“วัน แบงค็อก” เปิดปลายปีเฟสแรก อินเตอร์แบรนด์ใหม่ 20% จ่อคิวเปิด

ผู้จัดการรายวัน 360 - วัน แบงค็อก มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท พร้อมอวดโฉมเปิดบริการปลายปีนี้ บางส่วนคือ 2 โรงแรม, 2 อาคารสำนักงาน และ 2 โซนรีเทล ยกระดับการใช้ชีวิตใจกลางกรุงฯ ชูแนวคิด “The Heart of Bangkok” หรือ “เมืองกลางใจ” ที่ใช้ใจสร้าง ตั้งเป้าผู้เข้ามาใช้บริการรวมไม่ต่ำกว่า 90 ล้านคนต่อปีนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวถึงโครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok) ว่า โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 120,000 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารสำนักงานแบบพรีเมียม จำนวน 5 อาคาร โรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่และไลฟ์สไตล์ 5 แห่ง อาคารที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่อีกจำนวน 3 อาคาร และOne Bangkok Retail จุดหมายปลายทางของการชอปปิ้งและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของกรุงเทพฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งก่อสร้างอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโควิด- 19 ระบาด ได้ปรับจากเดิม 3 เฟส รวมเป็น 3 เฟส จึงทำให้โครงการเป์้นไปตามแผนงานและขณะนี้มีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างมากกว่า 90% แล้วโดยในปลายปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้บางส่วนจากโครงการทั้งหมด โดยจะเปิดบริการ อาคารสำนักงาน 2 อาคาร, โรงแรม 2 อาคาร คือริทซ์คาร์ลตันและอีกแห่งและค้าปลีก 2 โซน คือ โซน Parade และโซนSTOREYSโครงการ วัน แบงค็อก เมืองอัจฉริยะต้นแบบเพื่อความยั่งยืนที่ครบครัน บนพื้นที่กว่า 108 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวกว่า 50 ไร่ โดยเราใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนออกแบบมาสเตอร์แพลน การก่อสร้าง ตลอดจนไปถึงแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็น “The Heart of Bangkok” เมืองกลางใจ ที่ใช้ใจสร้างทุกตารางนิ้ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป้าหมายสำคัญผลักดันให้กรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ หมุดหมายสำคัญสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจุดศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุบรรจบกับถนนพระราม 4 เป็นทำเลที่ดีที่สุดผืนสุดท้ายใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจอื่น ๆ อาทิ สาทร สีลม สามย่าน ด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบครบวงจร มีทางเข้าออกรอบโครงการถึง 6 จุดนางสาวพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล วัน แบงค็อก กล่าวว่าOne Bangkok Retail จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยยกระดับให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการชอปปิ้งที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย บนพื้นที่เช่าสุทธิรวมกว่า 160,000 ตร.ม. โดดเด่น3 ประการ ดังนี้ 1) Interconnected 3 Retail Experiences นำเสนอ 3 ประสบการณ์ ด้วยคอนเซ็ปต์ที่แตกต่าง คือ- Parade ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A World of Choice Without Limits” บนพื้นที่เช่า 85,000 ตร.ม. จำนวน 9 ชั้น ด้วยการผสมผสานทุกไลฟ์สไตล์ Shop – Play – Work – Eat เปรียบเสมือน Open Playground สำหรับทุกคนในครอบครัว รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังครั้งแรกในไทย รวมถึงสุดยอดร้านอาหารและคาเฟ่ชั้นนำ ตลอดจนซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก-STOREYS” แพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์ จุดบรรจบของเทรนด์โลกใหม่ ๆ บนพื้นที่เช่ารวม 5 ชั้น 35,000 ตร.ม. พบร้านค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย และคอนเซ็ปต์สโตร์สุดฮิป นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร บาร์แอนด์บิสโทร และแหล่งแฮงเอ้าท์ยามค่ำคืน- POST 1928 ด้วยคอนเซ็ปต์ “Go Beyond Luxury” บนพื้นที่เช่า 5 ชั้น 40,000 ตร.ม. พบกับถนนชอปปิ้ง (Shopping Street) สายแรกของกรุงเทพฯ ที่รวบรวมร้านค้าแฟล็กชิพสโตร์แบรนด์ดังระดับโลกมากมาย ในรูปแบบ Standalone2) Unique Retail Concepts – การชอปปิ้งที่แตกต่าง ด้วยรีเทลคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนใคร คือ - Made in One Bangkok นำเสนอประสบการณ์หนึ่งเดียวในโลกที่รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะที่ วัน แบงค็อกเท่านั้น อาทิ SARAPAD THAI สัมผัสความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัยและอินเทรนด์, Bangkok Wonder at One Bangkok ไดนิ่งเดสติเนชั่นแห่งใหม่ใจกลางกรุง ให้คุณได้เลือกสรรอาหารหลากหลายได้ตลอดทั้งวัน พร้อมโซนแฮงค์เอาท์หลังเลิกงานท่ามกลางพื้นที่สีเขียว, ONE Content Store ร้านหนังสือคอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรก พร้อมสินค้าไลฟ์สไตล์ แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ, Chang Canvas พื้นที่เฉลิมฉลองช่วงเวลาพิเศษ- Retail Loop เพลิดเพลินไปกับแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์กว่า 900 ร้านค้า ตลอดจนเอนเตอร์เทนเมนต์หลากหลายรูปแบบ- Food Loop การรวบรวมร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งระดับตำนาน ภัตตาคารชั้นนำ Rooftop Bars ร้านแฮงค์เอ้าท์ ตลอดจนสตรีทฟู้ด รวมกว่า 250 ร้านดัง จากทั่วโลกและในประเทศไว้ในที่เดียว ความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร- Art loop พื้นที่ที่ให้คุณค้นหาแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ไปพร้อมกับการชอปปิ้ง ศูนย์รวมผลงานและโปรแกรมทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกโดยรอบ โครงการฯ กว่า 2 กิโลเมตร3) Enchanted Moments with Heart-Centric Experiences มอบประสบการณ์ ด้วยโปรแกรมอีเวนท์ต่าง ๆ ที่หมุนเวียนมาสร้างสีสันแห่งความสุขและความประทับใจตลอดทั้งปี โดยมี Live Entertainment Arena ศูนย์กลางการจัดงานมาตรฐานระดับโลก สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต ไลฟ์โชว์ งานนิทรรศการ และงานอื่น ๆ บนพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดกว่า 20,000 ตร.ม. รวมถึงพื้นที่ One Bangkok Park สวนสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง“Parade และ THE STOREYS จะมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วน POST 1928 จะเปิดให้บริการในเฟสถัดไป ซึ่งตอนนี้มีอินเตอร์แบรนด์ใหม่ๆที่ไม่เคยเปิดในไทยเลยไม่ต่ำกว่า 20% แล้ว เช่น ค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านหนังสือก็จะเป็นแบรนด์ใหม่เลย โดยเราตั้งเป้าจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการรวมไม่ต่ำกว่า 90 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นคนไทยและกลุ่มเอ็กซ์แพต (Expat) 60% และนักท่องเที่ยว 40%” นางสาวพลินี กล่าว