว่า 6,000 ลูก กับร้านพอปอัปสตรอว์เบอร์รีเกาหลี ‘The Temptation of Strawberry, K-Berry Pop-Up Store in Bangkok 2024’ โดย K-BERRY งานนี้ได้สร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคและคนรักสตรอว์เบอร์รี รวมถึงแฟนคลับของ ‘แปลน รัฐวิทย์’ อย่างมากมาย ทั้งด้วยสตรอว์เบอร์รีคุณภาพพรีเมียมจากเกาหลี กิจกรรมและของรางวัลพิเศษจากนักแสดงหนุ่มที่หาได้ในงานนี้เท่านั้นK-BERRY องค์กรที่เกิดจากการรวมกันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกสตรอว์เบอร์รีเกาหลี มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการควบคุม คุณภาพมาเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่จากฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ Good Agricultural Practices (GAP) Certification ซึ่งหมายความว่า K-BERRY มีการบริหารจัดการการสร้างมาตรฐาน การควบคุมสุขอนามัยในสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่ดี ประกอบด้วยการควบคุมสุขอนามัยและสุขภาพของชาวสวน การใช้ปุ๋ยและคุณภาพน้ำ ตลอดกระบวนการผลิตและการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังใช้ระบบการขนส่งแบบ Cold Chain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อยืดความสดใหม่ของสตรอว์เบอร์รีให้เก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้น จึงเป็นที่ ยอมรับกันในตลาดทั่วโลกว่า สตรอว์เบอร์รีของ K-BERRY สดใหม่ มีคุณภาพดี รสชาติอร่อยและปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนได้ทานสตรอว์เบอร์รีที่ยอดเยี่ยม K-BERRY จึงได้จัดตั้งร้านพอปอัปขึ้นที่ EMQUARTIER เมื่อวันที่ 13 - 24 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation หรือ aT Center สาขากรุงเทพฯ)สินค้าที่วางขายภายในร้านประกอบด้วยสตรอว์เบอร์รีสด 5 สายพันธุ์ ได้แก่1.กึมซิล (Kuemsil) ด้วยรสชาติที่หวานโดดเด่นและคล้ายกับพีช สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์นี้จึงเป็นพันธุ์พรีเมี่ยม2.คิงส์เบอร์รี่ (King's Berry) สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์นี้เป็นดั่งราชาแห่งสตรอว์เบอร์รี เพราะมีขนาดใหญ่กว่าสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์อื่นถึงสองเท่า มีรสชาติอร่อยและฉ่ำน้ำมาก เนื้อนุ่มและหวาน มีกลิ่นหอมของพีชอ่อนๆ3.ไวตาเบอร์รี่ (Vitaberry) มีเนื้อแข็งและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบและมีปริมาณน้ำตาลสูง เหนือสิ่งอื่นใดปริมาณวิตามินของสตรอเบอร์รี่นี้สูงกว่าสตรอเบอร์รี่ทั่วไปถึง 30% ดังนั้นคุณจึงสามารถได้รับวิตามินซีตามปริมาณที่แนะนำในแต่ละวัน เพียงรับประทานแค่ 8 ลูกเท่านั้น4.ไฮเบอร์รี (Highberry) สตรอว์เบอร์รีชนิดใหม่ที่คุณจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยตั้งแต่คำแรก! ตามชื่อเลย สตรอว์เบอร์รีนี้เนื้อแน่นมากและผิวแข็ง แต่ในขณะเดียวกันเนื้อสัมผัสก็นุ่ม รสชาติดีและพื้นผิวเรียบ เหมือนสายไหมที่ละลายในปากของคุณ5.