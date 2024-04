“เอ็ม ดิสทริค” ปักหมุด 'สุขุมวิท' จุดหมายปลายทางเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

กรรมการบริหาร เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า เอ็ม ดิสทริค มีการเตรียมความพร้อมหลัง UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร ในการได้รับการโหวตเป็นเมืองที่ดีที่สุด (Best Cities 2024) ด้วยการกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยว เพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 'บริเวณถนน สุขุมวิทตอนกลาง' ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญแวดล้อมด้วยที่พักหรู, โรงแรมระดับ 5 ดาว, มีกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่ม Expat ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย รวมถึงคนไทยที่พักอาศัยในย่านดังกล่าวโดยตั้งแต่เปิดเอ็มสเฟียร์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เอ็ม ดิสทริค มียอดการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยรวม 50% และมีความมั่นใจว่า สงกรานต์ปีนี้บนถนนสุขุมวิท จะคึกคักมีสีสันมากกว่า ทุกปี โดยร่วมขานรับ ขยายผลนโยบาย Soft Power สินค้าไทย - บรรยากาศไทย พร้อมความสนุกสนานที่มีการนำเสน่ห์ของวัฒนธรรมผสมผสาน (POP CULTURE) มาเพิ่มเสน่ห์และสีสันของ เอ็ม ดิสทริค ที่เชิญชวนให้มา กิน เที่ยว เปรี้ยว มันส์ ได้อย่างครบรสเริ่มตั้งแต่การตกแต่งบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้ เอ็มสเฟียร์ ศูนย์การค้าน้องใหม่ของย่านนำ "ผ้าขาวม้า' หนึ่งในสินค้าภูมิปัญญาไทย ที่ท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าไทยที่ต้องการผลักดันให้เป็นที่นิยมและแพร่หลาย โดยนำเสนอ 'ผ้าขาวม้าไทย' ในงานตกแต่งในธีม ONLY IN THAILAND โดดเด่นด้วยสีสันของผ้าขาวม้าที่พันมุงหลังคา ในขณะที่เฮ็มโพเรียมและเอ็มควอเทียร์ นำเอกลักษณ์ไฟนีออนหลากสีนสันมาสร้างบรรยากาศสะท้อนวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว กับความนำสมัยและกลมกลืนกับความลักชัวรีของร้านแบรนด์เนมชั้นนำ ซึ่งเป็นหนึ่งในการนำเสนอ Thainess Station ผสานความเป็นสากลอย่างลงตัว นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้ารวมถึงสินแฟชั่น 'ไทยสไตล์' มากมาย ที่บริเวณชั้น M ของเอ็มสเฟียร์ในขณะที่บริเวณ เอ็ม มาร์เก็ต ชั้น G เอ็มสเฟียร์ ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน นี้ อวดความเป็นไทย ในเทศกาลสงกรานต์นี้ ด้วยเสน่ห์อาหารไทยกับร้านดังในตำนาน อาหารโบราณ แปลก หายาก อาหารไทยประยุกต์มานำเสนอ เคล้าบรรยากาศสีสันผ้าขาวม้า ในงาน "คัดไทย ทรานสปอร์ตโอนลี่ ไทยแลนด์ เบสต์" คัดเด็ด ทั่วไทย (Kudthai Transport Only Thailand's Best) ในขณะที่เอ็มโพเรียม "คัด" สุดยอดความเป็นไทยทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ มวยไทย ของที่ระลึกสุดป็อป และที่สุดของผลไม้สายพันธุ์ไทยหายาก มานำเสนอ รวมถึงบริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G เอ็มควอเทียร์ ที่จัดถึง วันที่ 4 เมษายน นี้ "คัด" อาหารและผลิตภัณฑ์จากทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งสินค้า GI ท้องถิ่น สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาไทย สินค้าสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับความสนุก บนถนนสุขุมวิท จะมีการจัด EM SUMMER SPLASH ตั้งแต่ 11-16 เมษายน นี้ บริเวณหน้า เอ็มสเฟียร์ จะเป็นครั้งแรก ! บนถนนสุขุมวิท ที่มีอุโมงค์น้ำความยาว 50 เมตร ให้เล่นน้ำสงกรานต์ พร้อมแสง สี เสียงดนตรีจากดีเจชั้นนำ พร้อมกันนี้ ยัง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวในระดับ GLOBAL TOURIST เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ ขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทย ด้วยปาร์ตี้สงกรานต์กลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะ ในงาน SHANGAYLA WORLD OF FANTASY SONGKRAN 2024 ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 กับ 4 วัน 4 ธีมปาร์ตี้แห่งโลกแฟนตาซี ณ ชั้น 6 UOB LIVE และร้อนแรงไปกับ Pool Party สุดมันส์ใน ธีม MEGA TROPICANA @TRIBE SKY BEACH CLUB ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ซึ่งปัจจุบันกิจกรรม ดังกล่าว มีกลุ่ม LGBTQ จากทั่วโลกลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวแล้วมากกว่า 30,000 คน ทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา คาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงการจัดงานไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของ ร้านอาหารและร้านแฟชั่น และเอ็มสเฟียร์ได้เตรียมพริวิเลจต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนร่วมงานนี้ด้วยการมอบบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท จำนวน 3,300 สิทธิ เป็น Welcome Package มอบให้กับ ผู้ลงทะเบียนร่วมงานในด้านการช้อปปิ้ง ร่วมกับบัตรเครดิต UOB จัดแคมเปญ Summer Republic มอบความพิเศษ ทุกๆการช้อปปิ้งใน 3 ศูนย์การค้า ตลอดเดือนเมษายน 2567 โดยสมาชิกบัตรเครดิต UOB ช้อปปิ้งใน ศูนย์การค้า รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 12,000 บาท และรับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตชั้นนำของเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษเฉพาะร้านค้าภายใน 3 ศูนย์การค้า ทั้ง Beauty(EM BEAUTY) , Dining (EM DINING) และ Education (EM JOY) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านอาหาร (ที่ร่วมกิจกรรม) ในทั้ง 3 ศูนย์ฯ ร่วมกันนำเสนออาหารเผ็ดร้อน เย็นสุดขั้ว มาเป็นไฮไลท์ของเทศกาลสงกรานต์นี้อีกด้วยทั้งนี้ อุโมงค์น้ำ สำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ครั้งแรกบนถนนสุขุมวิท จะเริ่มให้เห็นตั้งแต่วันที่ 5 เมษษยน นี้ เป็นต้นไป และจะเพิ่มความสีสัน ความสนุกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไปคาดว่าปีนี้ ย่านเอ็ม ดิสทริค ถนนสุขุวิท จะเป็นแลนด์มาร์คในการนำเสนอเสน่ห์ของ สงกรานต์...กรุงเทพฯได้อย่างครบรส.