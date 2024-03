รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย นำโดย Mr.Sergey Shitkov, Vice-Rector for Legal Administration, Issues and Digitalization of MGIMO of the Russian Ministry of Foreign Affair พร้อมคณะผู้แทน ที่เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกรุงมอสโก และกรุงเทพมหานครซึ่งการศึกษาดูงานและหารือในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ณ อาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อเร็ว ๆ นี้