สโนว์เบอร์รี (Snowberry) สตรอว์เบอร์รีสีชมพู นุ่มนิ่มราวกับเกล็ดหิมะ แตกต่างจากสตรอว์เบอร์รีทั่วไป ด้วยผิวสีชมพูที่มีเนื้ออ่อนนุ่มราวกับกินหิมะ อีกทั้งยังดูเหมือนกับมีหิมะโปรยลงมาและอ้อยอิ่งอยู่บนตัวสตรอว์เบอร์รี ซึ่งเข้าได้ดีกับชื่อของสายพันธุ์เลยนอกจากนี้ ทางร้านยังมีสตรอว์เบอร์รีฟรีซดรายเคลือบรสชาติต่างๆ วางขายด้วย ลูกค้าของ K-BERRY จึงได้เลือกซื้อ และบริโภคผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รีที่หลากหลาย ได้สัมผัสกับความอร่อยของสตรอว์เบอร์รีเกาหลีในหลายรูปแบบ ซึ่งสินค้าของ K-BERRY ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนทำให้ขายหมดสต็อกไปในที่สุดโดยได้มีการจัดงานเปิดอย่างเป็นทางการ หรือ Grand Opening ในวันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา พร้อมกับไฮไลต์ความพิเศษคือ ได้เชิญ ‘แปลน รัฐวิทย์’ คู่จิ้นกับ ‘มีน พีรวิชญ์’ จากเรื่อง ‘บังเอิญรัก’ เข้ามาร่วมงานด้วย และร่วมทำกิจกรรมกับลูกค้าของ K-BERRY อย่างใกล้ชิด มีการแจกรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นให้กับแฟนคลับแบบมือต่อมือ จำนวน 50 รูป โดยแต่ละรูปจะไม่ซ้ำกัน มีการถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับ มีการทำของรางวัลพิเศษร่วมกับ K-BERRY ได้แก่ Exclusive Card (การ์ดรูปทรงสตรอว์เบอร์รี พร้อมข้อความจากคุณแปลนและลายเซ็นของเจ้าตัว)และ Exclusive Photo (รูปภาพของคุณแปลนกับพร็อพสตรอว์เบอร์รีเกาหลี) ให้แฟนๆ ได้สะสมกัน รวมถึงมีการแจกสตรอว์เบอร์รีให้แฟนคลับชิม ทำให้สตรอว์เบอร์รีเกาหลีที่หวานหอมอร่อยอยู่แล้ว หวานหอมอร่อยยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก สร้างรอยยิ้มและความอิ่มเอมหัวใจให้แฟนคลับอย่างถ้วนหน้า เพียงเท่านั้นยังไม่พอ! K-BERRY และหนุ่มแปลนยังเอาใจแฟนคลับด้วยการจัดแฟนมีตให้เหล่าแฟนคลับของหนุ่มแปลนได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับเจ้าตัวอีกด้วย เรียกได้ว่างานนี้ ทุกคนจะต้องมีความสุขและมีโมเมนต์ที่น่าจดจำมากมายร่วมกับนักแสดงหนุ่มและสตรอว์เบอร์รีเกาหลีอย่างแน่นอนทั้งลูกค้ารวมถึงคนที่เดินผ่านไปมา ทุกคนล้วนได้สัมผัสกับความหอมหวานของสตรอว์เบอร์รีจาก K-BERRY ตั้งแต่วันแรกที่ร้านเปิดจนถึงวันสุดท้าย K-BERRY ได้ต้อนรับลูกค้าไปแล้วราวๆกว่า 15,000 คน และมีการแจกสตรอว์เบอร์รีเกาหลีทั้ง 5 สายพันธุ์ให้ชิมฟรีไปแล้วกว่า 6,000 ลูก ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างประสบการณ์ การกินสตรอว์เบอร์รีหลากหลายสายพันธุ์ที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์เท่านั้น แต่ K-BERRY ยังได้วาดลวดลาย แห่งความสุขลงไปในใจผู้คนอีกด้วยเพราะความใส่ใจและความตั้งใจของ K-BERRY ที่อยากส่งมอบความสุขผ่านความสดและความอร่อยจากฟาร์ม สู่ผู้บริโภคทุกท่านในตลาดโลก ทำให้สตรอว์เบอร์รี ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงร้านพอปอัปนี้เป็นที่น่าจดจำและน่านึกถึง เมื่อคุณต้องการทานสตรอว์เบอร์รี คุณภาพดีระดับพรีเมียม หรือต้องการซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้คนพิเศษ สตรอว์เบอร์รีของK-BERRY จะสร้างประสบการณ์ใหม่ของการรับประทานสตรอว์เบอร์รีที่รสชาติและกลิ่นหอมหวานฝังอยู่บนลิ้น ตราตรึงใจผู้คน และทำให้พวกเขามีความสุขอย่างไม่ต้องสงสัยเลย สมดั่งที่เป็น ‘รสชาติอันหอมหวานที่ครองใจคนทั้งโลก’