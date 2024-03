AOT เข้าร่วมการประชุม ACI ESG Framework

นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ผู้แทน AOT พร้อมด้วยนายจักรภพ จรัสศรี ที่ปรึกษา 10 AOT เข้าร่วมการประชุม ESG Framework Validation Forum ณ โรงแรม Hilton London Paddington กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงานสำหรับการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance (ESG) สำหรับท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศและภูมิภาค ตลอดจนเป็นการรวมตัวของผู้นำในอุตสาหกรรมการบิน ผู้บริหารท่าอากาศยาน ในภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหารือร่วมกันถึงแนวโน้มของธุรกิจการขนส่งทางอากาศในอนาคต อันจะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนท่าอากาศยาน สายการบิน บริษัท Netherlands Airport Consultants (NACO) และ บริษัท To70 Aviation Consultants Co., Ltd. (To70) ในการจัดทำและพัฒนา ESG Framework สำหรับท่าอากาศยานสมาชิกของสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI) เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก