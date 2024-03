“สุรพงษ์”หารือผู้บริหาร”EMSD”ฮ่องกง ร่วมมือยกระดับมาตรฐานขนส่งระบบราง

“สุรพงษ์”ให้ Mr. Chan Chau Fat ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบราง EMSD แห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและคณะเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางของไทย และการประชุม IRSC 2025เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ Mr. Chan Chau Fat ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบราง สำนักงานบริหารด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกล (Electrical and Mechanical Services Department : EMSD) แห่งเขตบริการพิเศษฮ่องกงและคณะ ในโอกาสขอเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางของไทย และการประชุม (International Railway Safety Council Conference : IRSC) 2025 โดยมี นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้าร่วมหารือนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งทั้งคนและสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ตรงเวลา เพื่อให้ประชาชนมีความสุขในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางของไทย กระทรวงคมนาคม มีกรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางของประเทศ และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการโครงข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่โดยการหารือกับ EMSD ในวันนี้ถือเป็นทิศทางอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงและการสูญเสีย พร้อมพัฒนาการให้บริการระบบรางระหว่างไทยและฮ่องกง อีกทั้งเพื่อเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมโครงการรถไฟต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมต่อไปสำหรับ EMSD เป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้สำนักการขนส่งและโลจิสติกส์ของฮ่องกงโดยมีภารกิจด้านการกำกับดูแลประสิทธิภาพพลังงาน ไฟฟ้า ก๊าซ เครื่องกล และความปลอดภัยระบบราง รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และเครื่องกลแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน โดย EMSD มีหน้าที่หลักในด้านการดูแลความปลอดภัยระบบราง เช่น การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบรางในการนำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างเหมาะสม การสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบราง และการติดตามการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการ รวมถึงการประเมินและอนุมัติโครงการที่เกี่ยวกับระบบรางนอกจากนี้ Mr. Chan Chau Fat ได้กล่าวเชิญกระทรวงคมนาคมในการเข้าร่วมการประชุม IRSC 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2568 ณ ฮ่องกง โดยมี EMSD เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับการรถไฟแห่งชาติจีน (National Railway Administration of People’s Republic of China : NRA) และบริษัทเดินรถไฟของฮ่องกง (Hong Kong MTR Corporation Limited) ซึ่งการประชุมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสในการพบปะหารือ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบรางทั่วโลก