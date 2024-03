กัลฟ์เซ็นสัญญากับจินโกะฯเพื่อจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ป้อนโรงไฟฟ้ารวม3.5พันMW

กัลฟ์ เซ็นสัญญาหลักจัดหาแผงโซลาร์เซลล์กับจินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง ผู้ผลิตแผงโซลาร์รายใหญ่ของโลก สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,500 เมกะวัตต์ ทยอยเปิดเชิงพาณิชย์ปี67-73นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ลงนามสัญญาหลักในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์และบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งบริษัทที่ GULF ถือหุ้นร้อยละ 100 กับบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด (JinkoSolar (Haining) Co., Ltd.) หนึ่งในผู้ผลิตแผงโซลาร์รายใหญ่ที่สุดในโลก นำโดย นายคังพิง เฉิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนายไบร์ท หวาง รองผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานทางบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด จะจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ให้กับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และบริษัทในเครือ ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar Farms with Battery Energy Storage Systems) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftops) กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีแผนทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2567-2573การลงนามสัญญานี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของ GULF ในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพจากคู่ค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับสากล อีกทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ในปริมาณมากยังช่วยเพิ่มประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ระดับสากล เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจินโกะ โซลาร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกลุ่ม Jinkosolar มีกำลังการผลิตมากที่สุดในจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด (Tier 1) รวมทั้งมีการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ในปริมาณที่มากที่สุดในโลก โดยมีลูกค้ามากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร เป็นต้น นอกจากนี้ แผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่ม Jinkosolar ยังใช้เทคโนโลยีชนิด N-Type ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ จึงทำให้แผงโซลาร์เซลล์ N-Type ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกด้วย