The 1 Exclusive อัปเกรดบริการ Digital Parking ศูนย์ฯเซ็นทรัล

The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมดูแลกลุ่มลูกค้า Wealth Segment ของ The 1 อันดับหนึ่งในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้ามอบที่สุดแห่งประสบการณ์ผ่านกลยุทธ์ Full Digitization เชื่อมต่อทุกบริการอย่างไร้รอยต่อผ่าน The 1 APP พร้อมผนึกกำลังในกลุ่มเซ็นทรัล อัปเกรดความสะดวกและสมาร์ทยิ่งขึ้นด้วยบริการ Digital Parking ผ่าน The 1 APP เพียงแสดง QR สมาชิก The 1 Exclusive เพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้บริการที่จอดรถพิเศษ ณ ทุกศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 65 สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้แล้ววันนี้ผ่าน The 1 APP! https://t1x.onelink.me/XZji/jcdw0jg7นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director – The 1 กล่าวว่า “ในปี 2567 นี้ เราได้ยกระดับ Digital Experience ไปอีกขั้นเพื่อสมาชิก The 1 Exclusive โดยเฉพาะ โดยเริ่มจากบริการที่จอดรถพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Core Privileges ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสมาชิก The 1 Exclusive โดยเราได้พัฒนาบริการดังกล่าวในรูปแบบ Digital Parking ที่สะดวกยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นอีกระดับในการมอบ Best Experience ให้กับสมาชิกคนสำคัญของเราเลยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในกลุ่มเซ็นทรัล มากไปกว่านั้น ตลอดทั้งปีนี้ เราจะมอบสิทธิประโยชน์ที่พิเศษยิ่งกว่าเคยให้กับสมาชิก The 1 Exclusive อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกสามารถติดตามได้อย่างสะดวกสบายผ่าน The 1 APP เท่านั้น”นางสาวอรญา คูนลินทิพย์, Head of Wealth Segment – The 1 กล่าวว่า “ทางทีม The 1 Exclusive มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกของเราให้การตอบรับการเข้าใช้บริการ Digital Parking เป็นอย่างดี โดยหลังจากเปิดตัวไปไม่นาน เราพบว่ากว่า 90% ของสมาชิก The 1 Exclusive ที่มี The 1 APP เริ่มลองเข้าใช้บริการ Digital Parking ผ่าน QR สมาชิกแล้ว และแน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพื่อให้สมาชิก The 1 Exclusive ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใช้บริการ โดยรวบรวมที่สุดของความพิเศษเหนือใครจากร้านค้าและแบรนด์ดังในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อมอบThe Best Central Group Privileges ให้กับสมาชิกในทุกแง่มุมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการ Shopping, Dining, Traveling ไปจนถึง Service ต่างๆ ที่รับรองได้ว่าพิเศษและตรงใจสมาชิก The 1 Exclusive ยิ่งกว่าเคยอย่างแน่นอน”บริการที่จอดรถพิเศษ หรือ Digital Parking ผ่าน The 1 APP เป็นหนึ่งในบริการที่โดดเด่นและได้รับความนิยมสูงที่สุดตลอดกาลจากสมาชิก The 1 Exclusive ซึ่งปัจจุบันสมาชิกสามารถรับสิทธิ์เข้าจอดได้ง่ายๆ ทุกศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล รวมกว่า 65 สาขาทั่วประเทศ เพียงแสดง QR สมาชิก บน The 1 APP ให้กับพนักงานดูแลที่จอดรถพิเศษ ก็สามารถรับบริการได้ทันที ทั้งนี้ อัตราค่าจอดรถสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive ยังคงฟรีใน 4 ชั่วโมงแรกเช่นเคย โดยบริการดังกล่าวเป็นหนึ่งในบริการพิเศษเพื่อสมาชิก The 1 Exclusive ภายใต้แนวคิด The Best Central Group Privileges ที่รวมที่สุดของความพิเศษเหนือใครจากร้านค้าและแบรนด์ดังในกลุ่มเซ็นทรัลมาไว้บน The 1 APP ที่เดียว